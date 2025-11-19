ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
הפסקת אש | סיקור שוטף

צה"ל חיסל מחבלים במתחם חמאס בצידון, בלבנון מדווחים על 13 הרוגים

לפי דיווח בלבנון: במתחם בצידון היו יותר מ-20 אישים והוא מיועד לפגישות של בכירים בחמאס • הפגישה באיסטנבול בין השליח המיוחד סטיב וויטקוף לבין הנהגת חמאס בראשות ח'ליל אל-חיה לא תתקיים היום • אלימות פיזית וזריקת כיסאות: אירוע אלימות חריג בין חיילי צה"ל • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס 05:31
תקיפת צה''ל בלבנון / צילום: דובר צה''ל
תקיפת צה''ל בלבנון / צילום: דובר צה''ל

עדכונים שוטפים

01:06 - הפגישה באיסטנבול בין השליח המיוחד סטיב וויטקוף לבין הנהגת חמאס בראשות ח'ליל אל-חיה לא תתקיים

00:49 - הבית הלבן: ארה"ב וסעודיה חתמו על הסכם במסגרתו הסעודים ירכשו כמעט 300 טנקים אמריקאים, ובמקביל - וושינגטון תעביר לריאד בעתיד מטוסי F-35. כמו כן, נחתם הסכם לשיתוף פעולה גרעיני אזרחי בין המדינות

00:36 - צה"ל חיסל מחבלים במתחם חמאס בצידון, בלבנון מדווחים על 13 הרוגים

דובר צה"ל הודיע כי צה"ל תקף אמש (שלישי) מחבלים שפעלו במתחם אימונים של ארגון הטרור חמאס בדרום לבנון. בלבנון דיווחו על לפחות 13 הרוגים ו-4 פצועים, ולפי מקורות פלסטיניים, במתחם שהותקף במחנה הפליטים עין אל-חילוני התקיימה פגישה של יותר מ-20 אישים. "צה"ל תקף בהובלת פיקוד הצפון ובאמצעות חיל האוויר, מחבלים שפעלו במתחם אימונים של ארגון הטרור חמאס במרחב עין אל-חילווה שבדרום לבנון".

עוד דווח: פעילי חמאס הטילו כתר ביטחוני נרחב סביב המתחם שהותקף. בחמאס טענו בהצהרה רשמית כי לא מדובר במתחם אימונים, אלא במגרש ספורט: "האנשים שהותקפו היו קבוצת נערים שהיו במגרש בזמן התקיפה". לכתבה המלאה

22:16 - לפי דיווח בלבנון: במתחם בצידון היו יותר מ-20 אישים והוא מיועד לפגישות של בכירים בחמאס

22:08 - דיווח בלבנון: מחבלי חמאס מטילים מצור על המתחם שהותקף בצידון
משרד הבריאות הלבנוני: 11 הרוגים ו-4 פצועים בתקיפה בצידון.

21:20 - דיווח ברויטרס: ארה"ב ביטלה פגישות שתוכננו בוושינגטון עם מפקד צבא לבנון, לאחר שמחתה על הודעה שפרסם צבא לבנון ביום ראשון בנוגע למתיחות בגבול עם ישראל. גורם ביטחוני לבנוני אמר לרויטרס כי הביטולים היו "פתאומיים ומפתיעים"

19:26 - אלימות פיזית וזריקת כיסאות: אירוע אלימות חריג בין חיילי צה"ל

חיילים מחטיבת גבעתי ומחיל ההנדסה נכנסו לעימות פיזי ואלים במיוחד לאחר דין ודברים בין הצדדים, ששהו יחד במוצב בצפון הארץ. מדובר צה"ל נמסר כי האירוע מתוחקר ובסיומו יינקטו צעדים משמעתיים בהתאם לממצאים. לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12