ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום (ד') את הצעת החוק למתן נקודות זיכוי במס הכנסה ללוחמי מילואים, להצבעה הסופית במליאת הכנסת.

כמה יקבל כל אחד? לפי המדרג שנקבע, לוחם מילואים המשרת בין 20-24 ימי מילואים בשנה יקבל 0.75 נקודת זיכוי בשנה העוקבת. על כל 5 ימי מילואים נוספים יקבל הלוחם 0.25 נקודת זיכוי, ובסך-הכול ניתן יהיה להגיע עד 4 נקודות זיכוי. נכון ל-2025, שווי כל נקודת זיכוי הוא תוספת של 242 שקל לנטו בתלוש השכר.

בנוסף, בפשרה בין האוצר לוועדת הכספים, שדרשה הטבות גם למשרתים בעלי שכר נמוך אשר לא ייהנו מנקודות הזיכוי במס הכנסה, הוחלט כי תוספת התגמול המזערי שהונהגה במהלך המלחמה ואמורה הייתה לפוג בסוף 2025, תהפוך לקבועה.

במסגרת התיקון, חיילי מילואים בעלי שכר נמוך יהיו זכאים לתשלום של כ-9,600 שקל בחודש בגין חודשים בהם ישרתו במילואים, לעומת כ-7,000 שקל ששולמו עד כה. ההטבה הוארכה לכלל משרתי המילואים, ולא רק לקרביים כפי שהציעו במשרד האוצר.

לפי נתונים שהציג האוצר בדיוני הוועדה, בשנת 2025 צפויים 78% מחיילי המערך הלוחם להיכנס למעגל הזכאות לנקודות הזיכוי בגין שירות של לפחות 30 ימי מילואים.

ההטבה המרבית, בגובה 4 נקודות זיכוי ששוויין 968 שקל בחודש וכ-11,600 שקל בשנה, תינתן למשרתים מעל 110 ימים. לפי נתוני האוצר, כ-49% מהזכאים צפויים להגיע לתקרת ההטבה המרבית. כלומר, ששכרם יהיה גבוה דיו כך שיוכלו לנצל את מלוא נקודות הזיכוי שיקבלו מהמילואים, מבלי שיגיעו עוד קודם לרצפה של 0% מס הכנסה.

החל משנת 2028, המדרג יוקל לקבלת נקודות הזיכוי, בהתאם לצפי להתקררות הזירה הביטחונית והיקפי גיוס המילואים עד אז. מ-2028, כבר משירות של 20 ימי מילואים בשנה תוענק זכאות ל-0.75 נקודת זיכוי. הזכאות ל-4 נקודות הזכות המלאות תחול על משרתים מעל 95 ימים, לעומת 110 ימים הנדרשים עד אז.

תיקון בנושא פיטורים במילואים

במקביל הוסכם על תיקון נוסף בנושא פיטורים במהלך שירות מילואים. משרת מילואים שפוטר תוך כדי השירות, יהיה זכאי להשלמת שכר מלאה לגובה שכרו האחרון בטרם פוטר, החל ממאי האחרון ועד לסיום מצב החירום בעורף. התיקון יקודם במסגרת הצעת חוק פרטית.

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ חנוך מילביצקי, סיכם בסוף הדיון: "אישרנו היום ללוחמי המילואים נקודות זיכוי במס בהיקף של עד 12,000 שקל בשנה. בנוסף, דאגנו לבעלי ההכנסות הנמוכות על-ידי קיבוע תוספת קבועה בחוק, בסכום ממוצע של 3,000 שקל בגין כל חודש שירות במילואים".