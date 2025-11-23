אם ערכה חמש צוואות שונות. איזו מהן תקפה בביהמ"ש?

על המדור מדור זה ירכז עבור קוראינו באופן שבועי פסקי דין מעניינים שהתפרסמו בעת האחרונה. במסגרת המדור נשתדל לבחור פסקי דין בתחומי הליבה הכלכליים של גלובס שניתן ללמוד מהם לדעתנו דבר מה עקרוני או שיכולים לשרת את קוראינו במסגרת עיסוקיהם. לכל פסק דין נגיש תקציר וכן את משמעות הפסיקה. מספר התיק המתפרסם יאפשר למי שמבקש להעמיק לקרוא את המקור. מוזמנים להעביר לנו פסקי דין מעניינים למייל: ela-l@globes.co.il

אם ערכה חמש צוואות שונות. איזו צוואה תקפה לפי החלטת ביהמ"ש? הפסיקה בקצרה: ביהמ"ש ביטל שתי צוואות שבני משפחת המנוחה ביקשו לקיים, וקבע כי דווקא צוואה שלישית מתוך חמש שערכה - ושאף אחד מהיורשים לא ביקש לקיימה - היא זו שתהיה בתוקף האם המנוחה נולדה בארגנטינה ונולדו לה בן ובת. בהמשך היא עלתה עם משפחתה לארץ, וכאן נולד בנה הצעיר. לאחר שאביהם של הצדדים נפטר, נותרה האם לגור לבדה בביתה. בשלהי שנות ה־90, הקנתה האם לבנה הצעיר את הזכות לבנות בית מגורים על המגרש שבו ניצב ביתה, בצמוד לו. בצוואה שערכה האם בשנת 1999 ציוותה לחלק את בית המגורים שבו התגוררה לחלקים שווים בין בנה ובתה, ואת בית המגורים שהקים הבן הצעיר - ציוותה לו בלבד. את יתר רכושה ציוותה באופן שווה בין שלושת ילדיה. בין 2001 ל־2017 כתבה האם עוד שלוש צוואות בנוגע לחלוקת הבתים וזכויות הבנייה במגרש שעליהם הם בנויים, במסגרתן ביטלה בכל פעם מחדש צוואות קודמות. ב־2017, עקב הדרדרות במצבה הנפשי מונה בנה הצעיר של המנוחה כמיופה כוח בחשבונה. זאת על מנת לעזור לה בניהול ענייניה הכספיים. זמן קצר לאחר מכן, ערכה המנוחה צוואה נוספת, חמישית במספר, בפני נוטריון, ובה ציוותה את בית המגורים שלה לשלושת ילדיה בחלקים שווים ואת הבית שבנה הבן הצעיר, לו במלואו. גם בצוואה זו ביטלה המנוחה כל צוואה מוקדמת. האח והאחות הגישו בקשה לקיים את הצוואה הראשונה שערכה האם ב־1999. הם טענו כי האם לא הייתה כשירה לערוך את הצוואה האחרונה או לחתום עליה. מנגד ביקש האח הצעיר לקיים את הצוואה המאוחרת מ־2017. השופט איתי כרמי קבע, כי הצוואה הראשונה בוטלה בידי המנוחה ב־2003 והאחרונה אינה תקפה שכן המנוחה לא הייתה כשירה לערוך אותה. נקבע כי למרות שהצוואה המאוחרת תואמת את רצונה האמיתי של המנוחה, אין לה תוקף. שכן המנוחה אומנם ידעה כי היא רוצה לצוות את ביתה בחלקים שווים לשלושת ילדיה כעיקרון כללי, אך הייתה חסרת יכולת להבין את הפרטים החיוניים למימוש הרעיון. "אדם עשוי לחוות פער בין יכולתו להבין את עיקרון החלוקה לבין יכולתו להבין את האופן שבו מתממש העיקרון בעולם המעשה. פער שכזה, בין תפיסת הרעיון הכללי ליכולת ההבנה העניינית, עשוי לחרוץ את גבול הכשרות המשפטית לצווֹת. כמו במקרה שלפניי", קבע השופט. משמעות הפסיקה: רצון המנוח אינו תקף משפטית אם הוא אינו מגובה בכשרות משפטית בעת עריכת הצוואה מספר תיק: ת"ע 55176-03-22 קראו עוד

אחרי 20 שנה ו־200 אלף שקל שקיבלו מדי חודש, היורשים איבדו את זכותם בקרקע הפסיקה בקצרה: ביהמ"ש הורה על יורשי חוכר מקרקעין לפנות נכס שהחכירו לאחר מותו ולשלם דמי שימוש לרמ"י, לאחר שנקבע כי זכות החכירה של האב לא עברה בירושה לילדיו ע"פ החוזה שנחתם עימו התביעה סבבה סביב מקרקעין בבעלות המדינה שבהם מופעלת תחנת דלק של פז, בשטח של כ־683 מ"ר בתל אביב. כחלק מהסדר שגיבש מינהל מקרקעי ישראל לפני שנות דור, ואינו קיים עוד כיום, הוקצו שטחי קרקע לנכי צה"ל מסוימים, ללא מכרז, לצורך הפעלת תחנות דלק. זאת, למטרת שיקומם של אותם נכים. המקרקעין האמורים הוקצו לאל"מ שלחם בשירות המדינה, נפגע קשות בטנק שעליו פיקד בשנת 1965, ונותר נכה עד אחרון ימיו. שותפיו של המנוח לטנק, כך תיארו יורשיו, היו האלופים במיל' ישראל טל ושלמה להט. לעת שהאחרון שימש כראש עיריית תל אביב, הפעילו השניים מהשפעתם על מנת להביא להחכרת המקרקעין למנוח, בשנת 1977. המנוח בתורו החכיר את המקרקעין בשכירות משנה לפז. לפני עשרים שנה נפטר החוכר אך יורשיו המשיכו לאחוז בתחנה. הם אף התקשרו בהסכם עם פז כדי להעביר לה את כל זכויות המנוח להפעלת התחנה, תמורת תשלום חודשי בסך 200 אלף שקל, בלא ידיעת המדינה. התביעה, שהגישו רמ"י וחברת אתרים (בעלת הזכויות במקרקעין כיום), קוראת לסילוק ידם של היורשים ופז מהמקרקעין, ובחיובם בתשלום של כ־35 מיליון שקל בגין דמי השימוש והרווחים שהפיקו בשנים שעד להגשת התביעה. היורשים הגישו תביעת נגד, במסגרתה ביקשו מביהמ"ש להצהיר על זכותם להיכנס בנעלי המנוח כחוכרים ולהצהיר כי ליורשים הזכות לחדש ביום 1.11.2025 את החכירה לתקופה נוספת של 49 שנים נוספות, עד לשנת 2074. ביהמ"ש קיבל את עמדת התובעות וקבע כי על היורשים לפנות את המקרקעין ולשלם להן דמי שימוש בסך חמישה מיליון שקל. בין היתר נקבע, כי על פי לשון החוזה שנחתם עם המנוח, אין הורשה של זכות החכירה ליורשיו, והמדינה רשאית לבטל או לחדש את ההסכם. "לשון החוזה ברורה. במקרה של פטירה 'רשאי המחכיר לחדש' את ההסכם עם משפחת המנוח", ציין השופט אריאל צימרמן והוסיף כי במקרה זה לא התקיימו התנאים שנקבעו בחוזה לחידוש החכירה. משמעות הפסיקה: לשון החוזה היא הדרך המרכזית לקביעת רצון הצדדים לחוזה, בפרט בפרשנותו של חוזה ישן שהצדדים לו כבר אינם בין החיים מספר תיק: ת"א 63704-12-18 קראו עוד