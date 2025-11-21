הלכה לעולמה ראש עיריית נתניה מרים פיירברג-איכר

ראש עיריית נתניה, מרים פיירברג-איכר, מהדמויות הבולטות והוותיקות בשלטון המקומי בישראל, נפטרה היום (שישי) בגיל 74. פיירברג-איכר כיהנה כמעט שלושה עשורים בראשות העיר - מהתקופות הארוכות ביותר של ראש רשות מקומית בארץ - והייתה מהמנהיגות המשפיעות בזירה המוניציפלית. נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד לפיירברג ז"ל: "בצער רב ובכאב גדול קיבלתי את הבשורה על פטירתה בטרם עת של מרים פיירברג-איכר, ראשת העיר המיתולוגית של נתניה".

"מיכל ואני הכרנו, הוקרנו ואהבנו את מרים. היא הייתה אישה גדולה מהחיים: משרתת ציבור מסורה במלוא נימי נפשה, אשת ביצוע ומנהיגה אמיתית עם לב זהב ורגישות חברתית", הוסיף הנשיא. "כמעט שלושה עשורים הייתה מרים ראשת העיר ובתקופתה שינתה נתניה את פניה לבלי הכר והפכה לעיר מובילה בתחומים רבים. חותמה האדיר בכל פינה בעיר, ולא פחות מכך - בלבבותיהם של תושביה ושל רבים אחרים - יהווה אנדרטה ראויה למנהיגה יוצאת-הדופן שהלכה מאיתנו".

גם ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס למותה של ראשת העיר. "יחד עם כל תושבי נתניה ורבים בארץ, רעייתי שרה ואני משתתפים מעומק ליבנו בצערם של משפחתה וחבריה של חברתנו הטובה מרים פיירברג-איכר ז"ל שהלכה לעולמה היום", ספד. "מרים הובילה את העיר נתניה במשך עשרות שנים, הקדישה את חייה לשירות הציבורי, לקידום החברה ולבנייה עירונית נועזת ועתידית".

"בכל פגישה איתה במהלך עשרות שנים, מרים ביקשה לקדם את העיר נתניה. היא חיה, נשמה וחלמה נתניה, והדבר ניכר בפיתוח העצום של העיר תחת הנהגתה", הוסיף נתניהו. "אנו דואבים את הליכתה של חברתנו, מנהיגה פורצת דרך. אנו מצדיעים למפעל חייה, החל מעבודתה הסוציאלית בעירייה, דרך כהונתה לראשות העיר מאז 1998 ועד לפועליה הרבים לטובת התושבים".

שר הביטחון ישראל כ"ץ ספד לפיירברג-איכר ז"ל, ומסר כי "בצער רב ובכאב גדול קיבלתי את הבשורה על פטירתה של מרים פיירברג-איכר, חברה קרובה ויקרה לליבי". הוא הוסיף כי "מרים הייתה דמות יוצאת דופן בשלטון המקומי בישראל: מנהיגה אמיצה, פורצת דרך, שהובילה את נתניה למהפכה אדירה שהפכה אותה לאחת הערים החזקות, היפות והמובילות במדינה. היא הקדישה את חייה לשירות הציבור, בפשטות, במסירות ובאהבה אמיתית לאנשים".

"מדינת ישראל ותושבי נתניה חבים לה תודה עצומה על עשרות שנים של עשייה למען הכלל. בעבורי, מעבר לשותפות ארוכת שנים, היא הייתה חברה חכמה שתמיד ידעה לתת עצה נבונה", הוסיף השר כ"ץ. גם שר החוץ גדעון סער ספד לראשת העיר, שהייתה אשת ליכוד. "הצטערתי מאוד לשמוע על פטירתה בטרם עת של ראש העיר נתניה. ‏מרים היתה נתניה ונתניה היתה מרים". הוא ציין כי "‏מרים פיירברג זכתה לאמון תושבי עירה פעם אחר פעם וכיהנה כראש העיר במשך 27 השנים האחרונות ברציפות. היא הביאה לתנופת פיתוח וצמיחה אדירה והביאה את העיר להישגים גדולים".

עוד הוסיף סער: "‏זכיתי לעבוד איתה בתפקידי השונים ובעיקר כשר החינוך ושר הפנים. היא הייתה שותפה נהדרת לעשייה". גם ראש האופוזיציה יאיר לפיד ספד לפיירברג-איכר ז"ל: "הלב כואב עם לכתה של ראש עיריית נתניה, מרים פיירברג. מרים שינתה את פני העיר ותרמה רבות לפיתוח התרבות והספורט בנתניה. אני שולח תנחומים וחיבוק למשפחתה", מסר.

חה"כ אלי דלל, לשעבר סגנה של מרים פיירברג ז"ל, ספד גם הוא לראשת העיר. "עבדתי עם מרים 25 שנה בכל התפקידים הבכירים. היא הייתה אשת ציבור נפלאה, חכמה וחיה את העיר. היא הביאה את העיר לפריחה ולשגשוג בכל התחומים. היא הייתה ראש העירייה הטובה ביותר". במענה לשאלת N12, אם יתמודד על תפקיד ראש העירייה, השיב חה"כ דלל: "אני לא רוצה לגעת בזה עכשיו, אבל אני רואה את עצמי מועמד טבעי".

גם באופוזיציה במועצת העיר נתניה התייחסו למותה של ראשת העיר. אבי סלמה, ראש האופוזיציה בעירייה מסר כי "אנו חברי האופוזיציה כואבים והמומים על לכתה של ראש העיר מרים פרייברג. אשת חייל שעשתה רבות ונצורות למען העיר שכולנו אוהבים ולמען תושביה שראתה בכולם ילדיה. מהיכרותי האישית והקרובה עמה אני יכול לומר, שעל אף המחלוקות היה מדובר באישה אצילית שידעה לנהוג בממלכתיות ובחוכמה רבה". הוא הוסיף כי "נזכור את מסירותה הבלתי מתפשרת לנתניה, ואת תחושת השליחות הציבורית שאפיינה אותה. היא הייתה לוחמת אמיתית שפעלה לילות כימים למען תושביה".

פיירברג-איכר ז"ל נולדה בעכו ועברה לנתניה עם משפחתה בילדותה. היא החלה את דרכה בעירייה כעובדת סוציאלית, ובהמשך ניהלה את מערך הרווחה והחינוך העירוני. בשנת 1998 נבחרה לראשונה לראשות העיר, לאחר שכיהנה כמ"מ ראש העיר צבי פולג. בתקופת כהונתה הובילה שורה של מהלכי פיתוח גדולים: הקמת שכונות חדשות כמו קריית השרון ועיר ימים, פיתוח רצועת החוף והטיילות, הבאת חברות ותעשיות לעיר, והרחבת אזורי מסחר ותעסוקה.

לצד זאת, פעלה פיירברג-איכר ז"ל לחיזוק השירותים החברתיים בעיר, וגם התמודדה עם אתגרי פשיעה וטרור בשנות ה-2000. לאורך הדרך ספגה ביקורות על סדרי העדיפויות בפיתוח העיר, על פערים בין שכונות חדשות לוותיקות ועל התבטאויות שעוררו מחלוקת. למרות זאת, היא הצליחה לשמר בסיס תמיכה רחב ונבחרה חמש פעמים ברציפות לראשות העיר - הישג חריג בפוליטיקה המקומית.

פיירברג-איכר ז"ל כיהנה במקביל בתפקידים ציבוריים ארציים, בהם יו"ר ועדת ערי החוף, חברת מועצת הסוכנות היהודית וחברה בוועדות ממשלתיות שונות. בשנת 2010 מונתה על ידי ראש הממשלה לעמוד בראש צוות שיקום נזקי אסון הכרמל. במרץ 2025 שונה שם האצטדיון העירוני של נתניה ל"אצטדיון מרים" על שמה - ביטוי להוקרה על תרומתה ארוכת השנים לעיר.

ראש העיר ירושלים משה ליאון ספד גם הוא לראש העיר נתניה. "עצוב וכואב להיפרד ממרים פיירברג ז"ל. היא הייתה מנהיגה נחושה עם לב גדול, שידעה להפוך חזון למעשה ולהצעיד את נתניה לצמיחה, ביטחון ושגשוג. עשייתה הציבורית התאפיינה במסירות אין קץ, בממלכתיות ובמחויבות עמוקה לתושביה, והיא תישאר דוגמה ומורשת לדורות של מנהיגים".

ראש עיריית חיפה יונה יהב מסר גם הוא דברי הספד. "קיבלתי בצער גדול ובלב שבור את הבשורה על פטירתה של חברתי האהובה, ראש עיריית נתניה מרים פיירברג-איכר. היא הייתה מנהיגה פורצת דרך ודגם לחיקוי. לאורך שנותיה כראש העירייה, הזניקה מרים את נתניה לפסגות שטרם הייתה בהן. נתניה הייתה חלק מה-DNA של מרים, והתושב תמיד היה אצלה במרכז. החותם שהיא הותירה בנתניה ניכר בכל פינה, בכל קרן רחוב, בכל שכונה. יש את נתניה של לפני מרים, ויש את נתניה של אחרי מרים".

במהלך השנים האחרונות הסתבכה פיירברג-איכר ז"ל כמה פעמים בחקירות משטרה. ב-1999 נפתחה לראשונה חקירת משטרה נגדה, כאשר בין השאר נבדק חשד שהעירייה מימנה בדיקת האזנות ואבטחה שביצע משרד חקירות פרטי במשרדה של פיירברג בסניף הליכוד בעיר בעת מערכת הבחירות ב-1998. התיק נגדה נסגר בשל מחסור בראיות.

ביולי 2016 פרסם העיתון "הארץ" תחקיר שהעלה סימני שאלה באשר למיזמי נדל"ן של אברהם תשובה ואיציק תשובה, ובהם נכסים של פיירברג ובני משפחתה. כעבור כחודש וחצי היא נעצרה והורחקה מהעירייה ל-13 יום, אך גם התיק הזה נסגר מחוסר ראיות.



