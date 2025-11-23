בשיחה של מנכ"ל קבוצת דוראל, יוני חנציס, עם עידן ארץ, במסגרת ועידת ישראל לעסקים ה-32 של גלובס, הוא סיפר על חשיבות האנרגיה הסולארית לחשבונות החשמל של כולנו, ואיך ההרגשה להיות המנכ"ל הכי צעיר בת"א 125.

תחילה, דיברו השניים על חשיבות אגירת האנרגיה שצפויה לגדול משמעותית בישראל בשנים הקרובות. למה בכלל צריך אגירה? לדברי חנציס, "שוק החשמל העולמי שרוצה לעבור לאנרגיה מתחדשת, כי זה הכי סביבתי וכלכלי, חייב אגירה לשעות שאחרי שהשמש שוקעת. בלי זה, לא נוכל לוותר על התלות באנרגיה קונבנציונלית".

היום כשצורכים חשמל ב-19:00 זה מתחנות גזיות. מה לגבי שילוב סולארי ואגירה כלכלי?

"זה הכי כלכלי. בערך 10 דולר פחות מגז טבעי. כל מתקן אנרגיה מתחדשת שנשפך לפול, מוריד לכולם את חשבון החשמל, מעבר לזה שהדבר עושה טוב לסביבה".

אז למה לא רואים פרויקטים מאוד גדולים בישראל?

"יש מגמה חיובית. רואים עלייה בקצב העלייה של חיבור המתקנים. מדינה שטופת שמש, אין שום סיבה שלא. מחלחלת ההבנה בשוק שצריך ללכת לפרויקטים גדולים. הסקייל המשמעותי הוא מפרויקטים גדולים. מדינת ישראל נמצאת במצב שינוי חיובי אבל יש עדיין קשיי רגולציה.

אנחנו מדינה קטנה ועל כל מטר פנוי יש תרחישים ואינטרסים שונים. רשת החשמל לא מפותחת דיה ולא מתפתחת בקצב מספק. הכי קשה - אין גוף אחד שרואה 360 מעלות. רשות החשמל, ועדות תכנון, רשות מקרקעי ישראל - אין גוף אחד שיכול לראות איפה אפשר להקל, יזמים יודעים לרוץ קדימה מהר. כן אגיד שיש שיפור. דוראל מוכרת היום, תמכור, מיליארד קוט"ש חשמל - צריכה של עיר שלמה. הלקוחות שלנו B2B - איי. סי. אל, מליסרון, בנקים. ועדיין, אם ישחררו אותנו, נרוץ יותר מהר".

מי שאחראי על פיתוח הרשת זו חברת החשמל. שמעתי את שר האנרגיה אומר שב-2028 בעיות הרשת ייפתרו.

"זו אמירה קטגורית מדי. הבעיות לא יפתרו עד 2028. הדבר הכי מיידי זה לשלב אגירה בתחנות ההשנאה - העורק החשמלי שיושב על הקווים המרכזיים, ומשלבים עוד אגירה. אבל זה פלסטר, כי צריך עוד קווים ועוד הולכה, ואת זה רק המדינה יכולה לעשות. זה משתפר, אבל הקצב עוד לא משביע רצון. עד 2028, בוודאי שהבעיות לא ייפתרו. אנחנו את שלנו נעשה".

"הנפקה בארה"ב זו חלופה שנבחנת כל הזמן"

אתם פועלים בארה"ב. כמה הפרויקטים גדולים?

"דוראל מקימה היום את שני הפרויקטים הכי גדולים בארה"ב - פרויקט באינדיאנה, בגודל של ת"א, השליש הראשון שלו כבר רץ והנותרים בשלבי הקמה. פרויקט של 1,600 מגה־וואט, שיודע לתת צריכת חשמל לכ-500 אלף איש. היתרון של החברה האמריקאית שלנו זה להיות יזם, לדבר אמריקאית שוטפת ולממן ולהקים. בפרויקטים כאלה גדולים, ברור שיש יתרון לגודל.

"דוראל LLC (החברה הבת האמריקאית) גייסה מעל 3 מיליארד דולר בהון ובחוב, ומדורגת בין 10 מפתחי הסולאר הכי גדולים בארה"ב, לצד גופי ענק. השכלנו לקבל אחיזה ברשת להרבה מאוד השקעות קדימה".

יש פרויקט שהושלם?

"בוודאי. אינדיאנה צפון. כשמסתכלים בגוגל ארת' על תמונות הלוויין, רואים שדה עם פאנלים שלא רואים את הקצה שלו, וזה עובד בשבילך. תפעול פרויקט סולארי לאין שיעור יותר זול מכל אלטרנטיבה".

אחד הדירקטורים שלכם בדוראל LLC הוא יוסי כהן, ראש המוסד לשעבר. למה?

"הדירקטוריון מורכב מאנשים מאוד מוכשרים ויוסי כהן ביניהם. הפעילות עתירת־רגולציה וצריכים ידע ליישר חסמים. הוא מכיר רגולציה ואת האנשים הרלוונטיים וזה מאוד עוזר. החברה עצמאית, החברה היא הסיפור".

מה בנוגע להנפקת החברה בארה"ב?

"הנפקה זה אמצעי. דוראל LLC צפויה להשקיע 2 מיליארד דולר בפרויקטים בשנים הקרובות. לכן, צריכים כל הזמן לגוון את מקורות ההון. הנפקה זו אחת החלופות שנבחנת כל הזמן. אחרי כניסת טראמפ והחוקים החדשים, השוק האמריקאי קיבל בהירות שהוא היה צריך".

מה ההשפעה של חוקי המס החדשים בארה"ב?

"בדיעבד, הם הכניסו ודאות, ודוראל השכילה להבטיח פרויקטים עם עלות הקמה נמוכה וסביבת מחירים גבוהה. בסוף, מסתכלים על שוק חופשי, רוצים להיות תלויים בעצמנו ולא בסובסידיות. אנחנו מסתכלים על כל האפשרויות שיש לחברה בסקייל שלנו לתוכנית השקעות קדימה. יש עוד אפשרויות שנבדקות מלבד הנפקה. הביזנס של החברה טס קדימה". באופן כללי, לדברי חנציס, "חשבון החשמל הולך ועולה, בלי סולארי קצב העלייה יותר גבוה".

אתה המנכ"ל הכי צעיר בת"א 125.

"זה ציון דרך נחמד. תחושה נחמדה, אבל זה לא העניין. כובד ההחלטות והמשקיעים, הפעילות העסקית בחו"ל, מחייב ניהול מקצועי. אני מסתכל על איכות הניהול. דוראל היא חברה שעושה דברים אדירים. פעילות הסולאר והאגירה הכי גדולה, פרויקטים בארה"ב, קרן שמשקיעה. צוות הניהול בדוראל מקצועי בצורה שלא פגשתי. הגיל הצעיר הוא מכפיל כוח, כי הוא מאפשר רעב, וזה ניכר בתוצאות. כל דבר שאפשר להשביח, החברה כולה מסתערת".

