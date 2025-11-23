מנכ"ל קבוצת אלקטרה צריכה, צביקה שווימר, הציג בוועידת ישראל לעסקים ה-32 של גלובס, תמונה אופטימית לשנה הקרובה, אך במקביל הצביע על נקודת תורפה מרכזית בשוק הישראלי: היעדר פיתוח משמעותי של שטחי מסחר. לדבריו, "ב-12 השנים האחרונות לא נבנה בישראל קניון מרכזי חדש. זה נתון דרמטי. הצריכה פה חזקה, מותגים כמעט לא יוצאים מישראל, אבל אין מספיק שטחי מסחר".

שווימר הסביר כי המחסור פוגע ביכולת להביא מותגים בינלאומיים חדשים. "אנחנו רואים מותגים שמחפשים כאן דריסת רגל, אבל אין להם איפה לשבת". בהמשך ציין כי לדעתו באזורים שבהם קיים ביקוש מצטבר, כמו למשל ראשון לציון, צפויה תזוזה משמעותית, ״כי שם הביקוש כבר לוחץ על תקרת הזכוכית".

"להאיץ פיתוח אזורי - בפרט בצפון"

בהתייחס לצרכנות המקומית, שווימר טען כי היא אינה נבלמת. לדבריו, האתגר התשתיתי לא עומד בקצב הגידול של המדינה. ״אנחנו רואים שיהיה פה גידול משמעותי גם ברמת האוכלוסייה וברמות הבנייה וכמובן שהדברים הללו יפגשו את הכלכלה״. על השאלה היכן מורגשת ביתר שאת הפריחה הכלכלית מבחינה גיאוגרפית, הוא אומר כי הוא רואה ״פריחה מדהימה בדרום. אני איש הדרום במקור וזה מרגש אותי לראות מה קורה בנתיבות, באופקים, בשדרות״. לדבריו, ״את השלב השני מתחילים להרגיש גם בצפון״.

הוא אף קרא לקובעי המדיניות להאיץ פיתוח אזורי - בפרט בצפון. "קריית שמונה עדיין לא חזרה לעצמה. הצעתי להפוך אותה לשלוש שנים ל‘עיר ללא מע"מ’, כמו אילת. זה היה מצית את המסחר ומחזיר חיים לאזור. בינתיים זה לא מתקדם".

שווימר הדגיש את הפערים המבניים בין סקטורים שונים במשק הישראלי: "בעולם החשמל כמעט אין רגולציה, ולכן המחירים תחרותיים מאוד. בשוק המזון, לעומת זאת, נבנו שכבות רגולטוריות וחסמים במשך שנים. היום מנסים לפרק אותם, אבל זה תהליך".

בהתייחס לרשת המזון "קרפור", שאלקטרה צריכה הביאה לישראל, טען שווימר כי המהלך עומד ביעדיו למרות הביקורת הציבורית, שכוללת בין היתר את הטענה שההבטחה למהפכה לא התבטאה במחירים. "קרפור היא רשת המזון הגדולה בישראל במונחי מחזור, מעל 3 מיליארד שקל בשנה. בתוך שנתיים וחצי פתחנו יותר מ־150 סניפים והכנסנו כ־1,800 מוצרים. בקטגוריות כמו תה, קפה, קורנפלקס והיגיינת נשים, מוצרי קרפור מגיעים ל־40%-50% נתח שוק. צרכן שקונה מוצרי קרפור יכול להוזיל את סל הקניות שלו בכ־30%".

לסיום, כשהציג תחזיות להמשך, שווימר נשמע אופטימי. "אנחנו נהיה איפה שמתפתחת הבנייה. כל בית חדש מתחיל ממיזוג אוויר ועובר לתחומי המזון והפנאי״. עוד הוסיף כי כיום כל ישראלי טס לחו"ל עם מזוודה ריקה והם רוצים לשנות את המגמה הזאת. לדבריו, ״ישראל היא מדינה טובה למותגים, ואני מקווה שבשנה הבאה נשב פה ואוכל כבר להציג את המוצרים החדשים שהגיעו״.

