שבועיים אחרי הודעת משרד האוצר על שינוי זיכיון ICL בים המלח, נשיא ומנכ"ל החברה אלעד אהרונסון ביקש להציג בוועידת ישראל לעסקים ה‏־32 של גלובס תמונה אחרת של הקבוצה - זו של חברת מינרלים ישראלית שמסייעת בפתרון אחד האתגרים הקריטיים ביותר של האנושות.

"שמונה מיליארד בני אדם חיים על כדור הארץ - כפליים מהכמות שהייתה לפני 50 שנה, אבל הקרקע החקלאית לא גדלה", אמר אהרונסון. "לכן, השאלה היא איך מזינים פי 2 אנשים כשהאוכלוסייה ממשיכה לגדול עם אותו קו ייצור לחקלאות".

● ועידת ישראל לעסקים| מוטי לוין: "ביטחון תזונתי הוא עניין קיומי, זה האיום שמבפנים"

● תחרות לגז הישראלי? ארה"ב תייצא גז למצרים ב-4 מיליארד דולר

התשובה, לפי אהרונסון, נמצאת בדשנים מתקדמים - ובעיקר אלה שמייצרת איי.סי.אל. גרופ . "ביל גייטס מתעסק הרבה בחקלאות ובביטחון תזונתי. הוא אומר כי בין 40%-50% מתושבי כדור הארץ חבים את היכולת שלהם לחיות לשימוש ההולך וגובר של דשנים", הוא ציטט את גייטס.

המנכ"ל הציג מספרים על ההשפעה של החברה בנושא: "מוצרי ICL מספקים קלוריות ברמה ששווה ל־420 מיליארד ארוחות בשנה". אמר אהרונסון, "400 מיליון איש מקבלים את המזון שלהם כל יום, 5% מאוכלוסיית העולם, בזכות הדברים שאנחנו עושים ב־ICL".

את הפוטנציאל הזה מייצגים שני מנועי צמיחה מרכזיים, לדברי אהרונסון: "הראשון הוא הדשנים המתוחכמים והיעילים יותר, והשני רכיבי מזון פונקציונליים כמו משמרים וחומרים שמנהלים את רמת החומציות במזון. שוק הדשנים המיוחדים, שהוערך בשנה שעברה בכ־32 מיליארד דולר, צפוי להגיע ב־2030 למעלה מ־45 מיליארד דולר. "ובשוק הזה ICL היא השחקן מספר אחד בעולם", הדגיש אהרונסון .

אחד המוצרים המתקדמים שפיתחה החברה הוא טכנולוגיית שחרור מבוקר של דשנים. "אחת הבעיות שיש בעולם הדשנים היא שכשמפזרים את הדשן בפרדס, רק בין 50%־70% מרכיבי המזון של הצמח נקלטים על ידי הצמח ותורמים לגדילה שלו, היתר נספג באדמה או מתאדה באוויר", הסביר המנכ"ל. הפתרון שפיתחה ICL הוא ציפוי מיוחד שעוטף את רכיבי הדשן ומשחרר אותם בהתאם לצורכי הצמח לאורך כל תקופת הגידול".

פעילות של מאה שנה

לצד הטכנולוגיה המתקדמת, אהרונסון ביקש להדגיש את המימד הערכי של החברה. "אני רוצה להגיד מילה שלא נאמרת היום ומבחינתנו מאוד חשובה - ציונות", אמר. "אנחנו חברה ישראלית שפועלת במקומות שלרוב לא פועלים, בדרום, נגב, על גבול 65 קילומטר עם ירדן, במישור רותם. אנחנו מעסיקים 30 ומשהו אלף במעגל הראשון אבל בדרום כמעט 20 אלף איש".

ICL, שהוקמה לפני כמאה שנה על ידי משה נובומייסקי תחת השם "חברת אשלג ארץ-ישראלית", הפכה לחברה גלובלית שנסחרת בבורסות תל אביב וניו יורק. החברה מוכרת סחורות בכ-7 מיליארד דולר בשנה, וחילקה בעשור האחרון 3.4 מיליארד דולר דיבידנד. כ-80%-85% מבעלות החברה נמצאת בידי הציבור, ישירות או דרך המוסדיים.

זיכיון ים המלח, שהוענק לחברה ב-1961 והוארך עם הפרטתה בשנות ה־90 עד 2030, מכניס לה מיליארדי דולרים בשנה. הפקת המחצבים מים המלח - ברום, אשלגן ומגנזיום - נחשבת מהזולות והיעילות בעולם, וכרבע מפעילות החברה מגיע מים המלח.

***גילוי מלא: הוועידה בשיתוף בנק הפועלים וקבוצת הפניקס. בחסות: בזק, אל על, תנובה, אלקטרה, ארמיס, קבוצת חיפה, המילטון ליין ישראל, דוראל, שיכון ובינוי, בלק רוק, בז"ן, פאגאיה, KPMG, נספרסו, אגד, זיקר, ICL וההסתדרות הרפואית; ובהשתתפות: חברת נמלי ישראל, מקורות, חברת נמל אשדוד ורשות החדשנות.