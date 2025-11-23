מוטי לוין: "ביטחון תזונתי הוא עניין קיומי, זה האיום שמבפנים"

מוטי לוין, מנכ"ל קבוצת חיפה, שוחח היום (א') בוועידת ישראל לעסקים ה-32 של גלובס עם כתבת גלובס אלה לוי-וינריב על הצורך של החקלאות הישראלית לשפר תפוקות ב-65% עד 2050 כדי לספק את דרישות המזון של ישראל, והאם יש סיכוי אמיתי להשיג ביטחון מזון.

השיחה התחילה בשאלה לקהל: כמה מהחיטה הישראלית מיובאת? התשובה המפתיעה היא לא פחות מ-90%. במצב כזה, איך אפשר בכלל לדבר על ביטחון תזונתי?

"תחום הביטחון התזונתי הוא עניין קיומי במקביל לביטחון הפיזי. בישראל, 25% עוסקים בקיום הצרכים התזונתיים שלהם, והיו רוצים לפגוש את הבופה של גלובס בחוץ. זו סוגיה שיכולה להחריב את המציאות שאנחנו חיים בה", אמר לוין.

הוא הוסיף כי "אסם התבואה של ישראל הוא לאורך הגבולות. ב-7 באוקטובר כולנו הבנו את זה. זה נושא שמחייב טיפול".

לוין הזכיר מספר פעמים את הדוח של משרד החקלאות שעוסק בצורכי המזון של ישראל בטווח הארוך. "על-פי הדוח הזה, אנחנו צריכים להעלות את הפריון החקלאי שלנו ב-65% עד 2050", אמר, והוסיף כי לדעתו, המצב היום הרבה יותר גרוע ממה שמצטייר.

לדבריו, "סוגיית ביטחון המזון מלווה את האנושות מאז ומעולם, ומאז ההתקדמויות הטכנולוגיות בחקלאות כמו יצירת הדשנים החקלאיים, גילוי הגנים של אם החיטה, כמו גם טפטפות והדשא המסיס שהומצא בקבוצת חיפה - התאפשרה התפוצצות היסטורית של אוכלוסיית כדור הארץ, וזה גם מה שמגביר עוד יותר את האתגרים".

ובכל זאת, האם אפשרי להגיע למצב של ביטחון תזונתי כשכל-כך הרבה מהתוצרת שלנו מיובאת?

"יש גידולים שאף פעם לא יהיו כאן מסיבות אקלימיות, אבל הרבה מהמצוקות יכולות להיפתר על-ידי יישום מסקנות הוועדה של משרד החקלאות וביטחון המזון, דרך מענקים, הקצאות מים ורגולציה. צריך להגיע לרמת ביצוע כזאת", אמר לוין. הוא הוסיף כי "בישראל, קו המדבור עד לפני 10 שנים היה אזור קריית גת. היום זה כבר קרוב לגדרה".

"צריך מעורבות של המדינה"

אתם חברה פרטית, עסקית. איפה המדינה בתמונה הזאת?

"נעשים דברים טובים גם ברמה המדינתית, כמו הדוח של משרד החקלאות", חזר לוין, "אבל להוציא אותו לפועל זה אירוע לא טריוויאלי בכלל. רמת ההשקעה במגזר העסקי בחדשנות היום היא גבוהה, אבל צריך מעורבות של המדינה, ורמת הביצוע של המדינה לא טובה בכלל".

יש מפעל שאתם משיקים בקרוב, שנקרא "בלומוניה". למה צריך אמוניה כחולה, ולמה בישראל?

"האמוניה הכחולה אחראית על הקיום של חצי מהאנושות. לגז האמוניה יש מוניטין לא מוצלח בישראל, אבל זה גז עם חשיבות גדולה לחקלאות, כמו גם לתעשיות, כולל התעשיות הביטחוניות, ולמוסדות רפואיים. אחרי שנסגר מכל האמוניה במפרץ חיפה, אנחנו מקימים מפעל מקומי יחיד לזה. נזקק את האמוניה מגז טבעי בעזרת אנרגיה סולארית".

לסיום, לוין סיפר על אירוע שהיה בו בהרקליון בכרתים, שבו "באתי לתת הרצאה על ביטחון תזונתי, אבל שעתיים לפני האירוע הודיעו שקיבלו איומים לפוצץ את האירוע על-ידי אנרכיסטים בהרקליון. עשינו אירוע מתוקשר מאוד במוסד לעזרה לנזקקים. מהלימון הזה יצא לימונדה. בסוף יצא פרסום חיובי מאוד".

עם זאת, הוא הדגיש כי מדובר באירוע יוצא דופן: "לגבי ההייטק הישראלי - בשונה מהמדע, מהספורט ומהאקדמיה - יש המון כבוד במרחב שאנחנו נעים בו. אנחנו לא מרגישים הדרה או עוינות, להפך: יש המון כבוד בעולם, גם בטורקיה".

