עם פרוץ מבצע "עם כלביא", צי המטוסים הישראלי הועבר תוך שעות ספורות לקפריסין. קורנליוס קורנליו, שגריר קפריסין בישראל, התייחס לכך היום (א') בשיחה עם כתב גלובס דין שמואל אלמס במסגרת ועידת ישראל לעסקים ה־32 של גלובס - וגם לעובדה שבכל מקום בקפריסין אפשר לשמוע היום עברית.

תחילה הוצג נתון לפיו היצוא מישראל לקפריסין נחתך בחצי מתחילת השנה. לדברי קורנליו, "כולם מכירים את קפריסין, היא מדינה קטנה. זה מספר טוב, ויש עוד תחומים בכלכלה ששתי המדינות עובדות יחד".

לדבריו, השגרירות פועלת לגוון את הפעילות הכלכלית - לא רק תיירות ונדל"ן אלא גם הייטק ואנרגיה. "יש הרבה פוטנציאל ביחסים הכלכליים של המדינות".

לישראל יש פתרון מס עם 26 מדינות באיחוד, שלא יהיה מיסוי כפול. למה לא עם קפריסין?

"צריך לשאול את שר האוצר. אולי חוששים שעסקים מישראל יעברו לקפריסין. מאמינים שנוכל ליצור מסגרת משפטית. אנחנו מדברים עם הצד הישראלי. קפריסין היא חברה באיחוד האירופי ויכולה לשמש כשער של ישראל לאיחוד. אנחנו בין המדינות היחידות באיחוד שיש לה שגרירויות של כל מדינות המפרץ".

למה לא מפתחים את מאגר אפרודיטה (שנמצא 90% בשטח קפריסין והיתר בישראל)?

"גילינו את שדה הגז הראשון ב-2011. בינתיים התגלו עוד שדות כמו בישראל. המסר שלי לקהילות העסקים: הממשלות של שתי המדינות דוחפות את הקונסורציום להגיע להסכם שנמצא על השולחן".

לשאלה על חשיבותה של התיירות הישראלית עבור קפריסין השיב השגריר כי "זה השוק השני של תיירים בקפריסין אחרי בריטניה. יש מעל 100 טיסות בשבוע בין המדינות, בקיץ היו 196 טיסות בשבוע, כולל מחיפה, כמעט חצי מיליון תיירים מישראל. השמיים הם הגבול".

אתם רוצים שישראל תהיה השוק מספר אחד?

"אם אתה מגיע לבן גוריון אתה רואה בלוח הטיסות פאפוס, לרנקה, פאפוס... אני בטוח שרובכם הייתם בקפריסין".

איזו עיר מועדפת עליך?

"אני מגיע מניקוסיה, אבל שתדעו שאין שם ים".

לפני ההסלמה מול איראן כל המטוסים מישראל הועברו לקפריסין. איך זה קרה בפועל?

"קפריסין היא ידידה נאמנה של ישראל. בשעת צרה משתפת פעולה, וזו דוגמה לידידות ולנאמנות שלנו. עבורנו, ברגע שבממשלת ישראל ביקשו את תמיכתנו - קיבלתם אותה". הוא הוסיף כי יש שת"פ מעולה בין ממשלות ישראל וקפריסין וכי יש קשר אישי ישיר.

"רוצים לחזק את הקשרים"

אתה דיפלומט ותיק. מה אתה אומר על הביקורת כלפי ישראל בעולם?

"אני חייב לומר שהביקורת היא עצומה, אבל רק כאן מבינים את המציאות של המדינה. אני כאן מיולי 2023, והייתי כאן לאורך כל התהליך חמאס חיזבאללה חותים וכ"ו - מכאן מבינים את החשיבות של הזכות של ישראל להגן על עצמה".

קורנליו התייחס לפרויקטים של קפריסין יחד עם יוון וישראל ואמר כי "יש הרבה פרויקטים בתהליך, למרבה הצער בגלל המלחמה, הפסגה האחרונה הייתה ב־2023. יכול להבטיח שיש פרויקטים שהתעכבו - לא נמנעו - זה שת"פ משולש שמאז שהחל היו קורונה, מלחמה באוקראינה, מלחמה בעזה. אבל המחויבות קיימת".

על ממשל טראמפ וקשריו עם האזור הוא אומר כי קפריסין תומכת בתוכנית 20 הנקודות, וכי לקפריסין יש גם שלושה נציגים במרכז לתיאום בקריית גת.

קפריסין יכולה לתרום ליום שאחרי בעזה?

"קפריסין כבר תורמת. יש מסדרון ימי לסיוע דרך נמל אשדוד לסיוע הומניטרי. אנחנו יכולים לתמוך בבנייה של עזה אם יהיה עניין מצידם".

בשלב מסוים ביקש השגריר לספר אנקדוטה: "יש לי חברים ישראלים שמבקשים עצות איפה לבקר בקפריסין, אבל מבקשים 'לא למצוא הרבה ישראלים מסביב'. יש ישראלים בכל מקום ושומעים עברית בקפריסין. יש אפילו בתי מלון כשרים".

יש לך עוד שנתיים של כהונה. מה תרצה להשיג?

"שלום", אומר קורנליוס בחיוך, ומוסיף "אני רוצה ליהנות כי זו מדינה יפה עם אנשים נחמדים, ורוצה גם רוצה להשיג חיזוק של הקשרים ולממש את הפוטנציאל".

מה הפוטנציאל?

"השמיים הם הגבול. בכל כך הרבה תחומים. אנחנו יכולים ללמוד מכם וגם אתם יכולים ללמוד מאיתנו. אל תשכחו שיש לכם חברים באיחוד האירופי, חשוב לא לסגור דלת לאיחוד".

מסר לישראלים ולקהילת העסקים?

"מיד כשהגעתי חשתי את החום של הישראלים. אנחנו רוצים לחזק את הקשרים. זה האינטרס של המדינות שתהיה שותפות חזקה".

