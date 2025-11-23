יו"ר נמל אשדוד שאול שניידר: "אני לא מתנגד להנפקה"

לאן הולכות התשתיות הקריטיות של ישראל, שצריכות להתמודד עם מתחרים בינלאומיים? שאול שניידר, יו"ר נמל אשדוד, ועמית לנג, מנכ"ל מקורות, שוחחו היום (א') בוועידת ישראל לעסקים ה-32 של גלובס עם כתב גלובס אסף זגריזק על העמידה שלהם בתחרות ועל ההתמודדות עם הרגולטורים בסביבה עסקית מאתגרת.

אומרים שבנמלים אפשר לחזות 3 חודשים קדימה את השינויים שיהיו במשק הישראלי. לאיזה ביקוש אנחנו הולכים?

"אנחנו חלק ממערך גאו-פוליטי, ואנחנו חייבים להיות חלק מנתיבי הסחר העולמיים", אמר שאול שניידר, יו"ר נמל אשדוד. "רואים התקדמות והתפתחות, רשמנו עלייה של 22% ב-9 החודשים הראשונים לעומת התקופה המקבילה אשתקד. 100 מיליון שקל רווח תפעולי.

"במטען הכללי (שלא נכנס למכולות, כמו ברזל ועץ לתעשיית הבנייה, ע"א) רואים את זה במיוחד. ישראל הולכת לכיוון חיובי, ומבחינת כל האירוע הביטחוני אנחנו נמצאים בהפוגה, אבל הסיפור לא נגמר".

עם זאת, שניידר סייג ואמר כי יצוא הסחורות דווקא לא במצב טוב: "אף פעם לא היינו חזקים ביצוא סחורות, אבל עכשיו יש פערים משמעותיים עוד יותר מול היבוא".

יו''ר נמל אשדוד, שאול שניידר, בוועיד ישראל לעסקים 2025 / צילום: רפי קוץ

"לישראל יש פוטנציאל להיות ספק מים לאזור"

בהקשר של תשתיות המים, עמית לנג, מנכ"ל מקורות, אמר כי "לישראל יש דרך מבטיחה וארוכה בהקשר של תשתיות. אנחנו בשלישי האחרון של נובמבר, וחמסין בחוץ, וצריך להשקיע במערכות שמביאות את המים לאזורים שצריך אותם. המערכת צריכה לחבר אותם לאזורים שעדיין נשענים על מערכת מקומית. נעלה את ההשקעות ל-1.6-1.7 מיליארד שקל, וזה ישמור את משק המים במקום הטוב שהוא נמצא היום".

מקורות פועלת גם כיזם בחו"ל, לנג סיפר כי "לישראל יש החזקה במתקני התפלה בקפריסין, שמיצרים עשרות אחוזים מהצריכה. גם ירדן מסתמכת על ההסכמים הקודמים שלנו איתם, וכנראה שזה ימשיך ואפילו יגדל".

לנג אפילו רמז ש"שווה לראות גם מה קורה עם סוריה, יש לישראל פוטנציאל להיות ספקית מים לאזור וכך ליצור מארג גאו-פוליטי. אנחנו מכירים את התוואי, ויש לישראל פוטנציאל להיות ספקית מים לסוריה, אבל אנחנו לא קובעים את המדיניות".

בהמשך לשאלת העברת המים לשאר הארץ, לנג אמר כי "בשנתיים-שלוש הקרובות יש אתגרים, לרבות מחסור מסוים באספקת מים, בעיקר לחקלאות. יש החלטות שלא התקבלו בזמן ובמועד".

לדבריו, אומנם "יש מים מותפלים באזור החוף, אבל אין את הצנרת שמגיעה לקצוות", ולכן "כשיש יובש קיצוני, מתייבשים חלק מהמקורות האזוריים כמו ברמת הגולן ובערבה, ואי-אפשר להעביר אליהם את המים שיש".

אולם ההחלטות להרחבת תשתית המים של ישראל כבר התקבלו, כך שבפרקי זמן של עשורים, "אנחנו מוכנים לאתגרים של העתיד, זה בצנרת. אי-אפשר להסתמך כמו בעבר על המקורות האזוריים רק המתוך החור שבגרוש". למעשה, הוא הדגיש, גם מהבחינה הכלכלית נטו "התעריף של ישראל במים הוא לא גבוה בהשוואה בינלאומית".

מנכ''ל מקורות, עמית לנג, בוועידת ישראל לעסקים 2025 / צילום: רפי קוץ

"לא מתנגד להנפקת הנמל"

נמל אשדוד הוא הנמל הממשלתי האחרון שנשאר. אתם מתמודדים מול 5 נמלים פרטיים. איך מתמודדים?

"נמל אשדוד הוא תשתית קריטית שחייב לשמור רציפות תפקודית, ויש עלינו עודף רגולציה", אמר יו"ר נמל אשדוד, שאול שניידר, "ואנחנו מתחרים עם שחקנים משמעותיים כמו קבוצת אדאני וממשלת סין, אבל אנחנו יכולים גם להיות תשתית קריטית ולתת סיוע ותמיכה למערכת הביטחון, וגם להתמודד בצורה מעולה עם הנמלים הפרטיים. יוכיחו את זה המספרים: אנחנו שומרים על נתח שוק של 40%. חבל שכדי לייצר תחרות בריאה, במקום לתת לכולם להתפתח - קושרים לנו את הידיים ואת הרגליים כדי להביא לתובנה שחייבים הפרטה".

עוד לדבריו, "אי-אפשר להסתמך על תשתיות זרות כשנמצאים במצב מאתגר. במלחמה, נמל אשדוד סיפק את צורכי המשק ואת צורכי מערכת הביטחון. כמות האוניות הביטחוניות שנמל אשדוד פרק הייתה היסטורית, בזמן שלא היה חוסר במדפים. זה בזכות העובדים שלנו שלא ירדו מהמנופים גם בזמן אזעקות. נתנו גם תמיכה לחיל הים".

לגבי המודל האפשרי לנמל אשדוד, שניידר דיבר על "פתרונות ביניים" שייצרו הכנסה ודיבידנדים למדינה ובו-זמנית יאפשרו לחברה להתחרות. כמו, למשל, הנפקה: "אני לא מתנגד. ממשלת ישראל תצטרך לקבל את ההחלטה, ואנחנו נפעל לפיה. אנחנו במוכנות לזה. הצעתי מתווה של הנפקת מניות מיעוט עד 49%, שייתן מיליארד שקל הון לחברה ועוד מיליארד שקל דיבידנד למדינה. צריך לחדש מנופים ורציפים ולבנות עוד תחמ"ש. צריך לתפקד בתרחישים קיצוניים".

"בואו נוריד רגולציה"

בנקודה זו, שני הבכירים הפנו שאלות אחד לשני. לנג שאל את שניידר: "האם אתה חושב שהנמל כחברה ממשלתית יכול להתמודד בגאון עם השוק הפרטי? ולא רק בגלל העובדים, גם חובת המכרזים. לאורך זמן אפשר לעשות את זה?".

"המאסדרים צריכים להסתכל על התמונה הרחבה", השיב שניידר, "מה המדינה זקוקה ומה המדינה יכולה לאפשר ומה לא. אם אנחנו רוצים נמל ממשלתי, צריך להסיר כבלים וחסמים. יש לנו 12 רגולטורים שמלווים אותנו יום-יום שעה-שעה, ואי-אפשר ככה לנצח את המשחק. בואו נוריד רגולציה ונאפשר לחברה לנוע קדימה בלי חסמים, ואז תהיה תחרות חופשית והוגנת. אחרת, זה יביא להרס תשתית קריטית".

שניידר שאל את לנג: "מה יקרה אם יכניסו שחקנים פרטיים גם למשק המים, מעבר לעניין הייצור?".

התשובה, פחות או יותר, היא שאין חשש כזה. לדברי לנג, "אין משהו שהגיוני כלכלית להוציא היום ממקורות, כי זה מונופול טבעי. גם בקידוחים ניסו להוציא את זה החוצה, אבל הסיכונים היו גדולים מדי".

לדבריו, חברת מקורות היא "יעילה וחזקה על-פי כל בנצ'מרק בינלאומי". הוא הוסיף כי "אין עוד ספק מים שמסוגל לעשות את זה".

לנג אומנם שיבח את מתקני ההתפלה הפרטיים שבמקור התחרו מול מקורות לפני שזו יצאה מהשוק, והוא הודה שהם "עובדים טוב", אבל לדבריו, "יש לזה חסרונות: העסק לא מנוהל בצורה אופטימלית מול הביקוש, לפעמים אנחנו מקבלים מתקני התפלה שאנחנו לא צריכים, לא במועד שאנחנו צריכים".

