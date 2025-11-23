בג״ץ ללוין: נמק מדוע לא יבוטל מינוי בן-חמו לחקירת הפצ״רית

בג״ץ הוציא הערב (א') צו על תנאי המורה לשר המשפטים, יריב לוין, לנמק מדוע לא יבוטל מינויו של השופט בדימוס יוסף בן-חמו למפקח על חקירת הפצ״רית. נשיא ביהמ״ש העליון, יצחק עמית, והשופטים יעל וילנר וחאלד כבוב, אף קבעו כי המינוי יעוכב עד להחלטה אחרת.

החלטת בג״ץ ניתנה בעתירה שהגישה לשכת עורכי הדין בראשות עמית בכר, אשר טען כי מינויו של בן-חמו ״חותר תחת קביעת בג״ץ, וניסיון מובהק להתערבות פוליטית של לוין בחקירה כדי להשיג את המטרה היחידה שחשובה לו ושסומנה מראש: לחקור את היועמ"שית באזהרה ולהביא להדחתה״. הנשיא עמית הקפיא עוד בשבוע שעבר את המינוי, וכעת הוארכה ההקפאה הזו עד להחלטה אחרת.

לוין הודיע ביום חמישי באופן רשמי על מינויו של בן-חמו למפקח על חקירת הפרשה שבה חשודה הפצ"רית לשעבר, האלופה יפעת תומר-ירושלמי, במעורבות בהדלפת סרטון ההתעללות בעציר פלסטיני במחנה שדה תימן ובמעורבות בשיבוש חקירת ההדלפה. ממלא מקום נציב שירות המדינה, פרופ' דניאל הרשקוביץ, אישר את המינוי.

החלטת לוין הגיעה אחרי שבג״ץ הסמיך את שר המשפטים למנות את הגורם שיפקח על חקירת הפרשה במקומן של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, ושל פרקליטות המדינה.

פסק הדין התווה את אמות המידה שבהן נדרש לעמוד המועמד לתפקיד: עליו להיות עובד מדינה בכיר, שהוא משפטן עם מומחיות במשפט פלילי, וללא שיוך פוליטי. בפני בג״ץ תלויה ועומדת בקשת העותרים - ארגון משמר הדמוקרטיה הישראלית - לקיים דיון נוסף בפסק הדין. זאת, בטענה כי אין להתיר התערבות פוליטית בחקירה פלילית.

במסגרת החלטתם להסמיך את לוין למנות את הגורם שיפקח על החקירה פסלו השופטים את מועמדו המקורי של שר המשפטים לתפקיד, השופט בדימוס אשר קולה, וזאת מכיוון שהחוק אינו מאפשר לו למלא תפקיד נוסף לתפקיד שבו הוא מכהן כיום כנציב תלונות הציבור על שופטים.

בעקבות החלטת בג״ץ הודיע לוין בשבוע שעבר, כי לא הצליח לאתר עובד מדינה בכיר עם מומחיות במשפט פלילי שאינו כפוף לייעוץ המשפטי לממשלה ולפרקליטות המדינה, שאינו מצוי איתם ביחסי עבודה קרובים, ואשר מסכים לקבל על עצמו את התפקיד. משכך, לוין החליט כי בן חמו "ייקלט לצורך משימה ארעית זו לשירות המדינה ויועסק באופן זמני כעובד מדינה בכיר". עוד ציין לוין, כי לא קיבל את הסכמתה של הנהלת בתי המשפט למינויו של שופט מחוזי מכהן לתפקיד.

לוין נימק את בחירתו בבן חמו וכתב כי "מדובר באדם בעל שיעור קומה, משפטן מובהק בעל ניסיון משמעותי בתחומים הרלוונטיים, אשר הכשרתו ומעמדו כמובן אינם נופלים מאלו של פרקליט בכיר".

בן חמו שימש כשופט בית המשפט המחוזי בנצרת בין 2011 ל-2020, תחילה כמינוי בפועל וכרשם ומאז 2014 כשופט מן המניין. לפני כן שימש כשופט בבית המשפט למשפחה, כעורך דין עצמאי וכחוקר וכתובע משטרתי.