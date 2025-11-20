לוין מינה רשמית את בן-חמו למפקח על חקירת הפצ״רית

שר המשפטים, יריב לוין, הודיע היום (חמישי) באופן רשמי על מינויו של השופט בדימוס יוסף בן-חמו למפקח על חקירת הפרשה שבה חשודה הפצ"רית לשעבר, האלופה יפעת תומר-ירושלמי, במעורבות בהדלפת סרטון ההתעללות בעציר פלסטיני במחנה שדה תימן ובמעורבות בשיבוש חקירת ההדלפה. מהודעת לוין עולה, כי ממלא מקום נציב שירות המדינה, פרופ' דניאל הרשקוביץ, אישר את מינוי בן-חמו.

לפי שווי של מיליארד ש': קרן אמריקאית רוכשת 20% מחברת חוות השרתים של עומר אדם, מאור מלול ונסים גאון

האוצר פרסם את התוכנית לייבוא גבינות. במשרד החקלאות תקפו: "אובססיה"

נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, דחה אתמול (ד') בקשה לעכב את ביצוע פסק הדין של בג״ץ, אשר הסמיך את שר המשפטים למנות את הגורם שיפקח על חקירת הפרשה במקומן של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, ושל פרקליטות המדינה.

פסק הדין התווה את אמות המידה שבהן נדרש לעמוד המועמד לתפקיד: עליו להיות עובד מדינה בכיר, שהוא משפטן עם מומחיות במשפט פלילי, וללא שיוך פוליטי.

עמית הדגיש בהחלטתו, כי אינו נוקט עמדה לגבי מינוי כזה או אחר של לוין לתפקיד. לצד זאת, עמית הורה ללוין להשיב עד תחילת השבוע הבא לבקשת העותרים - ארגון משמר הדמוקרטיה הישראלית - לקיים דיון נוסף בפסק הדין. זאת, לנוכח טענתם כי אין מקום להתיר כל התערבות פוליטית מצד השר בחקירות פליליות.

ראש לשכת עורכי הדין, עו״ד עמית בכר, הודיע מוקדם יותר היום כי הלשכה תעתור לבג״ץ נגד מינוי בן-חמו. לפי בכר, ״מדובר במינוי שחותר תחת קביעת בג״ץ, וניסיון מובהק להתערבות פוליטית של לוין בחקירה כדי להשיג את המטרה היחידה שחשובה לו ושסומנה מראש: לחקור את היועמ"שית באזהרה ולהביא להדחתה״.

ביום שלישי השבוע כתב לוין להרשקוביץ', כי לא הצליח לאתר עובד מדינה בכיר עם מומחיות במשפט פלילי שאינו כפוף לייעוץ המשפטי לממשלה ולפרקליטות המדינה, שאינו מצוי איתם ביחסי עבודה קרובים, ואשר מסכים לקבל על עצמו את התפקיד. משכך, לוין החליט כי בן חמו "ייקלט לצורך משימה ארעית זו לשירות המדינה ויועסק באופן זמני כעובד מדינה בכיר". עוד ציין לוין, כי לא קיבל את הסכמתה של הנהלת בתי המשפט למינויו של שופט מחוזי מכהן לתפקיד.

ביום ראשון קבע, כאמור, בג"ץ כי שר המשפטים מוסמך לפי החוק למנות גורם שיפקח על חקירת הפצ"רית במקומה של המועמ״שית. זאת, לנוכח הודעתה של היועמ"שית כי לא תפקח על החקירה לנוכח חוות הדעת של היועצת המשפטית במשרד המשפטים, עו"ד יעל קוטיק, אשר קבעה כי על היועמ"שית להימנע ממעורבות בפיקוח על החקירה לנוכח מעורבותה בה בשלבים קודמים.

עם זאת, השופטים יעל וילנר, גילה כנפי-שטייניץ ואלכס שטיין פסלו את מועמדו המקורי של לוין לתפקיד, השופט בדימוס אשר קולה, שכן האחרון משמש כיום כנציב תלונות הציבור על שופטים - תפקיד שאינו מאפשר לו על פי החוק למלא תפקיד נוסף.

השופטים אף התוו, כאמור, מספר קריטריונים שבהם נדרש לעמוד המינוי של שר המשפטים, ובמרכזם היותו "עובד מדינה בכיר, משפטן מובהק, שתחום עיסוקו, בעבר או בהווה, כרוך בהפעלת שיקול-דעת בתחום התביעה או החקירה הפלילית", וללא שיוך פוליטי.

לוין נימק את בחירתו בבן חמו וכתב כי "מדובר באדם בעל שיעור קומה, משפטן מובהק בעל ניסיון משמעותי בתחומים הרלוונטיים, אשר הכשרתו ומעמדו כמובן אינם נופלים מאלו של פרקליט בכיר".

בן חמו שימש כשופט בית המשפט המחוזי בנצרת בין 2011 ל-2020, תחילה כמינוי בפועל וכרשם ומאז 2014 כשופט מן המניין. לפני כן שימש כשופט בבית המשפט למשפחה, כעורך דין עצמאי וכחוקר וכתובע משטרתי.

לנוכח הודעתו הרשמית של לוין על המינוי הערב, והודעתה של לשכת עוה״ד כי תעתור נגדו, המינוי צפוי להגיע בקרוב להכרעת בג״ץ.