יממה לפני מתקפת הפתע: "ידיעת הזהב" שהתעלמו ממנה באמ"ן

עדכונים שוטפים

08:14 - הצוות לקביעת המנדט של ועדת החקירה הלא-ממלכתית למחדל 7.10 מתרחב - גם השרה עידית סילמן והשר שלמה קרעי צורפו

ב"מועצת אוקטובר" תקפו: "זה הספין התורן של נתניהו. מדובר בניסיון לברוח מהאמת, להשכיח את האסון הגדול בתולדות מדינת ישראל. כל ניסיון לזוז במילימטר מהחוק הוא יריקה בפרצופן של המשפחות השכולות, של המילואימניקים, של תושבי הצפון והדרום, של אזרחי מדינת ישראל כולה"

08:10 - צה"ל מתחיל את מחזור הגיוס לחודשי נובמבר-דצמבר. 35% מהמגויסים במחזור זה הן נשים. 100 מהמתגייסים מגיעים ממשפחות שנפגעו מהמלחמה, 589 מהמתגייסים הם חיילים בודדים

07:00 - שעות לפני המתקפה: ההתרעה שקפצה באמ"ן - וההתעלמות

כיממה לפני תחילת מתקפת הפתע של חמאס ב-7 באוקטובר, נכנסה התרעה לבסיס ירקון של 8200 על השמשת רכיב שקשור לאמל"ח מסוים ומשמעותי מאוד בצפון הרצועה. בישראל הבחינו שבחמאס מפרקים מחסנים, ופעילים מסתובבים באזור בפעילות מבצעית - התרעה שאמורה על פי הנהלים לקפיץ את הגזרה כולה. אולם ב-8200 מחליטים לא להתקשר לאיש - אלא לשלוח דואר אלקטרוני. באוגדת עזה איש לא פתח את תיבת המייל ביום שישי, ערב שמחת תורה, כך שהמידע הזה לא הגיע לאף אחד.

באותו יום שישי, ההתרעה נכנסה משעות הצוהריים ועד הערב. בלילה מגיעים סימנים מעידים, אלא שבכל הערכות המצב של האוגדה, הפיקוד והרמטכ"ל איש לא ידע על ההתרעה הדרמטית הזו. החשש בהתרעה כזו היא למתקפת פתע, גם אם קטנה או לפיגוע גדול, כפי שקרה חודש וחצי לפני כן כשעלתה התרעה דומה ואוגדת עזה הקפיצה את הגזרה - והאירוע הסתיים בלא כלום.

מוחמד דף קבע כי במידה ויראה התרחשות צה"לית כלשהי בגבול - הוא יבטל את המבצע ויחפש מועד אחר. התרעת האמל"ח המדובר הייתה מקפיצה את הגזרה ובכירים מאוד בצה"ל סבורים שהיא לא הייתה יוצאת לפועל, לפחות לא ב-7 באוקטובר. לכתבה המלאה

06:12 - בצה"ל מעדכנים כי היום בשעות הבוקר יחל תרגיל צבאי במרחב הגליל המזרחי. בצבא מדגישים בפני תושבי האזור כי תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי רכב במרחב, וכי אין חשש לאירוע ביטחוני. מדובר בתרגיל שנקבע מראש

00:49 - ההיערכות של ישראל לתגובה של חיזבאללה, והחשש של תושבי הצפון

חמישה חודשים מאז התקיפה הישראלית האחרונה בדאחיה - צה"ל חיסל אתמול (ראשון) את רמטכ"ל חיזבאללה עלי טבטבאי. חיזבאללה אישר את דבר חיסולו, אך נמנע מלהשמיע איום מפורש בנקמה. למרות שכרגע אין שינוי בהנחיות לעורף, תושבי הצפון חוששים מתגובה של ארגון הטרור ובישראל כבר קיימות תוכניות פעולה למקרה שתגיע תגובה לחיסול מצד חיזבאללה.

בישראל נערכים לכמה תרחישים אפשריים ומכינים "תגובה לא פרופורציונלית", עם זאת, ההערכות הן שהחיסול לא יביא להסלמה. לכתבה המלאה

22:22 - חיזבאללה פרסם את תמונותיהם של ארבעה מחבלי חיזבאללה שחוסלו בתקיפה בדאחיה בביירות לצד רמטכ"ל הארגון עלי טבטבאי: קאסם ברג'אווי, מוסטפא אסד ברו, רפעת אחמד חוסין ואיבראהים עלי חוסין

21:34 - האישור של חיזבאללה לחיסול רמטכ"ל הארגון: טבטבאי כונה "מפקד הג'יהאד הגדול" - כינוי שארגון הטרור העניק רק לבכירים צבאיים משדרת הפיקוד שחוסלו. בהצהרה שפורסמה צוין כי הוא "שהיד למען לבנון בעקבות התקיפה הישראלית הבוגדנית בדאחיה" בביירות. עם זאת, הכרוז לא כול ל איום בתגובה או רמיזה לכך

21:10 - חיזבאללה מאשר רשמית: חוסל רמטכ"ל הארגון, עלי טבטבאי

20:14 - הרמטכ"ל אחרי שורת ההדחות בצה"ל: "עומדת לנגד עיני החובה לסמן קו ברור של אחריות פיקודית"

20:08 - הצהרת רה"מ נתניהו על חיסול רמטכ"ל חיזבאללה: "ידיו מגואלות בדם של רבים, אני מודה לצה"ל ולכוחות הביטחון על פעולה מדויקת ומוצלחת. לא נאפשר לחיזבאללה להוות איום על מדינת ישראל"

