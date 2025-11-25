דיכטר אמר שהירקות הוזלו בחודשים האחרונים. המחירים דווקא זינקו

להגדרות הציונים לחצו כאן נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט

לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים

מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן

לא נכון - האמירה שגויה

לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי



תקציר הבדיקה הטענה: מחירי הירקות התייצבו ואף ירדו בחודשים האחרונים מה לא נכון : בשלושת החודשים האחרונים, הירקות התייקרו ב־12%

אומנם הייתה מגמת הוזלה בשנה האחרונה, אך היא נעצרה ביולי האחרון הציון: לא נכון

כששר החקלאות אבי דיכטר התראיין לערוץ 14, הוא נשאל: "מתי יגיע הרגע שבו נלך לסופר ונשלם מחירים שפויים על פירות וירקות?". השר דיכטר השיב: "אני מניח שבחודשים האחרונים יכולת להבחין, את והצופים, בעובדה שמחירי הירקות לא רק שהתייצבו, אלא אפילו ירדו". האם מדף הירקות בסופר באמת הוזל בצורה מובחנת?

● הדחת הקצינים הבכירים: איך ההליך אמור להתבצע, והאם זה יפגע להם בכיס?

● הקרמבו הוא המצאה כחול־לבן? תחשבו שוב

לפני שנתחיל, חשוב לציין שצריך להיזהר עם השוואות מחירים בקבועי זמן של חודשים, שכן כי שציינו בעבר, מחירי מוצרי החקלאות מושפעים מאוד ממרכיב העונתיות והחשיפה לשינויי מזג האוויר. ואולם, היות שזאת ההשוואה שדיכטר בחר לעשות, הבדיקה תלך בעקבותיו ותבחן את הנתונים בתקופה הזאת.

ובכן, כשפנינו לדיכטר, נשלחו לנו מטעמו הנתונים שעליהם, כך נאמר לנו, הוא התבסס. מדובר בטבלה שהציג משרד החקלאות, בה מופיעים 13 ירקות עיקריים, כשלגבי כל אחד מהם מופיעים הנתונים של מחירו הממוצע לצרכן ברשתות השיווק (לפי נתוני סטורנקסט) בחודשים ינואר עד ספטמבר בשנת 2025 ובשנת 2024. ההשוואה של משרד החקלאות מעלה שבאופן משוקלל, מחירי הירקות ירדו ב־26.2% בתשעת החודשים הראשונים של 2025, בהשוואה לתקופה המקבילה ב־2024.

הבעיה היא שהנתונים הללו עדיין לא יכולים להצדיק את אמירתו של דיכטר. זאת משום שבעוד שהנתונים שהציג דיכטר עוסקים במחירים הממוצעים ב־2025 בהשוואה ל־2024, דיכטר עצמו דיבר במפורש על התמתנות וירידת מחירים "בחודשים האחרונים". לכן, כדי להבין האם זו אכן המגמה, עלינו להסתכל על המחירים בפילוח חודשי.

אז הלכנו לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) שבמסגרת הפרסום החודשי של מדד המחירים לצרכן, מפרסמת גם מדדי מחירי של קבוצות מוצרים ושירותים - וביניהם מדד מחירי הירקות הטריים.

אם נבחר את אותה נקודת מוצא של דיכטר, ינואר 2024, נוכל לזהות ארבע מגמות: ירידת מחירים של 7.9% במחצית הראשונה של 2024; עלייה חדה של 24.5% עד ספטמבר 2024; ירידה של 21.9% עד יולי 2025.

ומה עם התקופה הרביעית, מיולי האחרון עד אוקטובר? זו שאלת המפתח, שכן דיכטר הוא זה שבחר לדבר על "החודשים האחרונים". ובכן, בניגוד לדברי השר, כאן מדד המחירים דווקא עלה ב־11.9%.

השורה התחתונה: דברי דיכטר לא נכונים. בשלושת החודשים האחרונים (אוגוסט־אוקטובר), מחירי הירקות לא שמרו על יציבות או הופחתו, אלא עלו בסך הכל בכ־12%. ירידת המחירים הסתיימה ביולי.

תחקיר: יובל אינהורן