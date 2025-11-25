דיכטר אמר שהירקות הוזלו בחודשים האחרונים. המחירים דווקא זינקו

להגדרות הציונים לחצו כאן
נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט
לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים
מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן
לא נכון - האמירה שגויה
לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי
תקציר הבדיקה
הטענה: מחירי הירקות התייצבו ואף ירדו בחודשים האחרונים
מה לא נכון : בשלושת החודשים האחרונים, הירקות התייקרו ב־12%
אומנם הייתה מגמת הוזלה בשנה האחרונה, אך היא נעצרה ביולי האחרון
הציון: לא נכון
כששר החקלאות אבי דיכטר התראיין לערוץ 14, הוא נשאל: "מתי יגיע הרגע שבו נלך לסופר ונשלם מחירים שפויים על פירות וירקות?". השר דיכטר השיב: "אני מניח שבחודשים האחרונים יכולת להבחין, את והצופים, בעובדה שמחירי הירקות לא רק שהתייצבו, אלא אפילו ירדו". האם מדף הירקות בסופר באמת הוזל בצורה מובחנת?
● הדחת הקצינים הבכירים: איך ההליך אמור להתבצע, והאם זה יפגע להם בכיס?
● הקרמבו הוא המצאה כחול־לבן? תחשבו שוב
לפני שנתחיל, חשוב לציין שצריך להיזהר עם השוואות מחירים בקבועי זמן של חודשים, שכן כי שציינו בעבר, מחירי מוצרי החקלאות מושפעים מאוד ממרכיב העונתיות והחשיפה לשינויי מזג האוויר. ואולם, היות שזאת ההשוואה שדיכטר בחר לעשות, הבדיקה תלך בעקבותיו ותבחן את הנתונים בתקופה הזאת.
ובכן, כשפנינו לדיכטר, נשלחו לנו מטעמו הנתונים שעליהם, כך נאמר לנו, הוא התבסס. מדובר בטבלה שהציג משרד החקלאות, בה מופיעים 13 ירקות עיקריים, כשלגבי כל אחד מהם מופיעים הנתונים של מחירו הממוצע לצרכן ברשתות השיווק (לפי נתוני סטורנקסט) בחודשים ינואר עד ספטמבר בשנת 2025 ובשנת 2024. ההשוואה של משרד החקלאות מעלה שבאופן משוקלל, מחירי הירקות ירדו ב־26.2% בתשעת החודשים הראשונים של 2025, בהשוואה לתקופה המקבילה ב־2024.
הבעיה היא שהנתונים הללו עדיין לא יכולים להצדיק את אמירתו של דיכטר. זאת משום שבעוד שהנתונים שהציג דיכטר עוסקים במחירים הממוצעים ב־2025 בהשוואה ל־2024, דיכטר עצמו דיבר במפורש על התמתנות וירידת מחירים "בחודשים האחרונים". לכן, כדי להבין האם זו אכן המגמה, עלינו להסתכל על המחירים בפילוח חודשי.
אז הלכנו לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) שבמסגרת הפרסום החודשי של מדד המחירים לצרכן, מפרסמת גם מדדי מחירי של קבוצות מוצרים ושירותים - וביניהם מדד מחירי הירקות הטריים.
אם נבחר את אותה נקודת מוצא של דיכטר, ינואר 2024, נוכל לזהות ארבע מגמות: ירידת מחירים של 7.9% במחצית הראשונה של 2024; עלייה חדה של 24.5% עד ספטמבר 2024; ירידה של 21.9% עד יולי 2025.
ומה עם התקופה הרביעית, מיולי האחרון עד אוקטובר? זו שאלת המפתח, שכן דיכטר הוא זה שבחר לדבר על "החודשים האחרונים". ובכן, בניגוד לדברי השר, כאן מדד המחירים דווקא עלה ב־11.9%.
השורה התחתונה: דברי דיכטר לא נכונים. בשלושת החודשים האחרונים (אוגוסט־אוקטובר), מחירי הירקות לא שמרו על יציבות או הופחתו, אלא עלו בסך הכל בכ־12%. ירידת המחירים הסתיימה ביולי.
תחקיר: יובל אינהורן
לבדיקה המלאה לחצו כאן
שם: אבי דיכטר
מפלגה: הליכוד
תוכנית: ישראל הבוקר
ציטוט: "בחודשים האחרונים... מחירי הירקות לא רק שהתייצבו, אלא אפילו ירדו"
תאריך: 16.11.25
ציון: לא נכון
כששר החקלאות אבי דיכטר התראיין לערוץ 14, הוא נשאל על ידי המראיינת טל מאיר: "מתי יגיע הרגע שבו נלך לסופר ונשלם מחירים שפויים על פירות וירקות?". השר דיכטר השיב: " אני מניח שבחודשים האחרונים יכולת להבחין, את והצופים, בעובדה שמחירי הירקות לא רק שהתייצבו, אלא אפילו ירדו". בדקנו האם אכן מחירי הירקות ירדו בחודשים האחרונים.
לפני שנתחיל, חשוב לציין שצריך להיזהר עם השוואות מחירים בקבועי זמן של חודשים, שכן כי שציינו בעבר, מחירי מוצרי החקלאות מושפעים מאוד ממרכיב העונתיות והחשיפה לשינויי מזג האוויר. ואולם, היות שזאת ההשוואה שדיכטר בחר לעשות, הבדיקה תלך בעקבותיו ותבחן את הנתונים בתקופה הזאת.
כשפנינו לשר דיכטר, הועברה לנו מטעמו טבלת נתונים שבה מופיעים 13 ירקות עיקריים, כשלגבי כל אחד מהם מופיעים הנתונים של מחירו הממוצע לצרכן ברשתות השיווק (לפי נתוני סטורנקסט) בחודשים ינואר עד ספטמבר בשנת 2025 ובשנת 2024. ההשוואה של משרד החקלאות מעלה שבכל אחד מהירקות האלה, המחיר בתשעת החודשים הראשונים של 2025 היה נמוך מהתקופה המקבילה ב-2024, החל מהוזלה של 5.2% (כרובית) ועד הוזלה של 30.6% (בצל יבש). באופן משוקלל, מחירי הירקות ירדו ב-26.2% בהשוואה כזאת. מטעם דיכטר נאמר לנו שהנתונים האלה היו בסיס לדבריו.
ואולם, הנתונים הללו עדיין לא יכולים להצדיק את אמירתו של דיכטר. זאת משום שבעוד שהנתונים הללו עוסקים במחירים הממוצעים ב-2025 בהשוואה ל-2024, דיכטר דיבר במפורש על התמתנות וירידת מחירים "בחודשים האחרונים". לכן, כדי להבין האם אנחנו במגמה של ירידת מחירים (או לפחות של התייצבות מחירים), עלינו להסתכל על מחירי הירקות בפילוח חודשי.
מי שמפרסמת נתונים באופן שוטף על מחירי הירקות היא הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס). במסגרת מדד המחירים לצרכן המתפרסם אחת לחודש, מתפרסמים גם מדדי מחירי של קבוצות מוצרים ושירותים - וביניהם מדד מחירי הירקות הטריים. נכון להיום ולמועד התבטאותו של דיכטר (16 בנובמבר), הנתונים המעודכנים ביותר הם הנתונים שפורסמו לחודש אוקטובר.
נתחיל את בחינת הנתונים מאותה נקודה שדיכטר התחיל ממנה: ינואר 2024. כאן, בין ינואר ליוני 2024, מדד מחירי הירקות ירד ב-7.9%. אלא שאז הוא החל לעלות בחדות, ובאוגוסט וספטמבר הוא רשם עליות חודשיות של 13.2% ו-6.7% בהתאמה. לאחר מכן, מחירי הירקות הוזלו, וביולי 2025 המדד השלים ירידה של 21.9% בהשוואה לספטמבר 2024.
וכאן בדיוק אנחנו נכנסים ל"חודשים האחרונים" שעליהם דיבר דיכטר. מה קרה בתקופה הזאת? ובכן, מאז יולי האחרון מדד מחירי הירקות עלה ב-11.9% - כאשר העליות החודשיות היו באוגוסט 1.5%, בספטמבר 3.5% ובאוקטובר 6.6%.
למעשה, בפרסום האחרון של הלמ"ס, קבוצת הירקות הטריים מצוינת כאחת מקבוצות המוצרים שהכי תרמו להתייקרות בסל הצריכה הכללי. בלמ"ס מציינים שמבין הירקות הטריים התייקרו במיוחד: קישואים (16.9%), עגבניות (16.5%), נבטים (14.6%), סלק (9.8%), גזר (9.7%), פלפלים (9.0%), קלחי תירס (8.5%), צנון וצנונית (8.1%), בצל יבש וירוק (7.5%), שום יבש, טרי או ארוז (6.8%), תפוחי אדמה (6.2%), בטטות (4.2%), מלפפונים (2.7%), ירקות לתיבול (2.6%), כרוב (2.5%), ירק עלים (2.3%) וחסה (1.5%). מנגד, מבין הירקות שהוזלו במיוחד ניתן למנות שעועית טרייה (5.6%), ברוקולי (2.9%), חצילים (2.2%), שומר (1.7%), כרובית (1.5%) ודלעת ודלורית (1.1%).
לסיכום, בניגוד לדברי דיכטר, בשלושת החודשים האחרונים (אוגוסט-אוקטובר), מחירי הירקות לא שמרו על יציבות או הופחתו, אלא עלו בסך הכל בכ-12%. ירידת המחירים הסתיימה ביולי. לכן דבריו של דיכטר לא נכונים.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה אוטומטית
ולא יפורסמו באתר.