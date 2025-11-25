נשיא טורקיה, רג'פ טאייפ ארדואן, ממשיך במלאכת ההכנה שלו לבחירות לנשיאות, שמתבססת על מעצר של כל איום פוליטי נגדו מצד האופוזיציה. במסגרת צעד חדש, משרד הפנים הטורקי אישר בסוף השבוע לתביעה הציבורית של אנקרה לפתוח בחקירה נגד ראש עיריית אנקרה, מנסור יבאש, ומזכירו נבזט אוזונאולו, בגין הוצאות על הופעות.

● כותרות העיתונים | מתנת הניחומים לישראל על אספקת F-35 לסעודיה

● איך נראים חייו של שופט בהאג שהחליט להוציא צו מעצר לנתניהו?

הצעד של ארדואן נגד אחד מבכירי מפלגת העם הרפובליקנית (CHP) מתבצע כשמונה חודשים לאחר שדאג להשליך לכלא את האיום הפוליטי הגדול ביותר שלו, ראש עיריית איסטנבול, אקרם אימאמאולו. נגדו הצליחו לצבור בתביעה הציבורית של איסטנבול כל כך הרבה תיקים מתחומים שונים, שבעקבותיהם דורשת התביעה עונש מאסר של 2,352 שנה.

עתה, במשרד הפנים אישרו את חקירת יבאש בגין "שימוש לרעה בסמכות", וכן "רשלנות". בתביעה הציבורית הטורקית נטען כי התנהלות עיריית אנקרה הביאה להפסדים בסך כ־154 מיליון לירות טורקיות (כ־3.6 מיליון דולר), כתוצאה מרכישת 32 מופעים. כחלק מהחקירה נעצרו כבר לפני חודשיים 14 חשודים, כולל בכירים במגזר הציבורי והפרטי, בהאשמות דוגמת זיוף מכרזים.

חמישה מבין החשודים נמצאים במעצר, בין השאר בגין טענות למעילה, ותשעה נוספים שוחררו בערבות. בד בבד, כתבי אישום באורך 59 עמודים הוגשו נגד כלל 14 החשודים, עם עונשים צפויים של 31.5-7.5 שנות מאסר בפועל. עם זאת, בשורה התחתונה, כל הפרשה מתמקדת ביבאש, בדיוק כפי שבאיסטנבול נעצרו רבים שמקושרים להאשמות השונות נגד אימאמאולו, בצורה סבירה יותר או פחות.

"ארדואן לא בלתי מנוצח"

ד"ר חי איתן כהן ינרוג'ק, מומחה לטורקיה במרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב ובמכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון, מציין כי עוד בטרם הוכרזה מועמדות כמאל קיליצ'דראולו מטעם מפלגת העם הרפובליקנית לבחירות לנשיאות ב־2023, האופוזיציה החילונית דנה במועמדות אפשרית של אימאמאולו או יבאש. עם זאת, התעקשות קיליצ'דראולו הובילה להחלטת השניים לעמוד לצידו, כולל במהלך כנסי בחירות.

"יבאש הצליח להביס את מועמדי ארדואן בזה אחר זה ברצף, והוכיח כי המועמדים של ארדואן, ואף ארדואן עצמו, אינם בלתי מנוצחים", מדגיש ד"ר כהן ינרוג'ק. "מנקודת המבט של נשיא טורקיה, שני המועמדים הכריזמטיים במחוזות כגון אנקרה ואיסטנבול עשוייים להוות מדגם מייצג לכלל טורקיה".

הפעילות נגד יבאש צברה תאוצה כחודש לאחר שמערכת המשפט הטורקית דווקא הפתיעה, והחליטה לסגור את התיק נגד יו"ר מפלגת העם הרפובליקנית, אוזגור אוזל, בגין טענות "חסרות בסיס". כיום, מאות אנשי אופוזיציה, ביניהם כ־16 ראשי ערים, עצורים בכל מיני עילות, והציפייה הייתה שבית המשפט ייעתר למסרים של ארדואן ושל מפלגת הצדק והפיתוח (AKP) שהוא מנהיג.

"משרד הפנים התיר את חקירת ראש עיריית אנקרה מנסור יבאש, שמשתמש במשאבי אנקרה להפקת תועלת עבור האזרחים, ושזכה בלבבותיהם של כולם", תקף סגן יו"ר מפלגת העם הרפובליקנית, בורהנטטין בולוט, שגם האשים - מבלי לציין ישירות את המשטר - כי מסרו את אנקרה לאנשיו של פתהוללה גולן (ארגון FETÖ), שמואשמים בניסיון ההפיכה ב־2016.

מי שהצטרף לתקיפת משרד הפנים הטורקי, שאותו מנהיג השר עלי ירליקאיה משורות מפלגת הצדק והפיתוח, הוא מנסור יבאש בעצמו. "המשרד מינה משקיף לעירייה שלנו", סיפר יבאש. "המשרד שבעבר לא ראה צורך אפילו לגבות הצהרות, נתן אישור לקיים חקירה לי ולמזכיר האישי שלי. בעוד שבעשרות תלונות בעבר נקבע שראש העיר אינו יכול להיות אחראי למעשי מחלקות בודדות, יישום ההיפך הגמור כיום הוא מוסר כפול בוטה".

הובילו את תבוסת ארדואן

הצעדים של נשיא טורקיה נגד יבאש ואימאמאולו כאחד מתבצעים לאחר שבסוף מרץ אשתקד הובילו השניים את התבוסה הגדולה ביותר של ארדואן בבחירות המקומיות בטורקיה אי פעם. ממצב שבבחירות המקומיות ב־2019 מפלגת הצדק והפיתוח סיימה עם ניצחונות ב־39 עיריות, מול 21 למפלגת העם הרפובליקנית, היא גברה ב־2024 על מפלגת העם הרפובליקנית ב־24 בלבד, והפסידה ב־35 אחרות. מתוכן, שש הערים הגדולות בטורקיה: איסטנבול, אנקרה, איזמיר, אנטליה, אדנה ובורסה.

ברמה הארצית, ארדואן, לפחות לפי החוקה הטורקית, נמצא בקדנציה האחרונה לנשיאות. עם זאת, כמו תמיד, הוא דאג להשאיר לעצמו סייגים. לכאורה, הוא אמור לפרוש ב־2028, אבל באפשרותו להכריז על בחירות בזק, לנצח - ואז לספור קדנציה בת חמש שנים מחדש. אפשרות אחרת היא שינוי החוקה, אבל עבור זאת הוא זקוק ל־400 קולות מתוך 600 חברי הפרלמנט. הבעיה המרכזית: הקואליציה שלו מונה 324 איש, וכרגע הוא מתקשה לרתום את הכורדים לכך.

"ארדואן מסוגל לבלוע את הצפרדע בבחירות לרשויות המקומיות, אבל אינו יכול לקבל את אותו התסריט בבחירות הכלליות", מסכם ד"ר כהן ינרוג'ק. "על כן, זו עוד מתקפת מנע, סיכול ממוקד פוליטי".