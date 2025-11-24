מתנת הניחומים לישראל על אספקת F-35 לסעודיה

על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

1חברה ביטחונית איטלקית נתבעת בגין אספקות לישראל

קבוצה של שבעה ארגוני חברה אזרחית איטלקיות הגישו תביעה נגד הענקית הביטחונית המקומית לאונרדו והממשל ברומא, בדרישה להפסיק כל מכירה ואספקה של אמל"ח לישראל. כך פורסם ברויטרס. בתביעה שהוגשה בסוף ספטמבר לבית משפט בבירת איטליה, נטען כי לאונרדו המשיכה לספק מוצרים לצה"ל, בניגוד לחוקה האיטלקית ולחוק הבינלאומי.

בלאונרדו דחו בתוקף את הטענות, מסרו כי הם עומדים בכל חוקי יצוא הנשק, והתחייבו להגן על עמדתם בבית המשפט. לטענתם, כל אמירה שפעולות החברה קשורות לעזה מהוות "עיוות חמור נטול בסיס משפטי". תחת החוק האיטלקי, חל איסור על יצוא אמל"ח למדינות שמנהלות מלחמה, או כאלו שנחשבות למפרות זכויות אדם.

כבר ב־7 באוקטובר החליטה ממשלתה של ג'ורג'ה מלוני, להפסיק את אספקות האמל"ח לישראל. מאז, שר ההגנה גווידו קרושטו הסביר כי יש עסקאות שמאושרות, עם התחייבות כי האמל"ח לא ישמש ברצועת עזה. בסוף ספטמבר, מנכ"ל לאונרדו רוברטו צ'ינגולני אמר כי אף רישיון יצוא חדש לישראל לא התקבל מאז 7 באוקטובר 2023.

מתוך רויטרס. לקריאת הכתבה המלאה.

2הצעד החדש במאבק התודעה: איראן פותחת ערוץ בעברית

המועצה העליונה של "המהפכה התרבותית" (SCCR) באיראן קיבלה החלטה כי תאגיד השידור הציבורי של איראן (IRIB) יפתח ערוץ בינלאומי בשפה העברית, בצעד שצפוי להתבצע בקרוב. כך פורסם באמוואג'. לפי שעה, הערוץ האיראני כבר החל להקרין כתוביות בעברית לתוכנית אנטי־ישראלית, במה שנראה כצעד ראשון לקראת רבים יותר במאבק התודעה של הרפובליקה האסלאמית.

הצעד החדש של הרפובליקה האסלאמית מיועד, לפי הודעתם, "להיאבק בתעמולת התקשורת הישראלית", וכן לחזק את "הדיפלומטיה התקשורתית של איראן". מובילת המהלך, המועצה העליונה של "המהפכה התרבותית" הוא גוף של משטר האייתוללות שמטרתו לדאוג לתכנים "שתואמים את עקרונות האסלאם ולהגביל השפעות זרות". הצעד החדש מתואם בוודאות עם המנהיג העליון עלי חמינאי, שהרי האחרון ממנה את כלל חבריה.

המהלך החדש הוא רק צעד אחד ממהלך נרחב של הרפובליקה האסלאמית, כפי שמשתקף מניסיון של סוכנות הידיעות תסנים, שמסונפת למשמרות המהפכה, לפרסם ב־11 בנובמבר ביוטיוב "סרט תיעודי" בעברית על מבצע עם כלביא. זמן קצר לאחר פרסום אותו סרט, יוטיוב הסירו אותו מהפלטפורמה. בתגובה, תסנים האשימו את האתר ב"תמיכה במשטר הציוני".

מתוך אמוואג'. לקריאת הכתבה המלאה.

3ארה"ב תספק לסעודים F-35 פחות טובים מאלו של ישראל

החלטת נשיא ארה"ב דונלד טראמפ למכור לערב הסעודית מטוסי F-35 ללא קשר לסוגיית הנורמליזציה עם ישראל, ממשיכה לעורר הדים בתקשורת העולמית. באתר דיפנס סקיוריטי אסיה מדווחים כי אף שהעסקה הסעודית־אמריקאית לרכישת המטוסים מהדור החמישי מוערכת בסכום ענק של כ־60-50 מיליארד דולר, כולל תחזוקה, אימונים ופיתוח תשתיות, גרסת ה־F-35 שיקבלו בריאד תהיה "פחות מתקדמת באופן משמעותי" מאלה של ישראל.

בה בעת, בסוכנות הידיעות בלומברג הביע אדמירל (בדימוס) ג'יימס סטברידיס, לשעבר מפקד הכוחות המשותפים של נאט"ו, תמיכה בעסקה של טראמפ עם נסיך הכתר מוחמד בן סלמאן. על אף אירועים כמו פרשת רצח ג'מאל ח'אשוקג'י, הבכיר לשעבר כתב כי שתי המדינות "חולקות אינטרסים גלובליים משותפים". לדבריו, ממשל טראמפ צריך לדחוק בסעודים לתמוך בתוכנית נשיא ארה"ב למזרח התיכון, כולל בנייתה מחדש של רצועת עזה וכינון הכוח הרב־לאומי, שלכל הפחות בשלב הנוכחי - טרם קם ולא ברור מתי יקום.

בשורה התחתונה, כפי שמציינים באתר TWZ, מכירת מטוסי ה־F-35 לערב הסעודית מסמנת שינוי מדיניות משמעותי של וושינגטון, שעד עתה נמנעה ממכירת המטוסים המתקדמים למדינות ערב במזרח התיכון. המכירה הזו תביא לשינויים משמעותיים במאזן הכוחות האוויריים במרחב, במיוחד לגבי ישראל - המדינה היחידה במזרח התיכון שמפעילה F-35.

מתוך דיפנס סקיוריטי אסיה. לקריאת הכתבה המלאה.

מתוך בלומברג, מאת ג'יימס סטברידיס. לקריאת הכתבה המלאה.

מתוך TWZ, מאת תומאס ניודיק וטיילר רוגוואי. לקריאת הכתבה המלאה.

4במשטר האייתוללות חוששים מחיסול חמינאי

שר המודיעין של איראן אסמעיל חטיב מזהיר כי אויבות הרפובליקה האסלאמית שואפות לחסל את המנהיג העליון עלי חמינאי. "הוא העמוד והציר שלנו. לכן, האויב מנסה לפגוע במנהיג". כך פורסם באיראן אינטרנשיונל. חטיב אף טען כי ישנם ניסיונות לחרחור מחאות במדינה. "לעתים השאיפות הן לפגוע בעזרת התנקשות ולעתים בעזרת מתקפות עוינות מתוך המדינה".

בדומה למקרים קודמים, חטיב האשים את אויבות הרפובליקה האסלאמית כי הן מנסות להפיל את משטר האייתוללות בעזרת החלשה מבפנים, אבל לא סיפק שום מידע מהותי שמוכיח את טענותיו. לדבריו, ישראל וארה"ב שינו את האסטרטגיה שלהן "מהפיכה ופירור לבלימה באמצעות לחץ", בעזרת מתקפות סייבר, דיסאינפורמציה וניסיונות ליצור פילוגים חברתיים.

חטיב אמר את הדברים כעשרה ימים לאחר שהנשיא מסעוד פזשכיאן סיפר במג'לס (הפרלמנט) בטהרן, כי במהלך מבצע עם כלביא, הוא חשש מפגיעה בחמינאי. הנשיא הרפורמיסט אמר לחבר הפרלמנט כי הלכידות והיציבות של איראן "תלויים" בביטחון המנהיג העליון. על כן, הוא צפה כי תקיפה שלו באותו מבצע הייתה עלולה לעורר עימותים פנימיים שמהווים איום גדול יותר מכל אויב חיצוני.

מתוך איראן אינטרנשיונל. לקריאת הכתבה המלאה.