הבור העמוק של חמינאי: הסנאפבק הופעל, הריאל קורס והצמיחה נעצרת

איראן הגיעה לשפל חדש-ישן, עם הכרזת בריטניה, צרפת וגרמניה על הפעלת מנגנון ה"סנאפבק", בשל הפרות חוזרות ומתרחבות של משטר האייתוללות את הסכם הגרעין.

● הימור טורקי: מאמצי טראמפ להסדרה אזורית מתחילים בארדואן

העיצומים מטרום ימי החתימה על הסכם הגרעין ב-2015 (JCPOA) כוללים, בין השאר, אמברגו נשק גורף, איסור סחר במרכיבים שעשויים להועיל לתוכנית הטילים האיראנית, פיקוח מחמיר על תנועת הסחורות אל איראן וממנה והפסקת פעילות של חברות איראניות מחוץ לרפובליקה האסלאמית.

"זה אירוע דרמטי ומשמעותי מאוד", אומר ד"ר מאיר ג'בדנפר מבית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן. "זה ממחיש עד כמה קשה למנהיג העליון עלי חמינאי לשנות כיוון. מצד אחד הוא לא רוצה להראות חולשה, ולהיות גמיש לאחר כישלון המלחמה מול ישראל, ומצד שני הוא מודע לאתגרי המשטר, שכוללים הפסקות חשמל ומים. במשטר מבינים כי נדרש שינוי, אבל זה קשה, כי חמינאי שמרן מאוד, ומכניס את המשטר לבור עמוק יותר".

שפל חדש של הריאל מול הדולר

למרות האתגרים שמלווים את איראן מאז החלטת נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לעזוב את הסכם הגרעין במאי 2018, במשך 17 רבעונים רצופים התוצר האיראני צמח. זאת, עד הרבעון השני של השנה, שבו התוצר התכווץ ב־0.1%. מנתוני הלשכה האיראנית לסטטיסטיקה עולה, כי תפוקת ענפי התעשייה והכרייה, שצמחה ב־5.9% בתקופה המקבילה אשתקד, התכווצה בכ־0.3%.

בה בעת, הניהול הפיסקאלי של הרפובליקה האסלאמית הולך מדחי אל דחי. מטעם הבנק המרכזי האיראני דווח כי חוב הממשל לבנק זינק ביוני ב־63% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, תוך שמאזן התשלומים עמד על מינוס 21.7 מיליארד דולר - החמור אי פעם, וזינוק של פי 2.5 תוך חמש שנים. אל אלו מתווסף שפל חדש של הריאל האיראני ביום חמישי: 1.08 מיליון ריאל לדולר.

"באיראן מציגים את הפעלת הסנאפבק כאילו שלא נותרה להם אופציה אחרת", מסכם ד"ר ג'בדנפר. לדבריו, הטענות שלהם נסובות סביב התקיפה האמריקאית של מתקני הגרעין במהלך מבצע 'עם כלביא', שהתבצעה תוך כדי משא ומתן בין טהרן ובין וושינגטון. "הם רואים בטראמפ כמי שהפר את הגרעין עם איראן, ועל כן אין להם עם מי לדבר, ועל מי לסמוך. מבחינתם, דחקו אותם לפינה, ולא נותרה אפשרות אחרת".