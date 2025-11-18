מכירת ה־F-35 לסעודיה: סתימת הגולל על היתרון האיכותי של ישראל

האישור של ממשל טראמפ למכור מטוסי F-35 לערב הסעודית טומן בחובו שתי משמעויות ביטחוניות שליליות ביותר עבור ישראל, עוד ללא קשר לסוגיית הנורמליזציה: שחיקה משמעותית של היתרון הצבאי האיכותי (QME) ומרוץ חימוש אזורי.

● ראיון | "זה לא הזמן לנוח": האדמירל האמריקאי שמפציר בישראל להתכונן לעימות הבא מול איראן

● נכנסים מהדלת האחורית: איך הסינים ממשיכים לזכות במיזמי תשתית עצומים בישראל

ישראל היא המדינה היחידה במרחב שנמנית על מפעילות ה־F-35, מאז הרחקת טורקיה מהתוכנית בשנת 2019 בשל סנקציות CAATSA שנובעות מהתעקשות אנקרה לרכוש מערכות טילים מסוג S-400 מרוסיה. עתה, עוד ללא נורמליזציה חתומה או אפילו ורבאלית, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הצהיר כי הוא מעוניין למכור את המטוסים מהדור החמישי ליורש האוצר הסעודי מוחמד בן סלמאן. בצל ההצהרות של שר החוץ הטורקי הקאן פידאן, כי טראמפ רוצה למכור להם F-35, יש סיבות לחשש כי הממשל יפעל לשינויי חקיקה בקונגרס שיאפשרו מכירת מטוסים מתקדמים גם להם.

לכל זאת מתווספת סוגיית מערכת היחסים הבעייתית מאוד עבור ישראל של קטאר עם טראמפ וסביבתו. באמירות שוכן בסיס חיל האוויר האמריקאי הגדול ביותר מחוץ לארה"ב, אל־עודייד, היא החליטה להעניק לנשיא ארה"ב במתנה מטוס אייר פורס 1 חדש - במודל דומה למה שעשתה עם נשיא טורקיה רג'פ טאייפ ארדואן - וכבר במילא היא מחזיקה מטוסי קרב אמריקאים איכותיים מאוד כדוגמת F-15. על כן, יהיה לוושינגטון קשה עד כדי בלתי אפשרי לומר להם "הסעודים קיבלו, ואתם לא".

מי שעומדים על הקווים וצפויים לזעום הם איחוד האמירויות. המפרצית שחוללה את הסכמי אברהם ב־2020 תחת התחייבות שהיא תהיה המדינה המוסלמית הראשונה עם F-35 נותרה עד היום בלי עסקה כזו.

זה מציב את טראמפ בסיטואציה שבה יש שתי אפשרויות: למכור גם להם מטוסים מדור חמישי, או שהם יתרחקו ממנו - ויתקרבו אף יותר לסין. ככלל, אחד האתגרים הגדולים ביותר של וושינגטון שגם משפיע מאוד על צעדיהם מול ריאד, הוא מערכת היחסים הקרובה של המפרציות - כולל מדינות הציר הסוני המתון - עם בייג'ינג.

האספקה ב-2032, איבוד היתרון - כאן ועכשיו

אז אמנם המרגיעים יבואו ויגידו, במידה רבה של צדק, כי חתימה על מכירת F-35 תביא את המטוסים לריאד רק ב־2032-2031, אבל זה לא שונה ממצב שבו ישראל הייתה רוכשת את המטוסים. אלו שרשראות האספקה שנובעים מהביקושים למוצרים של לוקהיד מרטין. חתימה על הסכם שכזה היא סתימת הגולל על היתרון הצבאי האיכותי של ישראל כאן ועכשיו.

לישראל עשויות להיות דרכים שונות למתנת פיצוי על מהלך כה חמור מבחינתה. מול וושינגטון, טרם נחתם מזכר הבנות על כספי הסיוע מעבר לשנת 2028. מזכר ההבנות הנוכחי שעליו חתם ב־2016 ראש הממשלה בנימין נתניהו עם נשיא ארה"ב דאז ברק אובמה, מבטיח לישראל רכש אמריקאי שנתי (FMF) בכ־3.3 מיליארד דולר וחצי מיליארד דולר נוספים לשיתופי פעולה בתחום ההגנה האווירית - סכום הסיוע הגבוה ביותר אי פעם.

כבר בימים אלה מתמודדת ישראל עם אתגר שנובע ממזכר ההבנות, סעיף ההמרות (OSP): היכולת להמיר לשקלים חלק מהמענק השנתי לטובת שימוש בתעשייה הביטחונית המקומית. בתחילת ההסכם עמד סעיף ההמרות על 815.3 מיליון דולר (24.7% מתקציב הרכש), אבל הובטחה בו הפחתה עקבית שנועדה להפנות את ההשקעה לתעשייה הביטחונית האמריקאית. מדרגה משמעותית ביותר מתחוללת השנה: מתקציב המרות של 725.3 מיליון דולר (21.9%), חלה צניחה שמעוגנת בהסכם ל־450.3 מיליון דולר (כ־13.6%). בשנה הבאה תהיה צניחה נוספת ל־250.3 מיליון דולר (כ־7.5%), סכום דומה לזה שיהיה ב־2027. בשנה האחרונה למזכר ההבנות, 2028, סעיף ההמרות יעמוד על 0.

מזכר הבנות חדש צפוי להיחתם בשנה הקרובה, ועל אחת כמה וכמה בסיטואציה הנוכחית - אסור לישראל לקבל סעיף המרות 0. התעשיות הביטחוניות הישראליות זקוקות לרכש עבור מו"פ. אמנם אין זה סביר כי בעתיד הנראה לעין נראה, למשל, מטוסי דור חמישי מתוצרת ישראלית, אבל כפי שהשתקף במבצע "עם כלביא": לישראל יש יתרון גדול במל"טים. בניגוד למדינות אחרות במזרח התיכון, ישראל לא תפנה לסין ולרוסיה על חשבון ארה"ב, כי בעת שוושינגטון היא ידידה של ישראל, הן מחמשות את גדולות האויבות שלה חדשות לבקרים.

ישראל לא משרתת את טראמפ

האכזבה של הישראלי הממוצע מהצעד של טראמפ מובנת, אבל נובעת מקונספציה מדינית שגויה ששודרה מהממשלה. נשיא ארה"ב הוא נשיא ארה"ב, ולא נשיא מדינת ישראל. הוא דואג לאינטרסים של מדינתו, ויש מצבים - במיוחד בהתנהלות הנוכחית - שישראל ממש לא משרתת אותו. אי־הכרעת חמאס שידרה מסר בעייתי לציר הסוני המתון, והיעדר האופק המדיני בנושא הפלסטיני מרחיק את הנורמליזציה עם ערב הסעודית. על כן, טראמפ כאיש עסקים, עושה ביזנס בצירים אחרים.

אותו "נתיב למדינה פלסטינית" שמעוגן בהצעה האמריקאית לעזה שאושרה במועצת הביטחון הוא חלק הן מהביזנס של טראמפ והן מניסיונותיו למצוא את הדרך לקידום נורמליזציה ישראלית-סעודית, כזו שצפויה להביא למפץ נורמליזציות אזורי ולפרס נובל לשלום לטראמפ. ייתכן כי "התמורה" של נסיך הכתר הסעודי למטוסי ה־F-35 תהיה אמירה ורבאלית עמומה כי "נתקדם בנורמליזציה עם קידום הנתיב למדינה הפלסטינית", אבל זה לא יהיה שווה את המחיר עבור ישראל של אספקת מטוסי F-35 לסעודים.

בסיכומו של דבר, מחיר ההפסד היחיד שיאזן עבור ישראל מכירת F-35 לערב הסעודית הוא נורמליזציה עם מנהיגת העולם הסוני. זה ישבור סופית את מחסום השתיקה על מערכות היחסים השקטות של ישראל עם חברות העולם המוסלמי, מדינות משמעותיות נוספות יתפסו על המהלך טרמפ, וישראל תצא נשכרת בזמן שמנגד איראן תהפוך למבודדת. כל מצב אחר, יהיה כישלון אסטרטגי־מדיני אדיר של מדינת ישראל, לאחר כישלון אסטרטגי־ביטחוני בדמות 7 באוקטובר.