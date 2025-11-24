באופן רשמי: חיים כץ מונה לשר הבריאות והרווחה

חיים כץ מהליכוד, ששימש כממלא מקום השר במשרדי הבריאות והרווחה לאחר פרישת אריאל בוסי מש"ס, אך מינויו הסתיים לפני כמה שבועות, מונה כעת רשמית לתפקיד השר. לכץ ישנם כעת ארבעה תיקים: הבריאות, הרווחה, התיירות והבינוי והשיכון

בתפקידו הקצר כממלא מקום שר הבריאות, כץ הספיק לחתור לפשרה במתיחות בין משרד הבריאות לשירותי בריאות כללית, אולם לאחר שבמהלך זה לא צלח, תמך במנכ"ל המשרד משה בר סימן טוב במאבקו מול הקופה, שטרם נגמר. בנוסף אושר בתקופת כהונתו התקציב למגדל תקומה בבית החולים סורוקה.

לאחר שפרע מינויו, עמד המשרד ללא שר, באופן שעיכב את תחילת פעילות ועדת סל התרופות והעברת תקציבים למערכת הבריאות, אשר בתקווה יועברו כעת.