ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ באופן רשמי: חיים כץ מונה לשר הבריאות והרווחה
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
חיים כץ

באופן רשמי: חיים כץ מונה לשר הבריאות והרווחה

חיים כץ מונה רשמית לשר הבריאות והרווחה, נוסף על תיקי התיירות והבינוי, ומחזיק כעת בארבעה תיקים

גלי וינרב 24.11.2025
השר חיים כץ / צילום: מארק ישראל סלם - הג'רוזלם פוסט
השר חיים כץ / צילום: מארק ישראל סלם - הג'רוזלם פוסט

חיים כץ מהליכוד, ששימש כממלא מקום השר במשרדי הבריאות והרווחה לאחר פרישת אריאל בוסי מש"ס, אך מינויו הסתיים לפני כמה שבועות, מונה כעת רשמית לתפקיד השר. לכץ ישנם כעת ארבעה תיקים: הבריאות, הרווחה, התיירות והבינוי והשיכון

הנהלת כללית מתייצבת: אלו הבכירים שקיבלו תפקידים חדשים
אלו הן המסקנות של משרד הבריאות בעניין התקלות בבדיקה של חברת רוש

בתפקידו הקצר כממלא מקום שר הבריאות, כץ הספיק לחתור לפשרה במתיחות בין משרד הבריאות לשירותי בריאות כללית, אולם לאחר שבמהלך זה לא צלח, תמך במנכ"ל המשרד משה בר סימן טוב במאבקו מול הקופה, שטרם נגמר. בנוסף אושר בתקופת כהונתו התקציב למגדל תקומה בבית החולים סורוקה.

לאחר שפרע מינויו, עמד המשרד ללא שר, באופן שעיכב את תחילת פעילות ועדת סל התרופות והעברת תקציבים למערכת הבריאות, אשר בתקווה יועברו כעת.