דירקטוריון קופת חולים כללית, בראשותו של יוחנן לוקר, אישר היום (ב') את המלצת מנכ"ל הכללית, ד"ר איתן וירטהיים, למינוים חדשים בהנהלת כללית: ד"ר מירה מרם-אדרי מונתה לסמנכ"לית וראש חטיבת בתי החולים; ד"ר ארז ברנבוים מונה למנהל המרכז הרפואי רבין; וחנית רצהבי מונתה למנהלת מחוז שרון - שומרון.

המינויים מגיעים אחרי תקופה של מאבק בין הכללית ומשרד הבריאות, בין היתר על רקע טענות לאי יציבות בשדרת ההנהלה של הכללית. אחרי בחירתו של וירטהיים למנכ"ל, המקובל על משרד הבריאות, גם שדרת הניהול הבכיר שמתחתיו מתמלאת.

מרם-אדרי, שמונתה כאמור לסמנכ"לית וראש חטיבת בתי החולים, מחליפה בתפקיד את ד"ר אורלי ויינשטיין, שפרשה מתפקיד זה לטובת הקמה וניהול של בית החולים החדש מקבוצת שיבא בבאר שבע. פרישתה של ויינשטיין הוזכרה על ידי גורמים ממערכת הבריאות כאחת מאלו שעוררו את תשומת הלב של משרד הבריאות למתחים בצמרת הכללית. לאחר מכן היא הוזכרה כאחת המועמדות לתפקיד מנכ"ל הקופה. מאז פרישתה של ויינשטיין באפריל 2025, לא מונה לתפקיד מנהל קבוע.

כעת תיכנס לתפקיד מרם-אדרי, מומחית ברפואת משפחה, אשר במהלך השנים מילאה תפקידים רבים במערך הרפואה של צה"ל, בהנהלת מחוז שרון-שומרון של כללית, וכסגנית המרכז הרפואי מאיר. בחמש השנים האחרונות ד"ר מרם מנהלת את המרכז השיקומי גריאטרי בית רבקה. מהקופה נמסר כי בתקופה זו הגיע המרכז להישגים רבים בעיקר בתחומי החדשנות והשירות.

ד"ר ארז ברנבוים, שימונה למנהל המרכז הרפואי רבין, יכנס לתפקידו הקודם של וירטהיים עצמו. ברנבוים הוא מומחה ברפואה פנימית ובמינהל רפואי, ובשש השנים האחרונות הוא מנהל את בית החולים הציבורי 'אסותא אשדוד'. גם הוא, כמו מרם-אדרי, שימש בתפקידים רבים במערך הרפואי של צה"ל וגם ניהל את בית רבקה. בנוסף, היה סגן מנהל המרכז הרפואי מאיר.

חנית רצהבי, אשר מונתה למנהלת מחוז שרון שומרון, היא פיזיותרפיסטית בהכשרתה ובעלת תואר שני במינהל מערכות בריאות. היא מילאה מגוון תפקידים בכירים בהנהלות מחוז ירושלים, המרכז הרפואי סורוקה ובהנהלה הראשית - בתחומי משאבי אנוש וניהול אדמיניסטרטיבי. בחמש השנים האחרונות מכהנת כמנהלת האדמיניסטרטיבית של מחוז דן-פ"ת.

המאבק בין הצדדים לא הסתיים

אף שבשבועות האחרונים ישנו שקט בגזרת המאבק בין הכללית ומשרד הבריאות, המאבק לא הסתיים. לפני מספר שבועות, שלח מ"מ שר הבריאות חיים כץ, רגע לפני פרישתו מהמשרד עם פקיעת מינויו הזמני, מכתב ובו פירוט של שינויים שהוא דורש מהקופה לבצע בתקנון הקופה וביחסים הדירקטוריון וההנהלה, ודד-ליין קשוח לקבלת המענה לדרישות. במכתב תגובה, קופת חולים כללית תקפה את השר, תהתה על חוקיות הצעדים, דרשה זמן התארגנון נוסף והעלתה את האפשרות לחידוש עתירתה לבג"ץ נגד מהלכי משרד הבריאות כלפיה. מאז, הצדדים שקטים בנושא, אם כי ל"גלובס" נודע כי הם לא הגיעו להסכמות.