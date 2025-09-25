שירותי בריאות כללית הודיעה היום (ה') על מינויו של ד"ר איתן וירטהיים כמנכ"ל החדש, במקומו של אלי כהן שעזב לפני כחודש. משמעות ההחלטה היא פיוס מול משרד הבריאות, אך מי הוא אותו האיש שישמש כעת כמנכ"ל הקופה?

וירטהיים, בן 62, למד רפואה באוניברסיטה העברית, התמחה ברפואה פנימית, והוא בעל תואר שני במנהל מערכות בריאות מאוניברסיטת תל אביב. הוא החל את הקריירה שלו בבית החולים קפלן, התמחה בבילינסון, ומאז עשה את כל הקריירה שלו בקופת חולים כללית - כמנכ"ל בית החולים השרון, בית חולים מאיר, ראש אגף הרפואה בחטיבת בתי החולים ולבסוף, החל מ-2019, הוא משמש כמנכ"ל המרכז הרפואי רבין, המכיל את בתי החולים בילינסון והשרון.

וירטהיים נראה כמועמד המתאים לכל הצדדים. מבחינת משרד הבריאות - מדובר ברופא עם ניסיון ניהולי עשיר. מבחינת הדירקטוריון והועד - מדובר באיש "של המערכת", כפי שהעידו עליו היום כמה גורמים במערכת הבריאות. אחרים אמרו שהוא יודע להיות פוליטיקאי מוצלח, ולכן עשוי להיות מסוגל לעמוד מול הדירקטוריון והוועד, אבל בלי להיכנס לעימותים עוצמתיים איתם, כפי שקרה ככל הנראה לקודמיו. נקודת החולשה שלו עלולה להיות העובדה שאין לו ניסיון בניהול בקהילה, אלא בבתי חולים בלבד.

"לא מתעמר, מאוד בטוח בעצמו"

היום הראשון למינויו של וירטהיים כבר היה סוער, כאשר רגע לפני הודעת המינוי פורסם בתקשורת כי בדיקה שהזמין דירקטוריון כללית על כל אחד משלושה המועמדים הסופיים, גילתה מכתב תלונה אנונימי מלפני כשנה נגד וירטהיים מטעם עובדים בבית החולים. לפי המכתב, העובדים סובלים תקופה ארוכה מיחס משפיל ומקטין מצדו של וירטהיים, וכי הוא "לא נותן מקום לדעות אחרות, לשיח, להתייעצות. כל אמירה שבעיניו אינה מתאימה זוכה לזלזול ולבוז".

אמנם מצאנו במערכת הבריאות גורמים שתמכו פחות או יותר בתוכן המכתב, אך נראה כי הדעה הרווחת על וירטהיים היא חיובית. "הוא מנהל מאוד מיומן, ידען ברמה מטורפת, מנהל בתי חולים שנים רבות. מתעמר? אפשר לומר שהוא מאוד בטוח בעצמו, על גבול הארוגנטי, אבל לא מתעמר", אמר גורם מקורב לקופה. "צריך הרבה אומץ לקחת את התפקיד הזה עכשיו, ואת זה אי אפשר לקחת ממנו".

"אורנית בר טל הייתה יכולה להיות מצויינת בתפקיד, אבל כנראה שהנטייה של המערכת היא לרופאים גברים. זה הטייפ קאסט", הוסיף אותו הגורם, והסכים גם כי הבחירה כנראה נועדה לפייס את משרד הבריאות, שהיה מודאג מחוסר הניסיון של אורנית בר טל (מ"מ המנכ"ל ולאחרונה סמנכ"לית משאבי האנוש של הקופה) בתפקיד כמו ניהול בית חולים או ניהול קופה. "נראה שעכשיו כולם יורדים מהעצים. ברסי (מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב) ויו"ר הדירקטוריון יוחנן לוקר מדברים הרבה עכשיו. זה לא היה קודם".

גורם אחר שעבר בכללית בעבר אומר כי: "וירטהיים יודע לנהל, מבין באנשים. הוא הפך כל בית חולים שעבד בו לטיפ-טופ. בקמפוס רבין הוא הצליח לנהל שני בתי חולים יחד, זה לא קל. הוא אדם הגון שבאמת אכפת לו מהקופה".

האם וירטהיים יסתדר עם הוועד? "הוא לא איש של ועדים, לא חבר שלהם, אבל הוא מסתדר איתם", אמר אותו גורם שעבד בכללית. "בבילינסון וגם במאיר היו ועדים חזקים מאוד, ולא היו לו בעיות איתם".

הוא יסתדר עם לוקר?

"לוקר בחר בו. טוב, נכון שהוא בחר גם בכל הקודמים. אבל עכשיו כל העיניים על השניים האלה ויש המון רצון מצד כולם שזה יצליח".

מי יחליף את וירטהיים?

כעת עולה גם השאלה מי יחליף את וירטהיים בניהול קמפוס רבין. השם הבולט הוא ד"ר לנה קורן-פלדמן, שמונתה לפני שנתיים לתפקיד סגנית מנכ"ל קמפוס רבין ומנהלת בית החולים בילינסון. קורן-פלדמן מילאה שורה של תפקידי פיקוד ומטה בצה"ל, ותפקידה האחרון במסגרת הצבאית הייתה ראש אגף רפואה. לאחר מכן ניהלה בכללית את מנהלות ראשל"צ, מודיעין לוד, רחובות וכן הייתה סגנית מנהל בית החולים ביילינסון.

שם אחר אפשרי שעלה למלא את מקומו של וירטהיים היא ד"ר אפרת ברון-הרלב, מנכ"לית בית החולים לילדים שניידר. ברון-הרלב הוזכרה בעבר גם היא כמועמדת למנכ"לות הכללית, אולם בסופו של דבר לא הופיע שמה בין המועמדים הסופיים.