ד"ר איתן וירטהיים מונה למנכ"ל קופת חולים כללית

שירותי בריאות כללית הודיעה היום (ה') על מינוי מנכ"ל חדש, במקומו של אלי כהן שעזב לפני כחודש. הקופה החליטה למנות לתפקיד את ד"ר איתן וירטהיים. משמעות ההחלטה היא פיוס מול משרד הבריאות.

שלושה מועמדים סופיים הגיעו לקו הסיום במירוץ למנכ"לות הכללית: אורנית בר טל, ממלאת-מקום המנכ"ל ועד לאחרונה סמנכ"לית משאבי האנוש של הקופה; ד"ר אורלי ויינשטיין, שמונתה לאחרונה למנהלת בית החולי שיבא נגב אחרי ששימשה בתפקידים שונים במשרד הבריאות ובכללית, ובתפקיד האחרון כסמנכ"לית בתי החולים; וד"ר איתן וירטהיים, מנכ"ל המרכז הרפואי רבין (בתי החולים בלינסון והשרון).

דירקטוריון הכללית העדיף את המינוי של בר טל, המקובלת גם על ועד עובדי הקופה בראשות פרוספר בן חמו. ההיסטוריה מראה כי היחסים הטובים בין המנכ"ל לבין הוועד חשובים מאוד לשרידותו של מנכ"ל הכללית בתפקיד, בנוסף ליחסים בין המנכ"ל לבין יו"ר הדירקטוריון.

אולם משרד הבריאות שלח מכתב לקופה, ממנו עלה בבירור כי למרות ההערכה האישית לבר טל, משרד הבריאות מאמין כי הכללית צריכה מועמד מסוג אחר. גורמים במערכת הבריאות העריכו כי אם תמונה בר טל, משרד הבריאות עלול לנקוט צעדים חריפים נגד המהלך. משרד הבריאות יכול לפעול בכל מיני דרכים, כאשר בקצה הקיצוני של התהליך ישנה גם אפשרות של מנהל מורשה, ובתנאי שיהיה גיבוי למהלך מצד שר הבריאות חיים כץ.

לעומת זאת, ויינשטיין ו-וירטהיים נתפסו בשוק כמנכ"לים מקובלים על משרד הבריאות, שהבחירה בהם יכולה להיות אות פיוס במאבק בין הצדדים.

במקביל להליך בחירת המנכ"ל, נערכו שיחות בין משרד הבריאות לבין הקופה, ובהן עלו דרישות נוספות של משרד הבריאות מן הקופה. גורמים במערכת הבריאות צופים כי משרד הבריאות ידרוש כי יו"ר הדירקטוריון יוחנן לוקר יפחית את היקף משרתו ממשקה מלאה לשני-שליש משרה (זוהי פשרה לעומת דרישה קודמת שנשמעה בסביבת משרד הבריאות, לפיה המשרד עשוי לפעול להגבלת משרתו של לוקר לחצי משרה), לא יאשר מינויים בקופה למעט מינויים הכפופים לו ישירות, כמו סמנכ"ל כספים, יועץ משפטי, מבקר פנים והמנכ"ל עצמו. בנוסף, ייערכו ועדות משנה בכמות מוסכמת, והדירקטוריון לא ישתתף בהן, ולא ייערכו פגישות של היו"ר או הדירקטוריון ללא המנכ"ל עם מנהלים הכפופים למנכ"ל. עדיין לא ידוע כיצד דירקטוריון הכללית יגיב לדברים.

מאבק מתוקשר בן שלושה חודשים

המתיחות בין הכללית למשרד הבריאות החלה ביוני עם פרישתו של המנכ"ל הקודם של הקופה, אלי כהן. משרד הבריאות הגיב לפרישה מיידית במכתב חריף, ובו ציין כי תחלופת המנכ"לים והסמנכ"לים בקופה מהירה מאוד, והצביע על הדירקטוריון כגורם אפשרי לתופעה. בשלב זה, לטענת הכללית, הם החלו בתהליך בדיקה עצמית, אולם משרד הבריאות טוען כי תהליך זה לא היה מספק, והוא הקים ועדת בדיקה משלו לאירועים.

דירקטוריון הכללית עתר לבג"ץ נגד ועדת הבדיקה, אשר לדבריו משרד הבריאות התקדם אליה במהירות רבה מדי ובלי למצות את כל השלבים הדרושים לכך על -פי חוק. בכללית טענו כי המשרד עלול להתחיל להיות מעורב ביתר בהתנהלות הקופה, ושכנעו בכך גם את הוועד, שפצח בשביתת אזהרה.

אולם למרות הכול, הוועדה המשיכה בעבודתה וכמעט סיימה אותה, אלא שברגע האחרון התרחש טוויסט בעלילה: שר הבריאות אוריאל בוסו מש"ס, שתמך במהלך, פרש והוחלף על-ידי חיים כץ מהליכוד, המקורב לוועדי עובדים, ואחרי פגישות עם דירקטוריון הכללית ועם הוועד, כץ החליט להשעות את הוועדה ולשלוח את הצדדים להידברות.