משרד הבריאות מדווח היום (ג'), על מסקנות התחקיר וההנחיות לפעולה בעניין התקלות בבדיקה של חברת התרופות השוויצרית רוש (Roche), להתאמת טיפול לסרטני שד וסרטנים במערכת הרבייה הנשית.

כפי שדווח בעבר, הבדיקה של רוש אשר בחנה את התאמת הגידול לטיפול הורמונלי, הייתה תקולה ונשים מסוימות נמצאו בטעות כלא מתאימות לטיפול, למרות שהיו יכולות להיעזר בו. החשש הוא כי חלק מן המטופלות קיבלו טיפול אחר, כמו כימותרפיה, שהיה יכול להיחסך מהן, או שהיו יכולות להגיע לבריאות טובה יותר משילוב של טיפול הורמונלי במשטר הטיפולים הקיים.

מסקנות משרד הבריאות

התחקיר של משרד הבריאות, מצא כי הבדיקה נתנה תוצאה חלשה יחסית, בשל תקלה בערכת הבדיקה עצמה. הבדיקה היא כאמור של חברת רוש הבינלאומית, והיא דווחה על ידי החברה עצמה למשרד הבריאות בחודש אוגוסט. התקלה הייתה בשתי אצוות של הערכה, ובסך הכל בכ-6,600 בדיקות. ממשרד הבריאות נמסר היום כי מבחינת רוש, האירוע נגמר בדרישה להפסיק להשתמש בערכות מן האצוות הבעייתיות.

אולם, משרד הבריאות החליט כאמור להחמיר יותר, והוא מבקש לצבוע מחדש את הדגימות של הנשים שקיבלו תוצאה שלילית, חלשה או בינונית, וייתכן והיו אמורות לקבל תוצאה חזקה יותר, המעידה כי הסרטן יכול להגיב לטיפול ההורמונלי. לדבריו, אין צורך לבדוק את הדגימות שקיבלו תוצאה חזקה. הוחלט לתעדף תחילה צביעה חוזרת של בדיקות שקיבלו תוצאה שלילית או חלשה, ואחר כך של אלה שקיבלו תוצאה בינונית.

הבדיקות יבוצעו על דגימות הביופסיה הקיימות בבנק הרקמות בהן נשמרות כל דגימות הביופסיה במדינה לטווח ארוך. כלומר, הנבדקות עצמן כרגע אינן צריכות לעשות דבר, לא לגשת למרפאה ואף הן אינן חייבות לבצע בירור באופן פרואקטיבי. במידה ויחול שינוי בעל משמעות בתוצאות הבדיקה, המרפאה שלהן צפויה ליצור איתן קשר.

הערכת משרד הבריאות כעת היא כי יהיו כ-20 נשים שהתוצאה שלהן תתגלה ככוזבת, ומתוך אלה, לא אצל כולן צפויה להשתנות המלצת הטיפול. זאת, משום שחלק מהנשים שקיבלו את התוצאה השלילית הכוזבת, ממילא לא מתאימות לטיפול הורמונלי, או ממילא קיבלו אותו למרות תוצאת הבדיקה, משיקולים אחרים, כך שאין שינוי מבחינתן.