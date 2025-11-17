מה גורם לעלייה בסרטן המעי הגס? מחקר חדש מציע אפשרות לא צפויה

השכיחות במחלת סרטן המעי הגס נמצאת בעלייה בכל העולם, והיא כבר לא נראית כממצא מקרי, גם כאשר מדובר בקרב צעירים. מחקר שפורסם בתחילת השנה בכתב העת הרפואי המוביל "לנסט" (Lancet), הראה כי שיעור המקרים של סרטן המעי הגס בקרב צעירים בני פחות מגיל 50, עלה ב-27 מדינות מתוך 50 מדינות שנבדקו. אמנם, העלייה קשורה גם בשיפור המודעות ושיטות האבחון לסרטן המעי הגס, אבל הצעירים אינם עוברים בדרך כלל בדיקות סקר, כך שלא ניתן לייחס את התוצאה רק לזה.

העליות החדות ביותר נצפו בין השאר בניו זילנד, בה הוצגה עלייה שנתית ממוצעת של 3.97%, בצ'ילה נרשמה עלייה של 3.96% ובבריטניה עלייה של 3.59%. בין המדינות עם שיעורי התחלואה הגבוהים ביותר בקרב צעירים ניתן לציין את: אוסטרליה עם 16.5 מקרים לכל 100 אלף איש, וארה"ב עם 14.8 מקרים לכל 100 אלף איש. בישראל ישנה מגמת עלייה באבחון סרטן זה בקרב צעירים, אך העלייה קבועה ומתונה, ובמבוגרים ישנה ירידה בשכיחות הסרטן הזה, מגמה חיובית ושונה ממדינות אחרות. שיעור החולים עמד על כ-10 מכל 100 אלף איש, מקום "טוב" באמצע.

במאמר ב"לנסט" עלו הסברים אפשריים רבים לעלייה, ביניהם תזונה כללית לא טובה, צריכת מזון מעובד, השמנה וחוסר פעילות גופנית. אולם, מה אם האשמה במחלה זו אינה באורח החיים הלא בריא הכללי שלנו (שתורם באופן מוכח למגוון מחלות אחרות), אלא לרכיב אחד מסוים או כמה רכיבים בתזונה שלנו?

הערכת החוקרים היא כי המוטציות מתפתחות לפני שמופיע הסרטן

מחקר שהתפרסם בכתב העת נייצ'ר לפני כמה חודשים, בחן את השכיחות של סרטן המעי באזורים שונים בעולם, ספציפית בקרב צעירים. החוקרים מיפו גנומים של סרטן המעי במדינות שונות. תחילה, זיהו החוקרים כי בתת סוג נפוץ של סרטן המעי היו הבדלים גנטיים ברורים בין המדינות, כלומר הסרטן מהסוג הזה עבר מוטציות שונות באזורים גיאוגרפיים שונים. לאחר מכן, זוהו בחלק מסוגי הסרטן הללו מוטציות אשר ידועות כקשורות לרעלן Colibactin, המופרש על ידי חיידקי אי.קולי וגם חיידקים אחרים, והוא ידוע כפוגע ב-DNA. לאחר מכן, מצאו החוקרים כי המוטציות הללו, נפוצות הרבה יותר אצל מי שאובחנו עם סרטן המעי לפני גיל 40, לעומת מי שאובחנו בו אחרי גיל 70. נראה גם, כי המוטציות הללו מופיעות בשלב מוקדם של התפתחות הסרטן.

החוקרים מעריכים כי המוטציות שגורמות לסרטן, מתפתחות הרבה לפני שמופיע הסרטן עצמו, וכי ייתכן כי זיהומי קיבה אפילו לפני גיל עשר, יוצרות את המוטציות שבסופו של דבר מובילות להתפרצות.

אם אמנם המחקר הזה יקבל אישוש במחקרים עתידיים, ויסתבר כי הרוליבקטין אכן אחראי לפחות חלקית לעלייה בשיעור סרטני במעי הגס בצעירים, ייתכן וייווצר שוק חדש של טיפולים אנטיביוטיים או טיפולים לנטרול פעילות הרעלן קוליבקטין, אצל מי שסובלים מרמות גבוהות ממנו, כדי להקטין את הסיכון לסרטו המעי.

אז התזונה הלקויה שלנו חפה מפשע בנושא הזה? לא בהכרח. ייתכן שתזונה משפיעה על הרכב חיידקי המעי בילדות, ועל הסיכוי להתבססות של חיידקים מפרישי קוליבקטין כחלק מתמהיל חיידקי המעי.