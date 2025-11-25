דריכות שיא בישראל: מאחורי דילמת התגובה של חיזבאללה

עדכונים שוטפים

23:22 - הבית הלבן: טראמפ חתם על צו שיגדיר סניפים זרים של האחים המוסלמים כארגוני טרור

ההליך יאפשר להגדיר את האחים המוסלמים כארגון טרור במדינות כמו לבנון, ירדן ומצרים. בולטות בהיעדרן: טורקיה וקטאר, בנות הברית של ארה"ב, שבהן האחים המוסלמים מהווים חלק מהשלטון. נתניהו בירך ורמז לפעולה מקומית אפשרית נגד רע"ם של מנסור עבאס. לכתבה המלאה

22:45 - יממה אחרי חיסול רמטכ"ל חיזבאללה בדאחיה: ארגון הטרור בדילמה, צה"ל בדריכות גבוהה בצפון

בצבא מגבירים כוננות לאורך גבול לבנון והרמטכ"ל מוודא את מוכנות הכוחות בשטח. בחיזבאללה מתנהל ויכוח פנימי בין מי שתומך בתגובה על החיסול לבין מי שמבקש להימנע מצעד שיוביל למלחמה. מקורות בלבנון מדברים על אובדן הרתעה ו"צומת דרכים קריטי" בארגון. בתקשורת הלבנונית מזהירים: חיסול טבטבאי עלול להיות הקדמה להסלמה רחבה. לכתבה המלאה

