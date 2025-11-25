על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1חיסול רמטכ"ל חיזבאללה: "שיקום ארגון הטרור מחדש הוביל אותו למותו"

רמטכ"ל חיזבאללה היית'ם עלי טבטבאי נקבר אתמול (ב') לאחר שחוסל על ידי ישראל במבצע "יום שישי השחור", "באמצעות טילים ששוגרו ממטוס F-15". בוול סטריט ג'ורנל נכתב כי טבטבאי היה "דמות מפתח במאמצי הארגון לשקם את שורותיו לאחר המלחמה", בכתבה שכותרתה "הוא היה עסוק בבניית חיזבאללה מחדש, עד שטיל ישראלי מצא אותו בביירות".

"ישראל השקיעה עשור בניסיון להרוג את טבטבאי עד שמצאה בסוף השבוע את מפקד-העל הצבאי של חיזבאללה בדירה בפרברים הדרומיים של ביירות", נכתב. טבטבאי "טיפס בסולם הדרגות וסייע לבנות את רשת המיליציות הרחבה יותר של טהרן המקיפה את ישראל. הוא הוביל את כוחות המיליציה הלבנונית בסוריה כשהתערבו להגנת משטרו של בשאר אל-אסד, ונשלח גם לתימן כדי לסייע באימון החות'ים הנתמכים בידי איראן. תפקידו האחרון היה לבנות מחדש את חיזבאללה לאחר שהארגון נפגע קשות במלחמה עם ישראל. זה היה התפקיד שבסופו של דבר גם הביא למותו", נכתב.

טבטבאי היה חיוני למאמצים לשיקום חיזבאללה לאחר שהארגון ספג מכות קשות על ידי ישראל. "הוא התמקד במהירות בחיזוק כוחות חיזבאללה בדרום לבנון והורה ללוחמים לפעול בתאים קטנים כדי לשפר את סיכויי הישרדותם בעימות עתידי עם ישראל". בנוסף, "מאמציו סייעו לחיזבאללה להחליף במידה רבה יותר מ־2,500 הלוחמים שאיבד במלחמה". כעת, חיסולו של טבטבאי מותיר את האזור רעוע "במרחב דמדומים בין מלחמה לשלום".

בנוסף, חיסולו של טבטבאי הותיר את הלבנונים "מוכים" כשבזמן הלוויתו של הרמטכ"ל "רחובות הפרברים הדרומיים של ביירות התמלאו בדמעות, קריאות וקינות", פורסם במדיה ליין. אחד המשתתפים אמר למדיה ליין "אנחנו עצובים כי איבדנו אוצר".

תושבות לבנון מרים ונדיה אמרו למדיה ליין כי הלבנונים לא תומכים בפירוק חיזבאללה מנשק משום ש"הצבא הלבוני לא דואג לאזרחים שלו". "אני לא מסכימה לוותר על הנשק שלנו, כי זה ייראה כהזמנה לישראלים לבוא ולכבוש את אדמתנו", אמרה נדיה. "מי יגן עלינו אם לא ההתנגדות?", הוסיפה.

מתוך הוול סטריט ג'ורנל מאת סאמר סעיד ודב ליבר. לקריאת הכתבה המלאה.

מתוך המדיה ליין מאת טיילור תומאס. לקריאת הכתבה המלאה.

2הסיבה שבגללה שווייץ לא מכירה במדינה פלסטינית

בסוף ספטמבר השנה התכנסה העצרת הכללית של האו"ם, שבה כמה מדינות הכירו במדינה פלסטינית, ביניהן, צרפת ובריטניה. מי שנותרה מאחור היא שווייץ, ששנים רבות הייתה תומכת מרכזית בפתרון שתי המדינות. "עם זאת, כעת היא שוללת הכרה בפלסטין ונוקטת עמדה שונה מרוב המדינות", נכתב בניתוח של העיתונאי השוויצרי ג'יאניס מבריס ליורואסיה.

בכנס באו"ם ביולי האחרון, מוניקה שמוץ קירגז, נציגת משרד החוץ השווייצרי, אמרה כי "שווייץ רואה בהכרה במדינה הפלסטינית מרכיב מובנה לשלום בר־קיימא המבוסס על פתרון שתי המדינות". הנציגה הבהירה כי שווייץ תשקול הכרה במדינה פלסטינית רק במידה ויבוצעו "צעדים ממשיים" שיקדמו את פתרון שתי המדינות. צעדים שלדבריה "יבטיחו הן את ביטחון ישראל והן את זכות ההגדרה העצמית של העם הפלסטיני".

לעומת המדינות האחרות שרואות בהכרה במדינה הפלסטינית לחץ על ישראל לקידום פתרון שתי המדינות, שווייץ מוכנה להכיר במדינה פלסטינית "רק לאחר שתושג תוכנית שלום מקיפה ומפת דרכים פוליטית מוסכמת עם ישראל".

שווייץ שונה בסוגיה משום "שמאז מלחמת העולם השנייה, שווייץ מכירה רק במדינות, ולא בממשלות, כפי שעושות מדינות אחרות. המשפט הבינלאומי אינו קובע מתי וכיצד מדינה צריכה להכיר במדינה אחרת. ההכרה נחשבת להצהרת כוונות חד-צדדית, ביטוי של ריבונות". עבור שווייץ, "העיקרון המרכזי הוא קיומה האפקטיבי של מדינה, המתבטא לרוב בשלושה רכיבים: טריטוריה לאומית, אוכלוסייה לאומית ורשות שלטונית לאומית".

"לשווייץ יש מדיניות מזרח-תיכונית זהירה מאוד. היא מגנה באופן ברור על הסלמה צבאית ביהודה ושומרון ועל 'העדר ענישה מוחלט' לאירועי אלימות. אך בניגוד לארה״ב ולאירופה, היא עדיין לא הטילה סנקציות על מתנחלים ישראלים קיצוניים, אף שהממשלה משאירה לעצמה את הזכות לעשות זאת בעתיד", נכתב.

מתוך היורואסיה מאת ג'יאניס מבריס. לקריאת הכתבה המלאה.

3ביהמ"ש הגבוה בגרמניה קבע: "מותר לשלול את זכותה של ישראל בהפגנות"

"סטירת לחי ליהודים החיים בגרמניה: בית המשפט מתיר לראשונה לאנטישמים בהפגנות להכחיש את זכות הקיום של מדינת ישראל", נכתב בבילד הגרמני, שנחשב לעיתון עם עמדות פרו-ישראליות.

"בית המשפט המנהלי העליון (OVG) של מדינת המחוז נורדריין־וסטפאליה ביטל בצו חירום החלטה של בית המשפט המנהלי בדיסלדורף. ההחלטה הייתה להטיל מגבלות על המשתתפים בהפגנה פרו-פלסטינית שתוכננה להתקיים בשבת. להפגנה נרשמו למעלה מ־5000 איש".

המשטרה אסרה על המשתתפים בהפגנה להציג סיסמאות אנטי-ישראליות ו"להכחיש את זכות הקיום של מדינת ישראל במהלך ההפגנה". אולם, ההחלטה של בית המשפט המנהלי קובעת כי "העמדת זכות הקיום של מדינת ישראל בספק אינה מהווה כשלעצמה עבירה פלילית". כך, "בית המשפט רואה פגיעה בחופש הביטוי".

סיסמה שכן נשארה אסורה בהפגנה בדיסלדורף היא "Yalla, yalla, Intifada" מפני שהיא "יכולה להיחשב כביטוי תמיכה במעשי אלימות שבוצעו על ידי פלסטינים רדיקליים". גם איסור השימוש בסיסמה From the river to the sea נשאר על כנו, "משום שמדובר בסיסמה של ארגון הטרור חמאס".

"החלטת בית המשפט המנהלי העליון אינה ניתנת לערעור", נכתב.

מתוך הבילד. לקריאת הכתבה המלאה.