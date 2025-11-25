הרווח של אקרשטיין נחתך ב-70%, כלל ביטוח צמחה ב-40%

חברת כלל עסקי ביטוח בניהולו של יורם נווה מדווחת על רווח נקי (לאחר מס) של 590 מיליון שקל ברבעון השלישי, עלייה של 42% ביחס לרבעון המקביל. העלייה ברווח הנקי הושפעה מעלייה משמעותית בפעילות העסקית של החברה, הן בתחום ביטוח וחיסכון והן בתחום כרטיסי האשראי (בעלת מקס). כלל ביטוח מציגה תשואה על ההון במונחים שנתיים של כ-24.9%, בהשוואה לתשואה של כ-20.3% ברבעון אשתקד.
היקף הנכסים המנוהלים של הקבוצה בסוף הרבעון שחלף הגיע לשיא חדש ועמד על כ-407 מיליארד שקל, גידול של כ-9% ביחס להיקף הנכסים בסוף השנה שעברה, אז הסתכם בכ-373 מיליארד שקל.
גם אחרי חזרת החטופים החיים מהשבי, אחד מהם - גיא דלל, הוא בן של עובד בחברת כלל, אומר המנכ"ל נוה כי "כולם מבינים שאין פתרונות קסם לאירוע וכנראה נהיה בעימות מתמשך. במובן מסוים, זו ראייה יותר מפוכחת של המציאות. בתוך האירוע הזה אני שמח שבתקופה של אי ־ודאות שהתחילה ברפורמה המשפטית והמשיכה במהלך המלחמה, כאשר הייתה יציאה של זרים וישראלים שלא תמיד הונעה משיקולים כלכליים, היתה (בכלל ביטוח) החלטה נכונה לתמוך בכלכלה הישראלית. זה הוביל אותנו למקומות הראשונים עם התשואות לעמיתים שלנו. אני חושב שבהחלט אנחנו צריכים לתמוך בתשתיות של ישראל ולהעדיף להשקיע בכביש אגרה בארץ מאשר בהקמת כביש כזה למשל באוסטין, טקסס".
בתשעת החודשים הראשונים של השנה, הרווח לאחר מס של החברה הסתכם בכ-1.5 מיליארד שקל, לעומת רווח של כ-1.34 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של כ-14%. בנטרול השפעות הפרשה בגין פסק דין שומת מע"מ לחברות כרטיסי האשראי, שהשפיע על החברה דרך החזקתה בחברת מקס, עמד הרווח על כ-1.63 מיליארד שקל והוא משקף עלייה של כ-22%.
הגורמים העיקריים שהשפיעו, כאמור, על תוצאות החברה ברבעון השלישי היו שיפור ברווחיות החיתומית שלה, לצד שיפור בתוצאות של מקס. מבחינת כלל ביטוח, אלה שתי רגליים עסקיות שמתפקדות יפה. בחברה סבורים כי הכלכלה הישראלית בעיצומו של הליך התאוששות משמעותית, עם הדעיכה במלחמה, במיוחד מאז ההסכם להשבת החטופים.
בתום הרבעון השלישי, סך ההון המיוחס לבעלי המניות של כלל ביטוח, גם לאחר חלוקת דיבידנד של כ-200 מיליון שקל, עומד על כ-10.1 מיליארד שקל וביחד עם ה-CSM נטו ממס, זהו נתון חשבונאי של יתרות מרווח שירותי חוזי, שמאפשר לחברה להכיר ברווחים עתידיים שלה, עומד ההון המיוחס לבעלי המניות על כ-16.9 מיליארד שקל (הערך הגלום).
מניית כלל ביטוח יורדת בכ-1% לאחר שעלתה מתחילת השנה ב-146%. שווי השוק המגולם לחברה עומד על 16.5 מיליארד שקל.
חזי שטרנליכט