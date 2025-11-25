הרווח של אקרשטיין נחתך ב-70%, כלל ביטוח צמחה ב-40%

15:30

קבוצת אקרשטיין: הרווח הנקי נחתך בכ-70%, ההכנסות ירדו קלות

הכנסות חברת הנדל"ן ירדו בכ-6% בהשוואה לרבעון המקביל ● החברה ציינה כי הירידה בהכנסות וברווח התפעולי במגזר נבעה משינוי בתמהיל הפרויקטים, יחד עם עיכובים בביצוע הפרויקטים כתוצאה ממבצע "עם כלביא"

קבוצת אקרשטיין דיווחה היום על תוצאות הרבעון השלישי של השנה, בהן ההכנסות הסתכמו בכ-238 מיליון שקל, ירידה של כ-6% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, אז ההכנסות הסתכמו בכ-256 מיליון שקל. עם זאת, מתחילת השנה, הכנסות הקבוצה גדלו בכ-5% ל-692 מיליון שקל, לעומת התקופה המקבילה ב-2024.

במקביל, הרווח הנקי של הקבוצה נחתך בכ-70% לעומת הרבעון המקביל. כך, הרווח הנקי ברבעון השלישי הסתכם לכ-18.1 מיליון שקל, לעומת 57.4 מיליון שקל אשתקד. גם מתחילת השנה, הרווח הנקי ירד ל-56.2 מיליון שקל, לעומת 87.1 מיליון שקל אשתקד.

אקרשטיין, העוסקת בייצור ובשיווק מוצרי בטון לפיתוח סביבתי, הנדסה-בנייה מתועשת ותשתיות, ובנדל"ן מניב, הציגה מגמה מעורבת בהכנסות מהמגזרים השונים. כך, בתחום ההנדסה, החברה הציגה קיטון של כ-6% בהכנסות בהשוואה לרבעון המקביל. בדוחות החברה צוין כי הירידה בהכנסות וברווח התפעולי במגזר נבעה משינוי בתמהיל הפרויקטים, יחד עם עיכובים בביצוע הפרויקטים כתוצאה ממבצע "עם כלביא", בעיקר באתרי הלקוחות - ירידה שקוזזה בגידול אספקות אלמנטים מתועשים ואלמנטי מיגון.

גם במגזר הנדל"ן המניב, הציגה הקבוצה ירידה קלה של כ-1% ב-NOI בהשוואה לרבעון המקביל, שנבע כתוצאה מעלייה בהוצאות האחזקה. עם זאת, במגזר התעשייה, הציגה החברה גידול של כ-20% בהכנסות החברה בהשוואה לאשתקד, שנבע מעלייה בביקושים במגזרי התעשייה אשר הובילה להרחבת היקפי הפעילות.

מאיה לוין