ממשקיע למשקיע: בכמה נמכרה דירת 2 חדרים במגדל בחיפה?

ברחוב אחד העם בשכונת הדר כרמל בחיפה, נמכרה דירת 2 חדרים בשטח 51 מ"ר עם מרפסת בשטח 11 מ"ר וחניה תת־קרקעית תמורת 1.28 מיליון שקל. הדירה נמצאת בקומה גבוהה במגדל והמרפסת שלה פונה לכיוון הים.

הדירה עמדה כשנה על המדף ומחיר השיווק של עמד על 1.35 מיליון שקל. היא מושכרת לזוג תמורת 4,000 שקל לחודש. המוכר הוא משקיע מהמרכז ורכש את הדירה משקיע אחר.

"הקונים עדיין על הגדר"

אליאס שאער מרימקס סלקטד חיפה, שתיווך בעסקה, אומר שלקח זמן למכור את הדירה, בגלל הריבית ובגלל המלחמה אבל בסוף נמצא הקונה שהיה מוכן לשלם מחיר די קרוב למחיר השיווק.

לדבריו, "מדובר בדירה שנמצאת בבניין חדש למדי, שנבנה לפי כחמש שנים. הרוכש המקורי שדרג את הסטנדרט שהציע הקבלן, כך שהיא נמצאת במצב טוב, מתוכננת ומעוצבת ברמה גבוהה.

"שכונת הדר כרמל מתפתחת מאוד בשנים האחרונות והבניין שבו שוכנת הדירה קרוב לכרמלית לרחוב הרצל. יש באזור מרכז מסחרי, גני ילדים ובתי ספר וגם המדעטק לא רחוק.

"כרגע הרבה קונים פוטנציאליים עדיין נמצאים על הגדר, אבל השוק בעיר מתאושש לאט לאט. החודש וחצי האחרון של השנה הוא בדרך כלל תקופה שיש בה יותר ביקוש, ככה שאני מאמין שבקרוב נראה עלייה משמעותית בביקוש לדירות בעיר.

"האזור מתפתח לאט - אין בו כרגע הרבה תוכניות בנייה אבל יש ביקוש יציב ואני מאמין שבתקופה הקרובה יהיה שיפור והשכונה תצמח".

דירות יד שנייה שנמכרו

ירושלים

ברחוב בובליק גדליה ברמות א', דירת 4 חדרים, 82 מ"ר, בקומה 1 מתוך 3, נמכרה ב־2.7 מיליון שקל.

ברחוב אבא אבן בקרית הלאום, דירת 3.5 חדרים, 89 מ"ר, בקומה 2 מתוך 8, עם חניה, נמכרה ב־3.69 מיליון שקל.

ברחוב שוהם בגילה, דירת 3 חדרים, 57 מ"ר, בקומה 2 מתוך 3, נמכרה ב־1.76 מיליון שקל.

ברחוב אליעזר שילוני, דירת גן בת 5 חדרים, 151 מ"ר, בקומת קרקע מתוך 8, עם חצר בשטח 143 מ"ר, עם חניה לשתי מכוניות, נמכרה ב־5.08 מיליון שקל.

נתניה

ברחוב קרל פופר באזור שלולית החורף, דירת 5 חדרים, 133 מ"ר, בקומה 18 מתוך 37, עם חניה, ב־3.45 מיליון שקל.

ברחוב הרב קוק במרכז העיר, דירת 4 חדרים, 118 מ"ר, בקומה 17 מתוך 24, עם חניה, ב־2.8 מיליון שקל.

ברחוב הרב יאנה בקרית השרון, דירת 4 חדרים, 112 מ"ר, בקומה 6 מתוך 7, עם חניה, ב־2.26 מיליון שקל.

ברחוב רבי מאיר בקרית צאנז, דירת 3 חדרים, 85 מ"ר, בקומה 5 מתוך 6, ב־1.97 מיליון שקל.

נשר

ברחוב ששת הימים, דירת 3 חדרים, 46 מ"ר, בקומה 4 מתוך 6,

ב־1.1 מיליון שקל.

ברחוב האשל, דירת 4 חדרים, 101 מ"ר, בקומה 14 מתוך 18, עם חניה כפולה, ב־1.67 מיליון שקל.

בדרך השלום, דירת 4 חדרים, 97 מ"ר, בקומה 6 מתוך 10, עם חניה,

ב־1.81 מיליון שקל.

נתיבות

בשדרות ויצמן, דירת 3 חדרים, 83 מ"ר, בקומה 1 מתוך 3,

ב־1.03 מיליון שקל.

ברחוב הרב משה חלפון הכהן, דירת 4 חדרים, 63 מ"ר, בקומה 2 מתוך 4, ב־990 אלף שקל.

ברחוב קטיף, דירת 5 חדרים, 140 מ"ר, בקומה 5 מתוך 9, עם חניה,

ב־1.59 מיליון שקל.

מבשרת ציון

ברחוב הברוש, דירת 2 חדרים, 45 מ"ר, בקומה 1 מתוך 2,

ב־1.05 מיליון שקל.

בשדרות חושן, בית בן 4.5 חדרים, 118 מ"ר, עם חצר בשטח 48 מ"ר, עם חניה, ב־3.5 מיליון שקל.

