לפני כחמש שנים נטל אהרון סנקרי, אז רק בן 21, הלוואה של 60 אלף שקל כדי להשלים את יתרת הסכום הדרוש להשקעת נדל"ן במיאמי - השקעת הנדל"ן הראשונה בחייו.

"חבר המליץ על חברה בתחום ההשקעות במיאמי, וטען שאפשר להרוויח הרבה כסף בזמן קצר", הוא מספר. ההמלצה הובילה לפגישה במשרד נוצץ, עם איש מכירות ששכנע אותו להיכנס להשקעה בשני מסלולים. "197 אלף שקל מושקעים בשתי עסקאות, האחת לחצי שנה והשנייה לשנתיים", הוא משחזר. לדבריו, האווירה והביטחונות שהוצגו לו עשו את שלהם, ואף עודדו אותו לקחת הלוואה בריבית של 10%, מכיוון שהיו לו ביד כ־130 אלף שקל בלבד.

הצרות הגיעו זמן קצר אחרי שיצא לדרך. "פתאום החברה לא עמדה בתנאי החוזה, ונעלמה מהרדאר. הלכתי למשרדים, וגיליתי שהם עברו למיקום אחר. המיקום החדש נסגר לשיפוצים", משחזר סנקרי אותו פגשנו במסגרת פרק מיוחד של כסף בקיר, פודקאסט הנדל"ן וההשקעות של גלובס, שמבקש להפנות זרקור לאחת מפרשיות ההונאה בנדל"ן - לפחות לטענת הפרקליטות - מהחמורות שהתרחשו בישראל בשנים האחרונות.

אהרון סנקרי אישי: רווק, בן 26 מבת ים

מקצועי: עובד בחברת לוגיסטיקה

עוד משהו: חובב קליסטניקס

(אימוני משקל גוף)

הוא מספר שלחץ כבד שהפעיל על איש המכירות להשיב את כספו הצליח באופן חלקי. מחצית מהקרן הוחזרה לו ("אני חושב שהייתי האחרון שקיבל משהו"), ועד היום הוא תוהה האם יצליח להשיב את 100 אלף השקלים הנותרים.

אם אנחנו מחשבים את עלויות המימון ואת שכ"ט העו"ד, אתה מופסד ביותר מ־100 אלף שקל.

"בוא נגיד שלילד בן 21 קשה מאוד לצאת מדברים כאלה".

בקיץ 2021 נעצר דוד כץ, תושב אורנית, לאחר חקירה סמויה שניהלו רשות ניירות ערך ורשות המסים בחשד להונאת משקיעים בקבוצת בראשית־סיגנצ'ר. בספטמבר האחרון, לא פחות מארבע שנים אחרי שהחקירה הפכה לגלויה, הגישה פרקליטות מיסוי וכלכלה כתבי אישום בפרשה נגד חברות ובכירים במערך: כץ שמתואר כמנכ"ל וכמייסד של כמה מהחברות הנאשמות, נגד עו"ד גיא אבני, ששימש במספר כובעים (תלוי באישום) כיועץ משפטי וכנאמן על כספי המשקיעים, ונגד דקל סלע ששימש כחלק מהזמן כסמנכ"ל פיתוח עסקי של חלק מהחברות והפעילויות (חלקו בפרשה מצומצם מהאחרים, ועל פי בא כוחו יתכן כי ימחק מכתב האישום). אדם נוסף - אריק מימון - שמוזכר רבות בכתב האישום כאחד מקברניטי הפעילות, איננו מואשם. מימון יצא מישראל לפני 4 שנים, טרם שב, ובעניינו מתנהל הליך הסגרה.

לפי המתואר בכתב האישום, בין 2018־2021 גייסו החברות כ־44 מיליון שקל מ־248 משקיעים, להם שווקו מיזמים בישראל, במיאמי ובלונדון. האישומים מפורטים למדי ומצטיירת מהם תמונה מבהילה שלפיה בכל המקרים היה מדובר בתרמית, לכאורה, לכל אורך הדרך.

כך למשל לגבי הפרויקט במיאמי נטען בכתב האישום כי כץ ונאשם נוסף, עו"ד גיא אבני, גייסו לפרויקט יותר מ־28 מיליון שקל במרמה בנסיבות מחמירות. "הנסיבות המחמירות מתבטאות בריבוי המשקיעים, בהיקף הכסף שגויס, בתקופה הממושכת שבה בוצעה המרמה, בשיטתיות הפעולה, בעבירות הנוספות שבוצעו אגב גיוס הכספים, ובנזקים הכבדים שנגרמו למשקיעים".

על שיווק מיזם Wildwood בלונדון, שהצליח לגרוף השקעות של כ־8 מיליון שקל, נטען בכתב האישום כי המשווקים התהדרו בשמות של גופים מוכרים מהעולם ומהארץ ככאלה שמשתפים עמם פעולה, כמו רשתות המלונאות סבוי ו־ITC וחברת אלעל, אף שלא נחתם עמם שום חוזה.

עו''ד שלי נחום / צילום: ארתור קורול

"לא כל מיזם לא מפוקח הוא פלילי"

מי שליווה את התיק מטעם הפרקליטות הוא עו"ד אמיר טבנקין. לדבריו, הוא רואה עם השנים עלייה בהיקף המיזמים הלא מפוקחים שמשווקים לציבור, וגם את הנפילות.

"בלי להיכנס לפרטים של התיק הזה, בשנים האחרונות אנחנו רואים תופעה הולכת וגוברת של מיזמים לא מפוקחים שמציעים השקעות שונות לציבור. בחלק מהמקרים ההשקעות האלה הן בעצם נייר ערך, ולכן הפיקוח של רשות ניירות ערך נכנס לתמונה, ואז הרבה פעמים מוצאים מאפיינים דומים: הצעה לתשואה גבוהה בסיכון יחסית נמוך, או הבטחות שקשורות למצב התכנוני ולסיכויי החיובי להצלחת הפרויקט. ובהרבה מהתיקים אנחנו גם רואים את החלום ושברו", אומר עו"ד טבנקין.

הוא מציע למשקיעים פוטנציאליים להשקיע מאמץ בבדיקת המשווקים, ובכל פן נוסף בהצעה שמניחים בפניהם. "צריך לראות אם מדובר בגורם המפוקח על ידי רשות ניירות ערך או לא. לא כל מיזם שאיננו מפוקח הוא פלילי, אבל צריך להבין שהסיכון לכסף שלנו גבוה יותר. דגל אדום נוסף צריך להיות במקרה שנותנים לי רק תשובות בעל פה ולא מספקים מידע ודוחות כספיים. חובה לברר מי מחזיק את הכסף שלנו ואם אנחנו מבינים באמת את הסיכון בהשקעה כמו גם את הבטוחות", אומר עו"ד טבנקין.

מדוע הליך הגשת כתב האישום אורך כל כך הרבה זמן?

"בלי להיכנס לתיק ספציפי, צריך לומר שלפצח את התיקים האלה ברמה הפלילית זה אתגר. זה דורש ניתוח של תנועות כספים מהמשקיעים לפרויקטים או לשימושים אחרים, דברים שלא מוגשים לנו על מגש של כסף. הרבה פעמים חקירות יוצאות מגבולות הארץ, ובשביל להצליח אחר כך בבית משפט ולהעניש את האנשים האלה, צריכים להגיע למצב שיש לנו מספיק ראיות בשביל אישום פלילי".

הפרשה הזו לא מסתיימת בפן הפלילי. בשנים האחרונות בתי המשפט עמוסים בתביעות של משקיעים שמנסים להשיב משהו מכספיהם. בשנה שעברה מונו עו"ד שלי נחום ועו"ד אמיר כספי, לנאמנים בתיק פשיטת הרגל של כץ. בשיחה עמו מסביר נחום את המצב הסבוך.

לדבריו, "אצלי הוגשו 72 תביעות חוב בהיקף של כ־40 מיליון שקל. במקביל להליך הפרטי מתנהל בנוסף גם הליך חדלות פירעון של כל קבוצת החברות של קבוצת בראשית".

לדבריו, הוא נתקל לאורך השנים בפרשיות גדולות יותר מבחינת ההיקפים הכספיים, אך כאן מדובר בסיפור "כואב". "אלה הרבה משפחות שהשקיעו 100־200 אלף שקל בממוצע. זה לא המון, אבל זה היה הכסף שאמור היה לשמש להן לרכישת דירה. משפחה, במיוחד צעירה, שחוטפת מכה כזאת, יכולה לעולם לא להגיע לרכישת דירה. לכן אני חושב שהפרשה הזאת חמורה".

עו''ד אמיר טבנקין / צילום: ענבל מרמרי

תגובות: "מרשנו מגויס למילואים בצו חירום"

עורכי הדין עמית בכר ולילך מיכלשטיין ממשרד ש. הורוביץ ושות', מסרו מטעמו של דוד כץ: "מר דוד כץ מגויס בצו חירום מאז ה-7 באוקטובר 2023 ומשרת בתפקיד פיקודי משמעותי בלחימה יום-יומית, זה למעלה משנתיים. כמו רבים אחרים, הוא נעדר מביתו במשך תקופה ממושכת, ולכן לא התאפשר לו לקיים הליך שימוע בעניינו. מטבע הדברים, ובנסיבות אלה, גרסתו טרם נשמעה - לא בפני הפרקליטות ובוודאי שלא בפני בית המשפט.

כתב האישום שהוגש נגד מר כץ הוא שגוי לחלוטין, ומציג תמונה מוטעית. כאשר תינתן למר כץ ההזדמנות לפרוס את גרסתו המלאה במסגרת ההליך המשפטי בעניינו, התמונה האמיתית והמלאה תתבהר, ומר כץ יוכיח את חפותו״.

פרקליטו של עו"ד גיא אבני, עו״ד גיל דחוח, מסר: ״סברנו, ואנו עדיין סבורים, כי בנסיבות העניין אין מקום להעמיד לדין את עו״ד אבני, במיוחד לאור התמונה הראייתית שהצגנו בפני הפרקליטות והטענות המשפטיות שהעלינו בהרחבה בשימוע.

כעת, אין מנוס אפוא מלהעמיד את הדברים לבחינה שיפוטית, ואנו מאמינים שבית המשפט ימצא כי בביצוע תפקידו של אבני בפרשה לא בוצעו עבירות פליליות״. ‏

עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין, בא כוחו של דקל סלע, מסר בתגובה כי "כתב האישום שהוגש נכתב בצורה מטעה לחלוטין, גם ביחס להאשמות הלא נכונות שהפרקליטות חשבה בעת כתיבתו של כתב האישום שנכון להאשים בהם את מר דקל סלע. הדבר גרם לעוול עצום לדקל סלע שפניו הושחרו כאילו היה שותף מראש למרמה ושותף לגניבה, בשעה שגם הפרקליטות יודעת היטב שלא כך הדבר.

פנינו לבית המשפט שייתן הוראה לתקן את כתב האישום, ולמרות שבתחילה הפרקליטות ניסתה להתנגד, בסופו של דבר בדיון שנערך בבית המשפט, בית המשפט כפה על הפרקליטות את תיקון כתב האישום כך שיבהיר שדקל סלע לא שלח ידו בכספי הלקוחות ולא גנב אף לא שקל אחד, ושלטענת הפרקליטות, שגם היא מוכחשת בתוקף על ידי דקל סלע, כל חטאו הנטען של סלע הוא בכך שנודע לו בדיעבד שחלק מהמצגים שהוצגו בעבר על ידו בתמימות לרוכשים לא היו נכונים והוא לא דיווח על כך ללקוחות כאשר הדבר נודע לו.

גם האשמה בלתי נכונה זו מתבססת על פרשנות בלתי נכונה לשיחות והודעות ווטסאפ שהפרקליטות מצאה אחרי השימוע, ערב הגשת כתב האישום, וזאת בלי שניתנה למר דקל סלע ההזדמנות להסביר את האמור באותן השיחות. זאת, בניגוד לסדרי החקירה התקינים בהם חובה להטיח את החומרים שעליהם מתבסס האישום בנחקר ולתת לו הזדמנות להסבירם.

בימים אלו אני נמצא במגעים אינטנסיביים עם הפרקליטות שבהם אנו נותנים את ההקשר והפרשנות הנכונה של אותן שיחות, אשר מלמדת באופן ברור וחד משמעי כי דקל סלע היה מרומה על ידי מיימון ושותפיו לכל אורך הדרך, האמין בכל ליבו שהפרויקט אמיתי ושכל המצגים שהוצגו ללקוחות אמיתיים, ושלמעשה באירוע הזה דקל סלע הוא מרומה בלבד, ולא רימה אף אדם. על כן אני צופה שבשבועות הקרובים כתב האישום כנגד דקל סלע יבוטל".

***חזקת חפות. דוד כץ, עו"ד גיא אבני, דקל סלע ואריק מימון (שלא הואשם) לא הורשעו בביצוע עבירה, ועומדת להם חזקת החפות.