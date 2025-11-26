12:30

להב אל.אר: מיזוג בתחום האנרגיה הירוקה סייע לזינוק דרמטי של 300% ברווח הנקי

להב אל.אר בשליטתו ובראשותו של אבי לוי מציגה זינוק חד של 295% בשורת הרווח הנקי ברבעון השלישי ל-119 מיליון שקל. החברה פועלת במגוון תחומים ומחזיקה בנכסים מניבים (במסחר, מגורים ועוד) בגרמניה, אנרגיה מתחדשת בארץ, תחנות דלק של "דלק", לצד החזקות נוספות.

העלייה ברווח הנקי של להב הושפעה לחיוב בין היתר מהשלמת מיזוג להב אנרגיה ירוקה לחברה הציבורית פריים אנרג'י. מהלך שיצר רווח של 71 מיליון שקל חברה. נציין כי ביולי הנפיקה להב בהצלחה את דלק נכסים, שמחזיקה בנכסי תחנות הדלק של "דלק" שמופעלות על ידי דלק ישראל ומשכירה לה אותן. מניות להב אל.אר מזנקות 6.8% למחיר שמגלם לחברה שווי שוק של 1.9 מיליארד שקל. מתחילת השנה זינקה המניה ב-43%.

אבי לוי, יו"ר דירקטוריון להב אל.אר מסר כי ״התוצאות שאנו מציגים בתשעת החודשים הראשונים של השנה הן תוצאות שיא עבור להב אל-אר. אנו מאמינים שהשמים הם הגבול ופועלים ביצירתיות, ותעוזה מתוך מטרה להציג צמיחה ורווחיות תוך כדי שמרנות וזהירות. פעולות אלו נעשות הן בייזום והן בביצוע של עסקאות אסטרטגיות בכל תחומי פעילות החברה וחברות הבנות".

בהקשר של הנפקת דלק נכסים, אמר לוי כי "תחום הנדל"ן המניב של דלק נכסים נמצא בצמיחה מתמדת. בתקופת הדו"ח השלמנו את הנפקת החברה. מניותיה החלו להיסחר לראשונה בבורסה בתל אביב. לדלק נכסים, נכסים מניבים בשטח של אלפי מ"ר . מדובר במרכזים מסחריים שכונתיים ומרכזים מסחריים, הצמודים לתחנות תדלוק. הנהלת החברה שוקדת על תוכניות להשבחת הקרקעות ומרכזי המסחר שבבעלותה. המרכזים נמצאים במקומות אטרקטיביים ברחבי הארץ אשר ניתן לפתח בהם מסחר משרדים ומגורים. אלפי מ"ר נמצאים כבר בבנייה, לאחר שיווקם, כך שיתאפשר לנו להמשיך ולהגדיל את ההכנסות והרווח באופן מהותי".

חזי שטרנליכט