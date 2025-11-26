יצרנית המזון סיימה את הרבעון השלישי עם צמיחה של 9.6% בהכנסות לכ-3.3 מיליארד שקל, גידול של 40.1% ברווח התפעולי ל-312 מיליון שקל ועלייה של 42.7% ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות לסך של 146 מיליון שקל.
במקביל, שטראוס רשמה גם עלייה של 27.5% ב-EBITDA (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) ל-415 מיליון שקל.
לפי הדוחות, הצמיחה בהכנסות הייתה עשויה להיות גבוהה יותר אך היא קוזזה בשל שינויי שערי חליפין. בחברה מציינים כי "מכירות הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים וברבעון השלישי הושפעו מהפרשי שערי תרגום שליליים שהסתכמו ב-306 מיליון שקל וב-95 מיליון שקל, בהתאמה, אשר נובעים בעיקר מהיחלשות שערו הממוצע של הריאל הברזילאי אל מול השקל בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד".
מנגד, העלאת מחירים תרמה לגידול במכירות: מה שמסביר את הגידול הוא "בעיקר עדכון מחירי המכירה אשר בוצע במספר קטגוריות וגיאוגרפיות בעקבות עלייה במחירי חומרי הגלם", בעיקר במכירות מגזר קפה בינלאומי. זאת לצד גידול כמותי ושיפור תמהיל המכירות בישראל. המכירות בישראל צמחו ברבעון השלישי ב-2.7% ל-1.4 מיליארד שקל ומתחילת השנה הן צמחו ב-5.9% ל-4.1 מיליארד שקל. מכירות מגזר הקפה הבינלאומי גדלו ב-30% ברבעון ו-33.4% מתחילת השנה, לסכום של 1.6 מיליארד שקל ברבעון וקרוב ל-4.6 מיליארד שקל. מגזר המים צמח ב-4.1% ברבעון ל-234 מיליון שקל ו-4.9% מתחילת השנה ל-658 מיליון שקל.
בישראל, נתח השוק של שטראוס הגיע לכ-12.2% מסך שוק המזון והמשקאות בשוק הקמעונאי במונחי ערך כספי, עלייה מ-11.7% בתקופה המקבילה. בתחום הקפה הפעילות היא השלישית בנתחי השוק במונחי ערך כספי, עם נתח של 2.9% משום הקפה העולמי במונחי ערך כספי נכון ל-2024.
התזרים החופשי של שטראוס הסתכם ברבעון השלישי ב-245 מיליון שקל. בסוף הרבעון השלישי החוב נטו שלה עמד על כ-2.3 מיליארד שקל (חוב ברוטו של כ-2.7 מיליארד שקל), כאשר יחס החוב ל-EBITDA המשיך במגמת הירידה והגיע ל-2.1, לעומת 2.5 ברבעון המקביל ב-2024.
שטראוס, המנוהלת על-ידי המנכ"ל שי באב"ד והיו"רית עופרה שטראוס, נסחרת בבורסה לפי שווי שוק של 10.9 מיליארד שקל אחרי עלייה של 41% במחיר המניה שלה מתחילת השנה.
שירי חביב-ולדהורן