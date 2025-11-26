ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות שטראוס צמחה בזכות העלאת המחירים; רבעון טוב לקרן קיסטון
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
דוחות כספיים

שטראוס צמחה בזכות העלאת המחירים; אגד סידרה לקרן קיסטון את הרבעון

גלובס מביא את הסיפורים של עונת הדוחות בבורסת ת"א שאולי פספסתם • בזכות העלאת המחירים - הרווח של שטראוס זינק ב-43% • מימוש האופציה באגד יצר לקיסטון רווח חד פעמי של 98 מיליון שקל • להב אל.אר: מיזוג בתחום האנרגיה הירוקה סייע לזינוק דרמטי של 300% ברווח הנקי

כתבי גלובס פורסם: 09:50 עודכן: 12:10
מה חדש בדוחות / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, חומרים: shutterstock
מה חדש בדוחות / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, חומרים: shutterstock
העדכונים החשובים
12:30
להב אל.אר: מיזוג בתחום האנרגיה הירוקה סייע לזינוק דרמטי של 300% ברווח הנקי
להב אל.אר בשליטתו ובראשותו של אבי לוי מציגה זינוק חד של 295% בשורת הרווח הנקי ברבעון השלישי ל-119 מיליון שקל. החברה פועלת במגוון תחומים ומחזיקה בנכסים מניבים (במסחר, מגורים ועוד) בגרמניה, אנרגיה מתחדשת בארץ, תחנות דלק של "דלק", לצד החזקות נוספות.

העלייה ברווח הנקי של להב  הושפעה לחיוב בין היתר מהשלמת מיזוג להב אנרגיה ירוקה לחברה הציבורית פריים אנרג'י. מהלך שיצר רווח של 71 מיליון שקל חברה. נציין כי ביולי הנפיקה להב בהצלחה את דלק נכסים, שמחזיקה בנכסי תחנות הדלק של "דלק" שמופעלות על ידי דלק ישראל ומשכירה לה אותן. מניות להב אל.אר מזנקות 6.8% למחיר שמגלם לחברה שווי שוק של 1.9 מיליארד שקל. מתחילת השנה זינקה המניה ב-43%.

אבי לוי, יו"ר דירקטוריון להב אל.אר מסר כי ״התוצאות שאנו מציגים בתשעת החודשים הראשונים של השנה הן תוצאות שיא עבור להב אל-אר. אנו מאמינים שהשמים הם הגבול ופועלים ביצירתיות, ותעוזה מתוך מטרה להציג צמיחה ורווחיות תוך כדי שמרנות וזהירות. פעולות אלו נעשות הן בייזום והן בביצוע של עסקאות אסטרטגיות בכל תחומי פעילות החברה וחברות הבנות".

בהקשר של הנפקת דלק נכסים, אמר לוי כי "תחום הנדל"ן המניב של דלק נכסים נמצא בצמיחה מתמדת. בתקופת הדו"ח השלמנו את הנפקת החברה. מניותיה החלו להיסחר לראשונה בבורסה בתל אביב. לדלק נכסים, נכסים מניבים בשטח של אלפי מ"ר . מדובר במרכזים מסחריים שכונתיים ומרכזים מסחריים, הצמודים לתחנות תדלוק. הנהלת החברה שוקדת על תוכניות להשבחת הקרקעות ומרכזי המסחר שבבעלותה. המרכזים נמצאים במקומות אטרקטיביים ברחבי הארץ אשר ניתן לפתח בהם מסחר משרדים ומגורים. אלפי מ"ר נמצאים כבר בבנייה, לאחר שיווקם, כך שיתאפשר לנו להמשיך ולהגדיל את ההכנסות והרווח באופן מהותי".

חזי שטרנליכט

12:30
מימוש האופציה באגד יצר לקיסטון רווח חד פעמי של 98 מיליון שקל
קרן התשתיות קיסטון בניהולו של נבות בר, מדווחת על שיפור ניכר בהכנסותיה וברווח הכולל המיוחס לבעלי המניות שלה. קיסטון רשמה הכנסות בסך של 253 מיליון שקל שנבעו לה מהשקעות בשווי מצרפי של 4.1 מיליארד שקל שאותן היא מנהלת.

בין החזקותיה הבולטות של קיסטון  נמצאת אגד, תחנת הכח IPM, חברת סאנפלאואר בתחום האנרגיה המתחדשת ועוד. הרווח הכלל הסתכם ב-175 מיליון שקל למול הפסד של 15 מיליון שקל שנרשם ברבעון השלישי אשתקד. קיסטון מחזיקה ב-63% ממניות חברת אגד, ובתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו הכנסותיה ב-4.3 מיליארד שקל, עליה של 3% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות נבע מעליה בפעילות באזור ירושלים, שם החלה אגד להפעיל קווי תחבורה מאז אפריל אשתקד. וכן מעליה בהכנסות של אוטובוסים שמפעילה אגד בפולין (באזור קרקוב). מנגד השלכות מבצע "עם כלביא" והמלחמה השפיעו גרעו מהכנסות אגד. הרווח הנקי של אגד בתשעת החודשים הראשונים של השנה שמר על יציבות ועמד על 262 מיליון שקל.

אגד מהווה את האחזקה הגדולה ביותר של קיסטון. הקרן מחזיקה בה דרך שותפות אגד (בבעלות קיסטון וקרן המורים והגננות). השותפות קיבלה הודעות למימוש האופציה השנייה והאחרונה מבעלי מניות המייסדים של אגד, בהיקף של 13.2%, כך שהשותפות צפויה להגדיל אחזקתה באגד לכ-91% ממניות אגד. מחיר האופציה נקבע לפי שווי העסקה המקורי - 4.5 מיליארד שקל לאגד. מאז עלה השווי ההוגן של אגד בספרי קיסטון ל-5.2 מיליארד שקל בסוף השנה שעברה. בשל כך נרשם ברבעון השלישי רווח חד פעמי של 98 מיליון שקל שמשקף את הפער בין מחיר הרכישה הצפוי לשווי אגד בספרים. אגד, מסרו בקיסטון, פועלת במרץ לגיוון מקורות ההכנסה שלה ומתחילת השנה הרחיבה משמעותית את פעילותה באירופה, זכתה במכרז להפעלת קווי הרכבת הקלה בתל אביב - הירוק והסגול, זכתה בהפעלת אשכולות בעוטף ירושלים וברמת הגולן והשיקה את אפליקציית egg.

נבות בר, מנכ"ל קיסטון מסר כי "יישום האסטרטגיה להכפלת ההון העצמי ל-4 מיליארד שקל עד 2030 בא לידי ביטוי בצורה ברורה במספרים: זינוק משמעותי בהכנסות, רווחיות גבוהה וצמיחה יציבה בהון העצמי לצד יישום עקבי של מדיניות חלוקת הדיבידנד . ההתמדה ביישום האסטרטגיה, לצד ניהול פיננסי מוקפד, מציבים את קיסטון בעמדת זינוק מצוינת להמשך צמיחה, חיזוק בסיס ההון ולהגשמת היעד". מניית קיסטון מטפסת במעל ל-4% בבורסה בשעות הבוקר, לשווי שוק של כ-1.9 מיליארד שקל.

חזי שטרנליכט

12:31
שטראוס: העלאת המחירים סידרה לה רבעון מצויין
יצרנית המזון סיימה את הרבעון השלישי עם צמיחה של 9.6% בהכנסות לכ-3.3 מיליארד שקל, גידול של 40.1% ברווח התפעולי ל-312 מיליון שקל ועלייה של 42.7% ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות לסך של 146 מיליון שקל.

במקביל, שטראוס  רשמה גם עלייה של 27.5% ב-EBITDA (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) ל-415 מיליון שקל.

לפי הדוחות, הצמיחה בהכנסות הייתה עשויה להיות גבוהה יותר אך היא קוזזה בשל שינויי שערי חליפין. בחברה מציינים כי "מכירות הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים וברבעון השלישי הושפעו מהפרשי שערי תרגום שליליים שהסתכמו ב-306 מיליון שקל וב-95 מיליון שקל, בהתאמה, אשר נובעים בעיקר מהיחלשות שערו הממוצע של הריאל הברזילאי אל מול השקל בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד".

מנגד, העלאת מחירים תרמה לגידול במכירות: מה שמסביר את הגידול הוא "בעיקר עדכון מחירי המכירה אשר בוצע במספר קטגוריות וגיאוגרפיות בעקבות עלייה במחירי חומרי הגלם", בעיקר במכירות מגזר קפה בינלאומי. זאת לצד גידול כמותי ושיפור תמהיל המכירות בישראל. המכירות בישראל צמחו ברבעון השלישי ב-2.7% ל-1.4 מיליארד שקל ומתחילת השנה הן צמחו ב-5.9% ל-4.1 מיליארד שקל. מכירות מגזר הקפה הבינלאומי גדלו ב-30% ברבעון ו-33.4% מתחילת השנה, לסכום של 1.6 מיליארד שקל ברבעון וקרוב ל-4.6 מיליארד שקל. מגזר המים צמח ב-4.1% ברבעון ל-234 מיליון שקל ו-4.9% מתחילת השנה ל-658 מיליון שקל.

בישראל, נתח השוק של שטראוס הגיע לכ-12.2% מסך שוק המזון והמשקאות בשוק הקמעונאי במונחי ערך כספי, עלייה מ-11.7% בתקופה המקבילה. בתחום הקפה הפעילות היא השלישית בנתחי השוק במונחי ערך כספי, עם נתח של 2.9% משום הקפה העולמי במונחי ערך כספי נכון ל-2024.

התזרים החופשי של שטראוס הסתכם ברבעון השלישי ב-245 מיליון שקל. בסוף הרבעון השלישי החוב נטו שלה עמד על כ-2.3 מיליארד שקל (חוב ברוטו של כ-2.7 מיליארד שקל), כאשר יחס החוב ל-EBITDA המשיך במגמת הירידה והגיע ל-2.1, לעומת 2.5 ברבעון המקביל ב-2024.

שטראוס, המנוהלת על-ידי המנכ"ל שי באב"ד והיו"רית עופרה שטראוס, נסחרת בבורסה לפי שווי שוק של 10.9 מיליארד שקל אחרי עלייה של 41% במחיר המניה שלה מתחילת השנה.

שירי חביב-ולדהורן