הממשלה הבריטית והשירות הציבורי נקלעו למבוכה עמוקה היום, כאשר התקציב לשנה הבאה לו חיכו בקוצר רוח הציבור והשווקים דלף כמעט במלואו באתר אינטרנט של הממשלה. המשרד לאחריות תקציבית (OBR), גוף ציבורי עצמאי במימון משרד האוצר, שנועד לספק הערכות בלתי-תלויות לגבי צעדי מדיניות פיסקלית וההשפעה שלהם על הממלכה, העלה את סיכום התקציב החדש וההערכות שלו כשעה לפני ששרת האוצר רייצ'ל ריבס החלה בנאומה.

ההדלפה עוררה סערה בשווקים. בשל השורה התחתונה של התקציב, שחוזה העלאה של 29.8 מיליארד ליש"ט בהכנסות המדינה ממסים עד שנת התקציב 2029-2030. התשואות על אג"ח בריטי ירדו מיד אחרי ההדלפה והליש"ט התחזק מול הדולר, כאשר המהלך מסמל אחריות פיסקלית רבה יותר מצד ממשלת הלייבור שדווקא הבטיחה להוריד מסים. אך בשעה שלאחר מכן שבו התשואות והדולר למצבם לפני ההדלפה.

המשרד הממשלתי פתח בחקירה

בשעה זאת ריבס מעדכנת את הפרלמנט לגבי פרטי התקציב - שכבר התפרסמו ברחבה כלי התקשורת בממלכה. בין הצעדים המרכזיים עליהם הודיעה ריבס: הקפאה של הורדת מס ההכנסה לשכבות הביניים למשך שלוש שנים נוספות, מס אחוזות על שכבת הבתים היקרים ביותר בבריטניה, מס חדש על רווחים מהימורים (ללא מרוצי סוסים), מס נסועה על כלי רכב חשמליים מ-2028, מס חדש על דיבידנדים וחסכונות מסוימים. בסך הכל, שרת האוצר חוזה כי ההעלאות יעניקו לה "מרווח פיננסי" של 22 מיליארד ליש"ט, שהם מעל הסכום שהשוק ציפה לו (כ-20 מיליארד ליש"ט).

המשרד הממשלתי OBR התנצל על "הטעות הבלתי מכוונת" ואמר כי פתח בחקירה לראות כיצד היא קרתה. מעל הנאום של ריבס מרחף איום תשואות האג"ח הבריטיות ל־10 שנים ול־30 שנה. זינוק בתשואות אלה כבר הפיל ראשת ממשלה אחת (ליז טראס), והמסחר ב"גילטס" - כפי שנקראות איגרות החוב הממשלתיות הבריטיות - מרכז עניין עצום והיקפים אדירים, גם בהשוואה לממשלות אחרות. חלק מכך נובע מהעובדה שקרוב לשליש מהן מוחזקות מחוץ לממלכה, על ידי משקיעים זרים. בשעה שלאחר הנאום נשארו התשואות על אג"ח בריטי לעשר שנים על הרמה שבה היו עד כה, 4.5%. כך גם תשואות האג"ח ל-30 שנה, שעומדות על 5.3%.