חברת המכשור הרפואי Pathkeeper Surgical הודיעה על השלמת גיוס סיד בהיקף של מספר מיליוני דולרים בשנה, בהשתתפות D-Club, מועדון ההשקעות של רופאים ורופאות בישראל, חברת ההשקעות המשפחתית Arbelon בראשות עדי גור ומשקיעים נוספים. לפני כמה חודשים חתמה החברה על הסכם הפצה בארה"ב עם חברת המכשור הרפואי Highridge Medical אשר משווקת ציוד רפואי בתחום עמוד השדרה בהיקף של מספר מאות מיליוני דולרים בשנה.

המכשיר של פאת'ווי סרג'יקל מאפשר ניווט בניתוחי עמוד שדרה ללא שימוש בקרינה. תחום הניווט התוך גופי הוא אחד התחומים הבולטים בסקטור המכשור הרפואי בישראל. ניווט בניתוחי עמוד שדרה הוא חלק מהפעילות של חברת מזור רובוטיקה, שנמכרה ב-1.64 מיליארד דולר לענקית המכשור הרפואי העולמית מדטרוניק. חברות נוספות העוסקות בתחום: סופרדיימנשן שנמכרה לקובידיאן, היום חלק ממדטרוניק, ומדיגייד שנמכרה לסיינט ג'וד מדיקל, היום חלק מאבוט.

פאת'וויי סרג'יקל הוקמה על ידי ד"ר עופר כינרות וארז למפרט, אשר משמש גם כמנכ"ל החברה. היא פיתחה מערכת המבוססת על הדמיה תחת ממדית באמצעות גלי אור בתדר אינפרא אדום, ונעזרת בבינה מלאכותית לשיפור התמונה. המערכת נטולת קרינה, ולדברי החברה היא מאפשרת דיוק של פחות ממילימטר, היא קומפקטית, קלה לפריסה ומתאימה למגוון רחב של כלים ומערכות כירורגיות קיימות, כך שאפשר להתאימה לבתי חולים וקליניקות רפואיות בקלות וללא צורך בחומרה נוספת או תשתיות מיוחדות. החברה קיבלה אישור FDA במסלול הקצר 510K ב-2023, וכבר שימשה, לדברי החברה, בכ-130 ניתוחי עמוד שדרה בישראל ובארה"ב.

לדברי עדי גור, מנכ"ל ארבלון: "פאת'וויי מייצגת בדיוק את סוג החברות בהן אנו בוחרים להשקיע - צוות חזק הפותר צורך קליני אמיתי באמצעות טכנולוגיה אלגנטית וסקיילבילית. החברה הציגה ביצוע יוצא דופן, מהשגת אישור ה־ FDA ועד לפרוצדורות מוצלחות ראשונות בארה״ב, וכעת היא ממוקמת היטב לקראת התרחבות מסחרית משמעותית".

נעם עמיר, מנכ"לית D-Club, מיזם משותף של קרן e-Health Ventures והסתדרות הרופאים, מסר: "ההשקעה שלנו בחברה מהווה השקעה אסטרטגיה ומעידה על האמון הגדול של הרופאות והרופאים בישראל בצוות, בטכנולוגיה ויכולת הביצוע שהחברה מציגה. המערכת מציעה מענה אמיתי לצורך קליני ומיישרת קו עם מגמות השוק".