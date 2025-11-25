בעשרות מיליונים: האקזיט של מפתחת תקשורת ה־AI עם חולים מורכבים

חברת מיינדיו (MyndYou), שהוקמה על ידי בני הזוג הישראלים רות פוליאקין ברוכי ואיתי ברוכי, נמכרה בעסקת מניות בהיקף של עשרות מיליוני דולרים, כך נודע לגלובס. החברה פיתחה מערכת בינה מלאכותית לתקשורת בין מערכות בריאות למטופלים. בחברה מועסקים כיום 38 עובדים (חצי בישראל וחצי בארה"ב), מהם יישארו 16 אחרי המכירה.

מיינדיו גייסה עד היום כ־20 מיליון דולר והציגה הכנסות של מספר מיליוני דולרים. המרוויחים העיקריים מלבד היזמים הן הקרנות AI Life Sciences מקבוצת Access Industries של לן בלווטניק, קרן Amplifyher Ventures, DayBreak Ventures, Impact First Investments, וכן קרן הפרייבט אקוויטי Waitrose, שביצעה השקעה אסטרטגית בחברה ב-2024.

Waitrose הודיעה בעת ההשקעה כי בכוונתה לרכוש מספר חברות ולשלבן לפעילות משותפת בתחום ניהול בריאות הציבור. כעת מתבצע האיחוד, תחת חברה־אם חדשה ששמה טרם נחשף ושוויה הוערך לצורך העסקה במאות מיליוני דולרים.

לאילו תפקידים משמשת המערכת?

המערכת של מיינדיו יוצרת קשר עם חולים ומנהלת איתם שיחה שברגיל אמורה להיות מנוהלת על ידי אחות. לדוגמה, המערכת מזכירה להם להגיע לבדיקות סקר או בדיקות תקופתיות, ומנסה להבין מה יכול למנוע מהם זאת. "לפעמים אין להם תחבורה, או שהם לא מרגישים טוב, אולי אין להם מלווה", אומרת פוליאקין ברוכי.

תרחיש אחר הוא מטופלים ששוחררו מבית חולים וחברת הביטוח רוצה לנסות להבין האם הם מידרדרים באופן שיסכן אותם בחזרה לאשפוז, אירוע שעולה כסף רב ולעתים ניתן למנוע. המודל דומה לזה של חברת היפוקרטיק האמריקאית, שלפני כמה שבועות גייסה 126 מיליון דולר, לפי שווי של 3.5 מיליארד דולר.

פוליאקין ברוכי, מנכ"ל מיינדיו, היא יזמת סדרתית בתחום הביומד, ובין היתר ניהלה את Wellsense, יחד עם אחיה רן פוליאקין ז"ל. "יצאנו לדרך לפני כעשור, במטרה להקשיב לשיחות של מטפלים מסוגים שונים ולהפיק תובנות לשימוש המטפלים", היא מספרת, "כדי להקשיב צריך שאנשים ירצו לדבר, ויצרנו גם פרוטוקול שיחה". עם הזמן והתפתחות כלי ה־AI, הם הבינו שהשיחה הזו יכולה לעמוד בפני עצמה.

"הזהירו אותנו שלא נשרוד כחברה"

פוליאקין ברוכי מסבירה שהמעבר לארה"ב תרם למכירה: "מישראל היה קשה לגייס הון, לא כי אנחנו ישראלים - עניין שלא הסתרנו אף פעם - אלא כי היה מאוד קשה להסביר למשקיעים מה אנחנו עומדים לעשות למערכת הבריאות האמריקאית. לפני כן חיינו שנינו על הקו, והתחושה הייתה שאיפה שלא נמצאים, זה אף פעם לא מספיק".

איתי ברוכי מזכיר, כי "היה משקיע שהציע לנו להתגרש" ופוליאקין ברוכי מוסיפה כי "הזהירו אותנו שלא נשרוד כמשפחה או כחברה. חלק מהניצחון שלנו היום, הוא שאנחנו בהחלט ביחד. אנחנו שמחים להראות גם לזוגות יזמים אחרים, שזה אפשרי".