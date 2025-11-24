החברה הישראלית שקיבלה אישור FDA למכשיר להערכת תפקוד המוח

מכשיר חדש יעריך את תפקוד המוח ביחס לגילכם

חברת QuantalX הישראלית הודיעה בשבוע שעבר על קבלת אישור FDA למערכת המעריכה את תפקוד המוח בשיטה חדשה הנקראת Functional Neuro Imaging. המערכת Delphi-MD של קוונטאליקס מגרה את המוח באמצעות גירוי מגנטי (TMS) ואז רושמת את תוצאות הגירוי באמצעות EEG. השילוב בין גירוי ממוקד לבין הרישום, מאפשר להגיע לתוצאות טובות בהבנת פעילות המוח בשיטה לא פולשנית ולא מאוד יקרה כמו EEG, וזאת למרות חוסר הדיוק היחסי של ה-EEG.

לדברי החברה, המערכת משווה את הנתונים למאגר קיים של תפקודי מוח אצל אנשים דומים במגוון סביבות טיפוליות, ובכך מאפשרת הסקת תובנות לגבי התקדמות מחלה, השפעת תרופות ועוד.

המערכת כבר נמצאת בשימוש בישראל בין היתר בבתי החולים שיבא, איכילוב ובילינסון. בנוסף, היא כבר נמצאת בשימוש מחקרי במספר מרכזים רפואיים בארה"ב, בהם Massachusetts General-Brigham (MGH), המרכז לחקר פגיעות מוח באוניברסיטת פנסילבניה (UPENN), אוניברסיטת אילינוי בשיקגו (UIC), ומרכז ניהול הכאב של אוניברסיטת קליפורניה בסן פרנסיסקו (UCSF). פריסה מסחרית של המערכת כבר החלה במרכזים רפואיים בארה"ב ואירופה.

המערכת קיבלה אישור לאבחון תפקוד המוח ביחס לגיל הנבדק. בנוסף, היא נמצאת במחקר עבור אינדיקציות נוספות כמו זיהוי סיכון מוגבר לשבץ או דמנציה, וכן אבחון סוג ספציפי של דמנציה בשם NPH, שחשוב להפריד בינו לבין סוגי דמנציה אחרים משום שיש לו טיפול ייעודי. בתחומים האלה קיבלו מוצרי קוונטליקס אפיון Breakthrough Device מה-FDA, אשר יעניק לחברה הקלות רגולטוריות עד אישור המוצר ותמריצים שונים אם וכאשר המוצר יאושר להתוויות הללו.

ד"ר יפתח דולב, מנכ"ל ומייסד-שותף בחברה, במקור חוקר מוח מאוניברסיטת תל אביב, אומר: "המערכת שלנו מדוייקת אבל פשוטה וזולה יחסית ולכן ניתן להשתמש בה בכל קליניקה נוירולוגית. היא מספקת לרופאים מידע אובייקטיבי, מדויק ובזמן אמת על הבריאות המוחית של כל נבדק, כאשר היום הרבה מן האבחון בשלב הראשון נעשה באמצעות שאלונים, בעוד מכשירי המדידה האובייקטיביים בבתי החולים או בסביבות מחקריות, הם עדיין יקרים ומסורבלים, גם עבור הנבדק. האישור הזה מקדם את המשימה שלנו להפוך את ההערכה הנוירו-פונקציונלית המדויקת לחלק משגרת הבדיקות, ולשנות את הדרך שבה אנו מבינים ומעריכים את תפקוד המוח".

עד היום גייסה החברה כ-30 מיליון דולר, ממשקעים כמו ישראל מקוב, משפחת ריכטר, קרן סבא קפיטל, ומועדון משקיעי 100 שותפים מעולים. בשלב הראשון יעמוד לרשותה מערך מכירות מצומצם יחסית בארה"ב, אך היא מעריכה כי בשנה הקרובה תגייס הון נוסף לטובת הרחבת פעילות השיווק.

טבע יוצאת בסדרת אתגרי חדשנות בהשקעה של עשרות מיליוני דולרים בשנה

טבע הודיעה על השקת סדרה של אתגרי חדשנות עבור סטארט-אפים בתחומי הבינה המלאכותית לשיפור תהליכים בכל תחומי פעילות החברה. בכוונתה להשקיע עשרות מיליוני דולרים בתהליך התחרותי ובהטמעת הפתרונות בחברה. לדברי יוסי אופק, מנכ"ל טבע ישראל: "התוכנית פתוחה לחברות בכל העולם, אך תנוהל מישראל ואנחנו מעודדים השתתפות מחברות ישראליות, שמאוד מתאימות לאתגר, ויודעות להגיב מהר".

עוד אמר אופק כי סדרת האתגרים היא חלק מתהליך רחב יותר בו טבע מחזקת את הדגש על מוצריה האינובטיביים. טבע פרסמה לפני כמה חודשים תחזיות אופטימיות מאוד לעשור הקרוב, המבוססות על צנרת המוצרים האינובטיבית שלה, וזאת לאחר שהגישה הזו כבר הובילה אותה ל-11 רבעונים רצופים של צמיחה. כעת היא מקווה כי שיתופי הפעולה החדשים יאפשרו לה להמשיך לספק את הסחורה.

האתגרים מתמקדים לא במולקולות עצמן אלא בחדשנות בתהליכי העבודה בחברה: מתכנון תרופות, דרך כל תהליכי הניסוי והפיתוח ועד יצור ושיווק. הפתרונות יוטמעו תחילה בטבע, אבל החברות לא יהיו מחויבות בהכרח להסכם בלעדיות. "אנחנו מאמינים כי הפתרונות שיפותחו במסגרת התוכנית הזו יעזרו בסופו של דבר לכל תעשיית התרופות", אומר אופק.

המחזור הראשון של התוכנית כולל שבעה אתגרים והחברה מצפה לראות לפחות 100 הגשות. רשימת האתגרים הראשונה, אשר מאפשרת גם הצצה לצרכים של חברות התרופות של היום, כוללת: 1. פלטפורמה לניבוי הצלחה של תרופות בניסויים בבני אדם, במקום או בנוסף לניסויים בבעלי חיים. 2. תוכנת AI לתכנון וסימולציה של ניסויים קליניים. 3. כלים דיגיטליים לשיפור חוויית הלקוחות המשתמשים בתרופות מוזרקות לטווח ארוך. 4. תוכנה לאופטימיזציה של תמחור מוצריה של טבע במכרזים ברחבי העולם. 5. שימוש במידע קיים כדי לשפר אמינות, יעילות ומהירות ביצור. 6. מוצרים לבקרת איכות והערכת סיכון ביצור. 7. מערכות תומכות החלטה להקצאת משאבים בחברה.

רכיב משלים של תוכנית האתגרים היא תוכנית מנהלים לחדשנות, במסגרתה 65 מנהלים בטבע יעברו הכשרה ייעודית להבנת חדשנות בכדי לשפר את הממשק שלהם עם הסטארט אפים ולוודא כי התוכניות המרשימות לא יתעכבו בשל חיכוכים או אי הבנות בין הצדדים. ארגון 8400 - רשת המנהלים לשיפור תחומי הבריאות וסקטור מדעי החיים בישראל, ישתף פעולה עם החברה בתהליך זה.

קאסידי ביו גייסה 8 מיליון דולר לעריכה גנטית באמצעות AI

חברת הביוטכנולוגיה Cassidy Bio, המפתחת תרופות מבוססות עריכה גנטית בעזרת ביננ מלאכותית, השלימה סבב גיוס סיד בהיקף של 8 מיליון דולר בהובלת Ahren Innovation Capital ובהשתתפות הקרנות 10D ו-Lool Ventures.

החברה היא חלק מסטודיו AION, מיזם ישראלי בו משתפות פעולה חברות תרופות בינלאומיות לצמיחת חברות סטארט-אפ המיישמות בינה מלאכותית בצורה חדשנית לעולם התרופות. קאסידי היא חברה נדירה בפורטפוליו של AION, כיוון שהיא לא נוסדה בתוך הסטודיו, אלא זוהתה על ידי AION כהשקעה מעניינת לאחר שכבר הוקמה.

קאסידי נוסדה ב-2024 כדי לשפר את הבטיחות והדיוק בעריכה גנטית. לדברי החברה, הפלטפורמה שהיא מפתחת מטפלת באתגרים המרכזיים של עריכת גנום על ידי שילוב נתונים ניסויים באיכות גבוהה עם בינה מלאכותית הלומדת באופן מתמשך מניסויים מעבדתיים. גישה זו מאפשרת תכנון מדויק של רכיבי התרופה.

"תרופות מבוססות על עריכת גנים כבר הוכיחו ייעילות בריפוי מחלות, ואף נמצאות בשוק אך לא בקנה מידה רחב", מסביר רום קשוק, מנכ"ל החברה ויזם סדרתי בתחום הביומד, "למרות ירידת העלויות בריצוף הגנום והצפת מידע על מוטציות, פיתוח טיפולים עדיין מוגבל בשל תכנון איטי ומסורתי. המטרה שלנו היא להחליף חלק מהתהליכים המבוססים עדיין על ניסוי וטעיה, במודל חיזוי המבוסס על בינה מלאכותית".

יחד עם קשוק שותפים להקמה פרופ' איל הנדל, CSO, חוקר מוביל בתחום תיקון DNA ועריכה גנטית וד״ר יניב שמואלי, CTO, מחלוצי ה-AI בתחום הביוטכנולוגיה.

הנדל מוסיף כי: "אנחנו מתכננים RNA שמוליך את ה-CRISPR, המספריים החותכות את הגנום בתהליכי העריכה הגנטית המודרניים, במדוייק אל המקום. בשנה האחרונה, אימנו את המודל שלנו, הראינו שהוא עושה את מה שהוא אמור לעשות, ואף חתמנו על הסכם עם חברת פארמה מובילה, וכעת אנחנו בתהליך עם חברה נוספת. מבחינתנו זוהי הצבעת אמון משמעותית במה שאנחנו עושים".

קשוק: "אנחנו עובדים בתחום של אימונותרפיה בסרטן, ויש לנו גם תוכנית קלינית משלנו, שאנחנו מעריכים שתיכנס תוך שנתיים בערך לניסויים בבני אדם. אנחנו מאוד גאים בקבוצה של מובילי דיעה בתחום, שעובדת איתנו". החברה מעסיקה היום כ-15 עובדים.

חוקר מבית החולים הדסה הוכר כמוביל עולמי במחקר שיכול להוות בסיס לדור האימונותרפיה הבא

מאמר שפורסם בכתב העת Frontiers in Immunology , וסקר את התפתחות חקר הנוירטרופילים בסרטן, סימן את פרופ' צבי פרידלנדר מבית החולים הדסה, כמייסד התחום ומוביל המחקר הלאומי בתחום. פרידנלנד הוא מומחה ריאות ומנהל מחלקה פנימית בהדסה.

"הנורטרופילים הם תאי דם לבנים, חלק ממערכת החיסון, ותפקידם העיקרי הוא להילחם בזיהומים כמו חיידקים או פטריות", מסביר פרידלנדר לגלובס, "אז מה הם עושים בסרטן? מסתבר שהם יכולים לעודד את ההתפתחות של סרטן, או לעכב אותה, כתלות במעין מפתח שקיים על הנויטרופיל. אם אנחנו מכירים ויודעים להפעיל את המפתח, ניתן לשנות את השפעתם". במאמר הסקירה, מוגדר ממצא זה של פרידלנדר לגבי הזהות הכפולה של הנויטרופילים בתחום הסרטן כמאמר המצוטט ביותר בתחום, אשר הניח את יסודות המחקר העכשווי בנושא.

אימונותרפיה - שימוש במערכת החיסון כדי להתמודד עם סרטן, הוא אחד התחומים המבטיחים - וכבר מקיימים - בחקר המחלה. מערכת החיסון של הגוף יודעת לאתר ולזהות סרטן טוב יותר מכפי שניתן לעשות באמצעות תרופות, ויש לה פוטנציאל להתמודד גם עם גרורות. מחקר הנויטרופילים עשוי להיות משמעותי בפיתוח סוגים חדשים של אימונותרפיה. על בסיס מחקריו של פרידלנדר ושותפו פרופ' צבי גרנות מן האוניברסיטה העברית, הוקמה חברה בשם Immunyx , המפתחת תרופות שנועדו להשפיע על נויטרופילים במחלות סטרניות ודלקתיות.

בדיקת ההריון ברוק של סליגנוסטיקה תשווק ברשת פארם מובילה בגרמניה

חברת הסטארט-אפ סליגנוסטיקס (Salignostics) מירושלים, שפיתחה את בדיקת ההריון הראשונה בעולם המבוססת על דגימת רוק, החלה לשווק את המוצר בחנויות של רשת Rossmann, מרשתות הפארם הגדולות בגרמניה. ההפצה ברשת מנוהלת על ידי חברת MERTZ Pharma Handel GmbH, השותפה העסקית של סליגנוסטיקס, המפיצה את מוצריה בגרמניה.

מהחברה נמסר כי בדיקת ההריון ברוק מפחיתה חסמים הקיימים בבדיקות שתן, וכי זו בדיקה סטירילית יותר המפחיתה את הסיכוי לטעויות. סליגנוסטיקס השיקה לאחרונה גרסה חדשה של הבדיקה, המפיקה טעמים עדינים בזמן מתן דגימת הרוק.

בנוסף, החברה קיבלה לאחרונה אישור שיווק באירופה למוצר נוסף - פלטפורמה לאיסוף ועיבוד דגימות רוק, שיכולה לשמש כבסיס להפיכת בדיקות נוספות מבדיקות דם או שתן לבדיקות רוק, כמו למשל בדיקות למחלות זיהומיות. החברה מפתחת בעצמה בדיקת רוק לאיתור סטרפטוקוק A, מחלות מין וזיהומים בדרכי הנשימה, וכן בדיקת רוק לאבחון מוקדם ולא פולשני של סרטן הלבלב, במסגרת מאגד LiquidBx של רשות החדשנות.