לא יעילה לאלצהיימר: התרופה של נובו אכזבה את המשקיעים

תרופת האוזמפיק, ממשפחת ה-GLP1, נחגגה בשנתיים האחרונות כבשורה כמעט לכל מחלה - מסוכרת והרזיה, דרך טיפול במחלות לב וכבד שומני, ועד האטת ההזדקנות עצמה. אך בכל הקשור למחלת האלצהיימר - היא לא נחלה הצלחה ולא הצליחה להראות יעילות בניסוי שלב III.

חברת נובו נורדיסק , שערכה את הניסוי, הודיעה מלכתחילה למשקיעיה כי מדובר בהימור ולא ברור האם המוצר יעבוד. ובכל זאת, מניית החברה יורדת 8.6% במסחר בדנמרק כעת, ו-9.4% בקדם מסחר בבורסה של ניו יורק. בכך, משלימה המניה ירידה של 62% בשנה האחרונה, והחברה נסחרת לפי שווי המקביל ל-150 מיליארד דולר.

משקיעי נובו נורדיסק קיוו ככל הנראה כי הצלחה בניסוי תעורר את המניה החבוטה, שעד לפני כשנה וקצת הייתה יקירת תחום, ושוויה של נובו היה גבוה יותר מכל כלכלת דנמרק. זאת, עד שמוצר דומה של המתחרה אלי לילי, מונג'ארו, עקף את אוזמפיק (והתרופה ווגובי שהיא אותה תרופה במינון קצת שונה) - תחילה בתוצאות היעילות, ואז גם בהכנסות.

אלי לילי לא הושפעה מההודעה

נובו נורדיסק הביטה בסוף השבוע בעיניים כלות כיצד המתחרה שעקפה אותה בשוק ההשמנה, לילי, עברה את השווי של טריליון דולר. בקדם-מסחר בניו יורק, נראה כי מניית לילי אינה מושפעת משמעותית מן ההודעה של נובו, למרות שהצלחה בניסוי הזה הייתה יכולה להיות מועילה גם עבורה.

לאלי לילי תרופה קיימת לטיפול באלצהיימר - קיסאנלה, אחת התרופות היחידות בעולם שהצליחו להראות יעילות בהאטת התקדמות המחלה, אולם הטיפול באמצעות התרופה הזו מורכב, ויש לה תופעות לוואי. כך שאם הניסוי היה מצליח, לילי הייתה יכולה להרוויח מהכנסות נוספות למונג'ארו, אבל גם הייתה נוצרת לה תחרות חדשה לקיסאנלה. נראה שמבחינה מסחרית, אלה חדשות ניטראליות עבורה.

ההימור של נובו על יעילות אוזמפיק באלצהיימר נבע מן ההערכה שהתרופה פועלת במנגנונים אנטי דלקתיים, בעוד ידוע שבמחלת האלצהיימר מעורבים גם כן מנגנונים דלקתיים. אולם, נראה כי הדברים אינם כה פשוטים - אולי זו לא אותה דלקת, אולי מעורבים גם מנגנונים אחרים שאי אפשר לטפל במחלה בלי להתייחס אליהם, ואולי המוצר כן יעיל, אבל הניסוי לא הצליח להראות זאת.

נובו הדנית מנוהלת מאז אוגוסט האחרון על ידי מייק (מזיאר) דוסטדר, יליד איראן שגדל בארה"ב וחי בבגרותו באוסטריה. דוסטדר הוא הלא-דני הראשון המנהל את החברה, שנחשבה עד פרוץ תרופות ההרזיה לכוח שקט ויציב בכלכלת דנמרק. למרות שהוא עובד בנובו נורדיסק מ-1992, האופי שלו נחשב קצת שונה מזה של מנהלים קודמים בחברה. הוא ערך עם כניסתו לתפקיד פיטורים בסדר גודל משמעותי, ניסה להתחרות עם פייזר על רכישת חברת מטסרה לאחר שההסכם בין הללו כבר הוכרז, וביטל כמה תוכניות פיתוח בחברה כדי לחסוך בעלויות.

הצלחה בניסוי הייתה יכולה לעזור מאוד למעמדו של דוסטדר בחברה ובשוק, אך העובדה שהוא הציג את הניסוי הזה מלכתחילה כ"הימור" עשויה לעזור לגדר את ההשפעה.