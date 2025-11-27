שנה לרפורמה שמקילה על עוסקים זעירים: 80% טרם ניצלו את ההטבות

מיהם בעלי "העסקים הזעירים" בישראל? בני 35 ומטה, בעלי הכנסה הנמוכה מ־6,000 שקל לחודש, שנמצאים מתחת לסף המס - כך עולה מנתוני רשות המסים במלאת שנה להשקת "רפורמת עוסק זעיר", שמטרתה להקל את סבך הבירוקרטיה עבור עסקים קטנים. מהנתונים עולה, כי עד כה נרשמו 110,250 עסקים כעוסק זעיר, מתוך פוטנציאל של כ־550 אלף עסקים עם מחזור של פחות מ־120 אלף שקל, התקרה המקסימלית המאפשרת להירשם כבעל עסק זעיר.

● שני עורכי דין חשודים בתרמית של מאות מיליונים. כך עבדה השיטה

● מנהל רשות המסים לשעבר: "איזה אדם נורמטיבי מחזיק 300 אלף שקל במזומן?"

על פי נתוני רשות המסים, כ־80% מהעסקים שנרשמו כ"זעירים" נמצאים מתחת למדרגות המס ולא ממוסים כלל, שכן הכנסתם השנתית אינה עולה על כ־75 אלף שקל, שהם פחות מכ־6,200 שקל בחודש.

מעבר לכך, ממוצע הכנסות העסקים שנרשמו כ"זעירים" עד כה עמד על 42.2 אלף שקל ב־2024, נתון המשקף רווח של כ־30 אלף שקל בשנה וכ־2,500 שקל בחודש - הרבה מתחת לרף המס. עבור כמחצית מהם, ההכנסה מהעסק היא מקור ההכנסה היחיד.

על אף שהעסקים הזעירים הם נתח משמעותי ממספר העוסקים הרשומים במע"מ (52%), חלקם במחזור העסקאות הכולל במשק נמוך מ־1%. המחזור הכולל של כלל העסקים הזעירים שדווח ב־2024 היה כ־1.58 מיליארד שקל; מסך זה נוכו הוצאות בשיעור 30% (כ־480 מיליון שקל).

רפורמת "עוסק זעיר" למי זה רלוונטי?

עסק בעל תקרת הכנסה של 120 אלף שקל מה כוללת הרפורמה?

■ זכאות לנכות מהכנסותיו הוצאות בשיעור 30% באופן אוטומטי

■ פטור משמירת והגשת קבלות ואסמכתאות להוצאות

■ ברוב המקרים פטור מדוח שנתי, מקדמות מס ומהצהרת הון

על מה מעידים נתוני רשות המסים?

הנתונים מעידים על רמות הכנסה נמוכות במיוחד של בעלי העסקים הזעירים, ועל השפעה מצומצמת של מגזר זה על הכנסות המדינה ממסים. ואולם, בעבר הסבירה המשנה למנהל הרשות מירי סביון כי "נתון זה עמד בבסיס הרפורמה, והוא ממחיש כי פישוט המיסוי עבור מגזר זה מאפשר חיסכון ניכר בעלויות הדיווח, הבקרה והאכיפה - לעסקים ולמדינה, מבלי להוביל לסיכון פיסקאלי".

מנהל הפרויקט "רפורמת בעל עסק זעיר" רו"ח אלישיב ממן הסביר, כי הנתונים על ההכנסות הנמוכות "מדגישים את חשיבות העסקים הזעירים לפרנסת משקי בית רבים, במיוחד מאשכולות סוציו־אקונומיים נמוכים".

הרפורמה הייתה חלק מהתוכנית הכלכלית בשנים 2024-2023, ונכנסה לתוקפה השנה. לפיה, עסקים שמחזור הכנסותיהם השנתי לא עולה על 120 אלף שקל, יוכלו להיחשב "עוסק זעיר" ויהיו זכאים לפטור ממס על 30% מההכנסות, שיוכרו כהוצאות מוכרות למס הכנסה אוטומטית - ללא הוכחתן בפועל, וגם אם לא הוציאו את כל הסכום. ברוב המקרים, הם יהיו פטורים מהגשת דוח שנתי, ולא יחויבו בתשלום מקדמות מס הכנסה במהלך השנה ובהגשת הצהרת הון.

שי אהרונוביץ', מנכ''ל רשות המסים / צילום: יוסי זמיר

כעת, שנה אל תוך הרפורמה, מתחיל להתברר פרופיל אותם בעלי עסקים. פילוח הנרשמים לפי גיל וסטטוס משפחתי ברשות המסים מצביע על כך שהמודל החדש אומץ בשיעורים גבוהים יותר ע"י אוכלוסיות צעירות: 47% מהנרשמים שנרשמו כעוסקים זעירים הם בני 35 ומטה (לעומת חלקם באוכלוסייה שעומד על 32%). הגיל הממוצע של הנרשמים עומד על 39.4. 13% מהנרשמים הם בני 25 ומטה, ועוד 5% הם בני 66 ומעלה.

עו"ד ויועץ המס שחר שאבי המכהן כסגן נשיא לשכת יועצי המס בישראל מסביר כי "הנתונים הללו מלמדים שלא מעט 'עבודות סטודנט' או 'עבודות זמניות' שבעבר היו נעשות באמצעות תלושי שכר - כמו שליחים, מלצרים וכיוצ"ב - וכיום הפכו למודל של עסק זעיר במקום שכיר".

עסקים נכנסו לראשונה לבסיס הדיווח

שאבי מוסיף, כי "מכלל הנתונים עולה שהמון עסקים נכנסים לראשונה לבסיס הדיווח, או אף פתחו עסק רק בגלל ההקלות והנגישות שהרפורמה מאפשרת. רוב האנשים שהמחזור שלהם היה עד 20 אלף שקל בשנה כלל לא נהגו לפתוח עסק והיו עוברים עבירה מהותית, למרות שאין ולא הייתה להם חבות במס".

עוד הוא מסביר כי "רוב העסקים הזעירים נמצאים ברווח של עד 2,500 שקל לחודש, ופועל יוצא מכך הוא שהם גם לא משלמים ביטוח לאומי. אם זה נתון נכון הרי שביטוח לאומי מאבד כ־100 מיליון שקל בשנה רק על פלח העסקים הזעירים, המוגדרים בחוק כ'עצמאי שאינו עונה להגדרה'".

באשר לעסקים הזעירים שכן מגיעים לסף המס, עולה מהנתונים כי כ־6.5% מהם מצויים במדרגת המס הראשונה (עד 10%), כ־8.3% במדרגת המס השנייה (עד 20%), כ־1.4% במדרגת המס השלישית (עד 30%) ועוד כ־5.2% במדרגת המס הרביעית (עד 40% מס). חצי אחוז בלבד מהם מגיעים למס מעל ל־40%.

נתונים אלו כוללים הכנסות נוספות של בעלי העסקים. נראה כי "יש מעט מאוד שכירים־בכירים שהמס השולי שלהם מעל 35% ומנהלים גם עסק זעיר צדדי, כ־2,000 אנשים מתוך כלל העסקים הזעירים", מסביר שאבי. "יש אנשים שמגיעים למחזור הכנסות מסוים ועוצרים את עצמם מלהמשיך להכניס כספים. יש בסביבות 3,000 עסקים שעוברים את ה־80 עד ה־100 אלף שקל מחזור ועוצרים שם, כדי לא להפוך לעוסקים מורשים".