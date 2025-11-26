ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
מערכת חץ

דיווחים בגרמניה: מערכת החץ תתחיל לפעול כבר בשבוע הבא

ע"פ דיווחים בכלי התקשורת הגרמנית, מערכת החץ 3, שנרכשה מישראל במחיר של 3.5 מיליארד אירו, תחל לפעול באופן חלקי כבר בשבוע הבא • "המערכת תאפשר הגנה של 360 מעלות, מה שיבטיח להגן על תושבי גרמניה והתשתיות שלה מפני התקפות בטילים ארוכי טווח", נכתב בהודעה לעיתונות של חיל האוויר הגרמני

אסף אוני 21:10
מערכת חץ 3 בפעולה / צילום: דוברות משרד הביטחון
מערכת חץ 3 בפעולה / צילום: דוברות משרד הביטחון

מערכת החץ 3 להגנה מטילים בליסטיים, שגרמניה רכשה מישראל במחיר של 3.5 מיליארד אירו, תחל לפעול באופן חלקי כבר בשבוע הבא; כך דיווחו היום כלי תקשורת גרמניים, על בסיס הודעה לעיתונות שפירסם חיל האוויר הגרמני. מדובר ב"יכולת פעולה ראשונית" (IOC) של חלקים מהמערכת, שיחנכו בטקס שיתקיים בבסיס חיל האוויר בהולצדורף, סמוך לברלין. לפי הדיווחים, הרמטכ"ל הגרמני ומפקד חיל האוויר הגרמני יכריזו על התחלת הפעילות של המערכת ב-3 בדצמבר בבסיס. שלושה ימים לאחר מכן, לפי הודעת הממשלה הגרמנית, יבקר בישראל קנצלר גרמניה פרידריך מרץ.

גרמניה היא הלקוחה הראשונה של מערכת החץ 3, שישראל פיתחה בסיוע אמריקאי. היא רכשה אותה ב-2023 במחיר של כשלושה מיליארד אירו מהתעשייה האווירית, כאשר עוד חצי מיליארד מוקצים לעניינים לוגיסטיים. הרכישה נועדה למלא חוסר קריטי בהגנה אווירית מפני טילים בליסטיים בגרמניה ובמרכז אירופה כולה, והיא חלק מתוכנית כלל-אירופית בהובלת גרמניה בשם SkyShield. לפי התוכנית, המכ"ם של המערכת ישמש במשותף את המדינות שישתתפו ביוזמה, בעוד הן יצטרכו לרכוש ולהציב עמדות יירוט במקומות שונים כדי להבטיח הגנה.

הבסיס בהולצדורף הוא אחד מבין שלושה שבו גרמניה מתכננת להציב מערכות שונות של החץ, לפי הדיווחים. בהודעה לעיתונות כתב חיל האוויר הגרמני כי המערכת תאפשר "הגנה של 360 מעלות של גרמניה, מה שיבטיח להגן על תושביה והתשתיות שלה מפני התקפות בטילים ארוכי טווח".

בד בבד, כותבים הגרמנים, "המערכת תחזק את זרוע ההגנה האווירית של נאט"ו, למרות שהמערכת נרכשת באופן עצמאי על ידי גרמניה". לפי הדיווחים, הצבא הגרמני כבר העביר בקשה לישראל לרכוש גם את מערכת חץ 4, הנמצאת עדיין בפיתוח בישראל, ושנועדה להתמודד עם טילים מהירים יותר או כאלו עם יכולות התחמקות.