נמשכת השחיקה בהכנסות רשת שופרסל . הן הסתכמו ב-3.7 מיליארד שקל ברבעון השלישי, ירידה של 9% בתוך שנה. המכירות בחנויות הזהות של הרשת נפלו ב-9.3% ברבעון השלישי ביחס למקבילו אשתקד, שיעור חד שעשוי ללמד על עזיבה של לקוחות את הרשת. הקצב דומה לנתונים שנרשמו גם ברבעון הקודם.

בשופרסל ציינו כי הקיטון בהכנסות ברבעון השלישי נבע מירידה של 377 מיליון שקל בהכנסות מגזר הקמעונאות. הוא קוזז עם גידול בסך של כמיליון שקל בהכנסות מחיצוניים במגזר הנדל"ן. עיקר הקיטון בהכנסות הקמעונאיות נבע בעיקרו "מהמשך יישום אסטרטגיית הקבוצה והפעולות היזומות שנקטה למיקוד הפעילות המסחרית והשיווקית ולשיפור הרווחיות של מגזר הקמעונאות, וזאת לצד השפעות חיצוניות והשפעת עיתוי חגי תשרי". הגידול בהכנסות מחיצוניים במגזר הנדל"ן בתקופת הדוח נבע מגידול באכלוס מצבת השטחים להשכרה ומהשפעת עליית המדד.

ברבעון השלישי, הרווח התפעולי לאחר הכנסות אחרות הסתכם ב-265 מיליון שקל, ירידה של 20% בתוך שנה. הירידה נבעה מכך שהקיטון בהוצאות המכירה, השיווק, ההנהלה והכלליות ירד ב-2.2% בשיעור נמוך יותר מהקיטון בהכנסות הרשת. אך הרווח התפעולי הושפע לחיוב מנגד מעליה בשווי הוגן של 50 מיליון שקל בנכסי החברה.

בשורה התחתונה, הרווח הנקי של שופרסל ירד ברבעון השלישי ב-36% ל-168 מיליון שקל. עם זאת, ברבעון המקביל, מכרה שופרסל את חלקה באפליקציית פייבוקס לבנק דיסקונט. כך שבנטרול אותה עסקה, הרווח הנקי היה דומה לתקופה המקבילה. בחברה מציינים כי שיעור הרווח הנקי עלה והסתכם ב-4.5% מההכנסות, לעומת 4.1% מההכנסות ברבעון המקביל אשתקד (בנטרול רווח ממכירת ההשקעה בפייבוקס).

מדובר ברשת הסופרמרקטים הגדולה במדינה. היא מפעילה כיום 300 סניפים, למול 302 סניפים ברבעון השלישי אשתקד. כמו כן, מופעלים עוד 135 סניפים בזכיינות, למול 129 ברבעון המקביל אשתקד. בשופרסל מועסקים קרוב ל-14.4 אלף עובדים, קיטון של כ-780 עובדים בתוך שנה.

ברשת מציינים כי היא המשיכה "בפיתוח מנועי הצמיחה. בקמעונאות, נפתחו סניפים חדשים במגוון פורמטים, נמשכה פריסת פורמט יוניברס ברחבי הארץ וכן הואצה תוכנית לשדרוג סניפים קיימים לשיפור חווית הקנייה". במקביל, מתקדמת שופרסל, לדבריה, "בהשבחת זרוע הנדל"ן של הקבוצה, שמותגה לשם LARO. הקבוצה יוזמת פרויקטים ברחבי הארץ לצד שדרוג נכסים קיימים, ומקדמת הליכי השבחה ותוכניות בניין עיר להעצמת זכויות ועירוב שימושים. כמו כן, נכסי הקבוצה עברו לניהול עצמאי, לשיפור התפעול ולהעלאת שביעות רצון השוכרים והמבקרים".