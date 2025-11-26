קרפור מציגה שיפור ברווח, עיתוי החגים פגע בהכנסות

אחרי שורת רבעונים בהם הציגה שיפור מתמשך בתוצאותיה, רשת הקמעונאות קרפור, שבשליטת אלקטרה צריכה , סבלה במהלך הרבעון החולף מירידה בהכנסות, כתוצאה מעיתוי החגים והיציאה של הישראלים לחו"ל.

הכנסות קרפור, שתוצאותיה מתפרסמות כחלק ממגזר קמעונאות המזון של אלקטרה צריכה, בניהולו של צביקה שווימר, ירדו ברבעון השלישי בכ-4% ועמדו על כ-852 מיליון שקל. מאחורי הקיטון בהכנסות עומדת ירידה במכירות החנויות הזהות ובמכירות לשוק המוסדי מתוך החנויות.

במהלך הרבעון, המכירות בחנויות זהות אשר פעלו באופן מלא ברבעון השלישי של שנת 2025, קטנו בשיעור של כ-5.7% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. בעיקר כפועל יוצא של עיתוי החג, מספר ימים מועט ברבעון הנוכחי וכן גידול ביציאות לחו"ל לאחר סיום המלחמה. ירידה דומה נרשמה גם במכירות הממוצעות למ"ר שעמדו ברבעון השלישי על כ-30,258 שקל למ"ר, קיטון של כ-5.7% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

עם זאת, בשורה התחתונה, רשמה החברה מעבר לרווח נקי של כ-5.3 מיליון שקל לעומת הפסד נקי של כ-53 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

"קרפור ממשיכה לשמור על רווח נקי חמישה רבעונים ברציפות. במהלך הרבעון נפתחו 4 סניפים מתוכם 3 סניפי קרפור היפר בעפולה, נתיבות ובירושלים", מסר מנכ"ל אלקטרה מוצרי צריכה, צביקה שווימר. קיבלנו היתר עבודה לכ-800 עובדים זרים שהחלו לעבוד בסניפי הרשת ברבעון הרביעי לשנת 2025, שיביא להערכתנו למהפכה בשיפור התפעול, השירות והפדיון".

החשמל והספורט חיזקו את אלקטרה צריכה

מלבד קרפור, מחזיקה אלקטרה צריכה בשורה של רשתות בתחום של מכירת מוצרי חשמל (מחסני חשמל, שקם אלקטריק), ייבוא ביגוד ספורט (אדידס, קולומביה) ועוד. מחזור ההכנסות של החברה, הנשלטת בידי קבוצת אלקו של משפחת זלקינד, עמדו ברבעון השלישי על כ-2.03 מיליארד שקל, עלייה של כ-4.4% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. זאת, בעיקר בשל גידול בהכנסות במגזר קמעונאות חשמל ובמגזר ספורט ופנאי, אשר קוזז באופן חלקי מקיטון במכירות מגזר מזון בעיקר כתוצאה מקיטון במכירות חנויות זהות ומסגירת סניפים.

בשורה התחתונה, רשמה החברה צמיחה של כ-17% ברווח הנקי שהסתכם בכ-32 מיליון שקל. אשר הושפעה לטובה בעיקר מהעלייה במחזור ההכנסות ומשיפור שיעור הרווח הגולמי בעיקר במגזר מוצרי צריכה חשמליים ובמגזר קמעונאות חשמל, אשר קוזזה באופן חלקי מקיטון ברווח הגולמי במגזר מזון בעיקר כתוצאה מקיטון במכירות חנויות זהות.

"אנו צופים כי סיום המלחמה והזינוק בהתחלות הבנייה יביאו לעליה במגזרי הפעילות השונים בעיקר בתחום מערכות מיזוג האוויר המתקדמות ומוצרי החשמל. אנו ממשיכים לצמוח ולהגדיל נתחי שוק גם ברבעון השלישי לשנת", סיכם שווימר.

בראייה רחבה יותר, מניית אלקטרה צריכה עלתה בכ-13% בשנה החולפת, לשווי שוק של כ-2.4 מיליארד שקל.