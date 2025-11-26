יום לאחר צניחה במניות חברות הביטוח, מפרסמת הבוקר חברת הפניקס בניהולו של אייל בן סימון את התוצאות שלה לרבעון השלישי. ההערכות הן כי מכתב מרשות שוק ההון שדורש מחברות הביטוח להוזיל את פוליסות ביטוחי הרכב, יחד עם חולשה בבורסה בשבוע החולף, הובילו לסנטימנט השלילי.

הפניקס מדווחת הבוקר (ד') כי ההכנסות שלה ממכירת שירותי ביטוח הסתכמו ב-2.49 מיליארד שקל ברבעון השלישי, עליה של 5.6% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. הרווח הכולל המיוחס לבעלי המניות עלה ב-6% והסתכם ב-803 מיליון שקל. החברה תחלק דיבידנד בסך של 340 מליון שקל. בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם הרווח הכולל ב-2.3 מיליארד שקל, עליה של 40% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

התשואה על ההון שרשמה הפניקס היתה גבוהה (כמעט כפולה מזו שמציגים הבנקים הגדולים) הסתכמה ב-29.2%, ובתשעת החודשים הראשונים של השנה עמדה על 26.8%.

רווח הליבה של הפניקס, שהינו הרווח ללא השפעות שוק ההון מעל ומתחת לתשואת ריבית חסרת סיכון בתוספת מרווח של 2.25%, השפעות מריבית והשפעות מיוחדות, הסתכם ברבעון השלישי לסך 667 מיליון שקל, עליה של 17% ביחס לרבעון המקביל. בתשעת החודשים הראשונים של השנה עמד על כמעט 2 מיליארד שקל, עליה של 20% בתוך שנה.

מנכ"ל החברה אייל בן סימון מסר כי הפניקס "ממשיכה להציג צמיחה ברווח הכולל גם ברבעון השלישי של השנה. הקבוצה ממוצבת היטב לנצל את ההזדמנויות הרבות בשוק הפיננסי ולחולל תחרות בתחומי ההשקעות האשראי והביטוח כפועל יוצא של היותה מנהל הנכסים הגדול במשק. דבר זה בא לידי ביטוי בצמיחה ברווחי הליבה ובפרט בפעילויות ניהול הנכסים".

מעלה את הציפיות

בן סימון אומר ש"ביצועי הקבוצה מביאים אותנו לקצב שנתי שכבר נמצא בטווח היעד שהצגנו ל-2027. לאור זאת, ועל מנת להמשיך ולפעול בשקיפות ראויה למול שוק ההון ובעלי המניות, אנו מפרסמים יעדים מעודכנים לטווח הזמן הבינוני, לשנת 2028. היעדים מבטאים את המחויבות של ההנהלה לצמיחה, לשינוי התמהיל לפעילויות במכפילים גבוהים וליצירת ערך המבוססת על יתרונות תשתיתיים במקביל להשקעה בפיתוח יכולות מתקדמות. כל זאת לטובת קהל הלקוחות, השותפים, ובעלי המניות של הפניקס".

החברה כאמור מציגה את היעדים המעודכנים שלה לשנים הקרובות. היא שואפת להגיע עד שנת 2028 להציג תשואה על ההון שתהיה גבוהה מ-25%, רווחי הליבה ינועו בין 3.3-3.5 מיליארד שקל בשנה, כאשר מתחום הביטוח הם ינועו בין 1.9 ל-2.1 מיליארד שקל. ואילו בתחום ניהול הנכסים הם ינועו בין 1.3 ל-1.5 מיליארד שקל.

נציין כי היעדים הקודמים שלה לשנת 2027 (שנה קודם לתחזית החדשה) היו הרבה יותר צנועים. הפניקס הציגה בחודש מארס השנה, יעדים דיברו על תשואה על ההון של 16%-18%, ועל רווח ליבה של 2.4-2.6 מיליארד שקל.

היקף הנכסים המנוהלים של הפניקס בסוף הרבעון השלישי הסתכמו ב-585 מיליארד שקל. הם מתפזרים בין אפיקי הפנסיה (138 מיליארד שקל), הגמל (138 מיליארד שקל), השירותים הפיננסיים (144 מיליארד שקל), חוזי השקעה, ביטוח ונוסטרו, בהיקפים נמוכים יותר.