בעולם העסקים הישראלי יש לא מעט מנכ"לים שהובילו לבניית עסק מפואר, אבל סיפור ההצלחה של דליה קורקין, מנכ"לית חברת שירותי הסיעוד והשיקום עמל ומעבר, הוא חריג בנוף המקומי.

● הושלמה הנפקת רשת עמל ומעבר: אלו בעלי המניות שמכרו מניות ב-1.24 מיליארד שקל

● שתי המניות שסידרו לאלרוב נדל"ן רווח של כמעט מיליארד שקל

השבוע השלימו קורקין ושותפיה בעמל ומעבר, קרן פימי, פועלים אקוויטי (בנק הפועלים) וחברת הביטוח מגדל , את המהלך להנפקת החברה (תחת השם "עמל הולדינגס") באמצעות הצעת מכר של 48% ממניות החברה. המשמעות היא שכל כספי התמורה - 1.24 מיליארד שקל, זרמו לכיסי הבעלים, והחברה תתחיל להיסחר בבורסה לפי שווי של 2.6 מיליארד שקל.

קורקין (60), שנחשבת לאחראית המרכזית לסיפור ההצלחה של החברה, מכרה במסגרת הצעת המכר 10% ממניות עמל ומעבר תמורת 187 מיליון שקל, ונותרה עם החזקה דומה בהון החברה. לצד מימושי עבר שביצעה ודיבידנדים שזרמו לכיסה עד היום, היא ייצרה לעצמה תוך עשור הון של מעל לחצי מיליארד שקל.

מוכרים נוספים בהנפקה היו קרן פימי (תמורת 643 מיליון שקל), פועלים אקוויטי (260 מיליון שקל) ומגדל (147 מיליון שקל). לאחר השלמת המהלך מחזיקה פימי בקצת מתחת ל-25% ממניות עמל ומעבר.

הובילה קפיצת מדרגה

קורקין, בעלת תואר ראשון בכלכלה וניהול ממכללת רופין, גדלה בקיבוץ רמות מנשה. בעבר עבדה בהנהלת החשבונות של מפעל מדי המים ארד, שבה שותף הקיבוץ (בו שימשה תקופה מסוימת כגזברית).

קורקין מונתה למנכ"לית שכירה בעמל ומעבר בשנת 1998, וכעבור כמעט שני עשורים כשהחברה הועמדה למכירה, החליטה להצטרף לרכישתה בידי איש העסקים האמריקאי הארי גרוס. "דליה אספה את המשפחה שלה ואמרה להם שהיא מעוניינת להצטרף להשקעה; היא שאלה אם יהיו מוכנים ללכת איתה על זה, 'ואולי נצטרך לעבור לגור באוהל'. הם תמכו בה כי ראו כמה שהיא חיה את הנושא", סיפר בעבר חבר של קורקין לגלובס. "אז היא לקחה הלוואות ונכנסה לשותפות עם גרוס".

השווי של עמל ומעבר באותה עסקה עמד על 240 מיליון שקל, וחלקה של קורקין על 30% מהמניות. מאז, בזכות שורה של אקזיטים לאורך השנים, היא צברה כ־200 מיליון שקל במימושי מניות, בנוסף לחלקה בדיבידנדים ושכרה כמנכ"לית (עלות העסקתה בעמל ומעבר אשתקד עמדה על 3.6 מיליון שקל).

במצגת לקראת ההנפקה צוין שקורקין הובילה את עמל ומעבר מהכנסות של 8 מיליון שקל בשנה, ליותר מ-2.2 מיליארד שקל כיום, ומחברה שמעסיקה 280 עובדים לכזו שיש לה כמעט 29 אלף עובדים.

לרוב תחום סולידי ויציב

עמל ומעבר מספקת כיום שירותי סיעוד ביתי למעל 32 אלף מטופלים ובנוסף היא מפעילה רשת של 14 בתי אבות סיעודיים לדיירים שאינם עצמאיים ברחבי ישראל, מעניקה שירותי שיקום למתמודדי נפש וטיפול לאוכלוסיות בעלי צרכים מיוחדים.

הדוחות הכספיים מלמדים על צמיחה מהירה בתוצאות: ב־2024 הציגה הרשת הכנסות של 1.94 מיליארד שקל (זינוק של 42%) ורווח נקי שכמעט הוכפל לרמה של כ־127 מיליון שקל. המגמה החיובית נמשכה גם אל תוך המחצית הראשונה של 2025.

מי שסייעה לצמיחת הרשת בשנים האחרונות הייתה קרן ההשקעות פימי, בהובלת ישי דוידי, שהפכה לבעלת השליטה בעמל ומעבר בשנת 2022, עם רכישת 80% ממניות הרשת לפי שווי חברה של מיליארד שקל. שנה לאחר מכן כבר נכנסו פועלים אקוויטי של בנק הפועלים וחברת הביטוח מגדל להשקעה, לפי שווי של 1.5 מיליארד שקל לעמל ומעבר.

התחום שבו פועלת עמל ומעבר נחשב לסולידי ויציב, אך עדיין נתון לזעזועים אפשריים. בין היתר, מוקדם יותר החודש פרסם ביהמ"ש המחוזי בירושלים החלטה בעניין עתירות נגד מכרז של הביטוח הלאומי, שעל פיו פועלות (מאז 2009) חברות הסיעוד, שהובילה לנפילה חדה במניות דנאל ותיגבור הפועלות בתחום.

מבחינת עמל ומעבר, מכרזי הביטוח הלאומי מהווים מרכיב קריטי בהכנסות. בשנת 2024 היוו הכנסות החברה מהגוף הממשלתי כ־58% מכלל הכנסותיה. נראה שגם על רקע זה הופחת שווייה של החברה בהנפקה בכ-400 מיליון שקל, ביחס לזה שאליו כיוונה בתחילת התהליך.