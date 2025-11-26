שטראוס מציגה זינוק ברווח, תעניק למנכ"ל הטבה של 12 מיליון שקל

יצרנית המזון והקפה שטראוס סיימה את הרבעון השלישי עם צמיחה של 9.6% בהכנסות לכ-3.3 מיליארד שקל, וגידול של כ-40% ברווח התפעולי (שעמד על 312 מיליון שקל), והרווח הנקי (146 מיליון שקל). במקביל, שטראוס רשמה עלייה של 27.5% ב -EBITDA (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) שעמד על 415 מיליון שקל. כך עולה מהדוחות הניהוליים שמפרסמת החברה.

שטראוס מציינת שמה שמסביר את הגידול במכירות הוא "בעיקר עדכון מחירי המכירה אשר בוצע במספר קטגוריות וגיאוגרפיות בעקבות עלייה במחירי חומרי הגלם, בעיקר במכירות מגזר קפה בינלאומי". זאת לצד גידול כמותי ושיפור תמהיל המכירות בישראל.

הצמיחה בהכנסות הייתה עשויה להיות גבוהה יותר, אך היא קוזזה בשל שינויי שערי חליפין. בשטראוס מציינים כי "מכירות הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים וברבעון השלישי הושפעו מהפרשי שערי תרגום שליליים שהסתכמו ב-306 מיליון שקל וב-95 מיליון שקל, בהתאמה, אשר נובעים בעיקר מהיחלשות שערו הממוצע של הריאל הברזילאי אל מול השקל בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד".

מכירות שטראוס בישראל צמחו ברבעון השלישי ב-2.7% ל-1.4 מיליארד שקל ומתחילת השנה הן צמחו ב-5.9% ל-4.1 מיליארד שקל. מכירות מגזר הקפה הבינלאומי גדלו ב-30% ברבעון ו-33.4% מתחילת השנה, לסכום של 1.6 מיליארד שקל ו-4.6 מיליארד שקל בהתאמה. מכירות מגזר המים צמח ב-4.1% ברבעון ל-234 מיליון שקל ו-4.9% מתחילת השנה ל-658 מיליון שקל .

בסיכום שלושת הרבעונים הראשונים עמד הרווח התפעולי על 738 מיליון שקל 7.9% מהמכירות, לעומת 578 מיליון שקל (6.9% מהמכירות) בתקופה המקבילה אשתקד "כתוצאה מצמיחה ופרודוקטיביות". הרווח הנקי מתחילת השנה ירד בכ-13% ל-299 מיליון שקל בעקבות זינוק בהוצאות המס של הקבוצה.

המניה זינקה כ-41% מתחילה השנה

בישראל, נתח השוק של שטראוס הגיע לכ-12.2% מסך שוק המזון והמשקאות בשוק הקמעונאי במונחי ערך כספי, עלייה מ-11.7% בתקופה המקבילה. שטראוס, לפי נתוני סטורנקסט, היא קבוצת המזון והמשקאות השנייה בגודלה בישראל. בתחילת 2025 נכנסה לתוקף העלאת מחירים שהחברה ביצעה בחלק ממוצריה ונימקה זאת בעליית מחירי חומרי הגלם קקאו וקפה. עליות מחירים נוספות במוצרים שונים הגיעו ביוני וביולי.

שיעור הרווח התפעולי של שטראוס בישראל היה 10.4% ברבעון השלישי ו-9.6% מתחילת השנה - שחיקה לעומת התקופות המקבילות, ששטראוס מסבירה בעליית מחומרי הגלם שקוזזה חלקית בצעדי פרודוקטיביות ועליית מחירי המכירה. למרות השחיקה, מדובר עדיין על שולי רווח תפעולי גבוהים יותר מאלה שמוצגות בתוצאות הקבוצה כולה, שעמדו ברבעון השלישי על 9.5% ומתחילת השנה על 7.9% (שיפור לעומת התקופות המקבילות).

בתחום הקפה, בו שטראוס משווקת את מוצריה בין היתר בברזיל, רוסיה, אוקראינה ומדינות נוספות ביבשת אירופה, הפעילות היא השלישית בגודלה בשוק הקפה העולמי, במונחי ערך כספי, עם נתח של 2.9% ב-2024.

התזרים החופשי של שטראוס הסתכם ברבעון השלישי ב-245 מיליון שקל. בסוף הרבעון השלישי החוב נטו שלה עמד על כ-2.3 מיליארד שקל (חוב ברוטו של כ-2.7 מיליארד שקל), כאשר יחס החוב ל-EBITDA המשיך במגמת הירידה והגיע ל-2.1, לעומת 2.5 ברבעון המקביל ב-2024.

במקביל לדוחות שטראוס פרסמה זימון לאסיפת בעלי מניות כדי לאשר למנכ"ל שי באב"ד תגמול הוני, "בחלוף שלוש שנים ממועד אישור הענקת האופציות למר באב"ד לאחר מינויו, ולאחר הבשלה מלאה של כלל האופציות שהוענקו". ההטבה באופציות, למימוש בשלוש השנים הבאות תעמוד על כ-12 מיליון שקל ותזניק את עלות השכר השנתית של המנכ"ל לכ-9.3 מיליון שקל (לעומת עלות שכר של 8.6 מיליון שקל אשתקד).

שטראוס נסחרת בבורסה לפי שווי שוק של 10.9 מיליארד שקל אחרי עלייה של כ-41% במחיר המניה שלה מתחילת השנה. בעלת השליטה, משפחת שטראוס, מחזיקה ב-51% ממניות החברה, שהשווי הנוכחי שלהן מגיע לכמעט 5.6 מיליארד שקל.