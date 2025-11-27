בעקבות העליות בוול סטריט: מגמה חיובית באסיה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

9:30

אסיה

באסיה, נרשמות הבוקר עליות שערים. מדד הניקיי היפני עלה בכ-1.3%, ההנג סנג נסחר ביציבות, בורסת שנגחאי עלתה בכ-0.3% והקוספי ננעל בעלייה של כ-0.7%. ב-CNBC מציינים כי המדדים המובילים בהודו הגיעו היום לשיאים של כל הזמנים היום, על רקע הסנטימנט החיובי בארה"ב.

בין המניות שבלטו לחיוב ביפן, נמצאות ענקית ההשקעות היפנית סופטבנק, שטיפסה בכ-4%, ומניית השבבים אדוונטסט, שקפצה בקרוב ל-5%.

וול סטריט

היום לא יתנהל מסחר בוול סטריט, בשל ציון חג ההודיה בארה"ב, ומחר יתקיים יום מסחר מקוצר.

אמש בוול סטריט, המדדים המובילים סיכמו יום רביעי ברציפות של עליות. מדד הנאסד"ק עלה בכ-0.9%, בעוד ה-S&P 500 והדאו ג'ונס הוסיפו לערכם כ-0.7%. המומנטום החיובי בימים האחרונים מתרחש על רקע התגברות הציפיות להורדת ריבית בדצמבר והאופטימיות סביב ההתפתחויות האחרונות בגזרת ה-AI.

מניית ענקית מחשוב הענן אורקל קפצה במעל 4%, לאחר שבדויטשה בנק אישרו מחדש את המלצת הקנייה שלהם על המניה, וציינו כי מחירה הנוכחי מהווה "נקודת כניסה אטרקטיבית" (ראו הרחבה מטה). אנבידיה סיכמה את היום בעלייה של כ-1.5%, אחרי שצנחה ביום שלישי במעל 6%, בעקבות הידיעה לפיה מטא פלטפורמס (פייסבוק) מנהלת שיחות לרכישת שבבי ה-AI של גוגל. אלפאבית סיימה את יום המסחר בירידה של כ-1%, אם כי היא עדיין לא רחוקה מרף שווי השוק של 4 טריליון דולר.

מניות הקריפטו רשמו התאוששות יחד עם הביטקוין, שעלה לזמן קצר מעל לסף ה-90 אלף דולר. מניית פלטפורמת המסחר רובין הוד מרקטס קפצה בכ-11%, בעוד קוינבייס טיפסה במעל 4%.

קלארק בלין, אסטרטג השקעות ראשי ונשיא ב-Bellwether Wealth, אמר ל-CNBC כי "המניות מנסות לעשות קאמבק מהירידות שנרשמו בשבועות האחרונות, מה שמצביע על כך שקוני הירידות עדיין נמצאים בחוץ ופועלים ביתר־שאת. העומק של הנסיגה בשוק בנובמבר הייתה בערך 4% מהשיא בסוף אוקטובר - הרבה מתחת לסף ה-10% שמסמן לרוב על תיקון". בלין הוסיף כי "בעוד שאנו מצפים ששוק המניות יבקר שוב בשיאים האלה, אין כרגע קטליזטור ברור שימשיך לדחוף את השוק כלפי מעלה עד לסוף השנה".

חלק מהאנליסטים מאמינים כי הטלטלה שנרשמה מוקדם יותר החודש, על רקע החששות מהערכות שווי מנופחות בתחום ה-AI, נמצאת בעיקר מאחורינו. פול סטנלי, ראש מחלקת ההשקעות ב-Granite Bay Wealth Management, אמר למרקטוואץ' כי לצד הציפייה המוגברת להורדת ריבית בדצמבר (השווקים מתמחרים הורדה בסבירות של סביב 80%), "נתוני המאקרו שפורסמו עד כה מראים שמצב האינפלציה ושוק העבודה, על אף שרחוק ממושלם, אינו גרוע כפי שחששו".

בעוד שהוא צופה "תנודתיות מתונה" עד סוף השנה, סטנלי ציין כי "אנו מאמינים שהחלק הגרוע ביותר של התנודתיות בשוק המניות השנה מאחורינו, בעוד המשקיעיםמתחילים להביט קדימה אל 2026 ולתמחר צמיחה מתמשכת ברווחים ופרודוקטיביות מה-AI".

במרקטוואץ' ציינו אתמול כי סקטור ביטוחי הבריאות ב-S&P 500 מוביל את העליות במדד הדגל האמריקאי החודש, ונמצא בדרך להציג את הביצועים הטובים ביותר שלו מאז אפריל 2020, אז מגפת הקורונה הסבה רוח גבית למניות הפארמה והבריאות. הסקטור עלה בקרוב ל-10% מתחילת החודש, כאשר 25% מהמניות הכלולות בו נסחרו אתמול בשיאים של 52 שבועות - הרבה מעל הנתון של 8% שנרשם בקרב מדד ה-S&P 500 הרחב. לפי Turning Point Market Research, מבחינה היסטורית, ביצועים ברמה זו הובילו לרוב לתשואות שנתיות חזקות למניות הבריאות.

שוקי הסחורות והמטבעות כלכלני ג'יי. פי. מורגן צופים ריכוך בדולר בשנה הבאה, אך מזהירים מסיכונים בהימורים על הריבית. הבנק צופה שהדולר יתמתן בשנה הבאה על רקע מדיניות מוניטרית ופיסקלית מרחיבה בארה״ב, אך מזהיר כי הימורים מואצים על העלאות ריבית עתידיות עשויים לאתגר תחזית זו. הם צופים כי הדולר ייחלש בכ־3% עד אמצע 2026 לפני שיתייצב. התחזית מתבססת על שילוב של מספר גורמים: צפי להורדות ריבית של הפדרל ריזרב בחודשים הקרובים, עלייה בהוצאות הממשלה קיצוצי מס בעקבות One Big Beautiful Bill Act, חששות מחודשים, בנוגע לניסיונות של הממשל להתערב בהחלטות הפד, כולל ניסיון להדיח את המושלת ליסה קוק. מחירי הנפט רשמו אתמול עליות של עד 1%, לאחר שחברת האנרגיה בייקר יוז דיווחה על ירידה שבועית גדולה במספר אסדות הנפט הפעילות בארה"ב. בשיחה עם מרקטוואץ', פיל פלין, אנליסט שווקים בכיר ב-Price Futures Group, אמר שהירידה בכמות אסדות הנפט הפעילות מצביעה על כך שיצרניות מקצצות בתפוקה שלהן, וכן כי מדובר ב"סימן לכך שמפיקות הנפט מודאגות מהמחירים הנמוכים". הספירה של בייקר יוז העלתה כי ישנן 407 אסדות נפט פעילות השבוע, 12 פחות מהכמות בשבוע שעבר. עם זאת, הבוקר המחירים רושמים ירידות של עד 0.5%, על רקע הציפיות להפסקת אש במלחמת רוסיה־אוקראינה, שעשויה להביא איתה הקלה בסנקציות שהטילה ארה"ב על הנפט הרוסי. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-58.3 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-62.2 דולר. בהתאם למגמה בשוק המניות, הביטקוין התאושש אתמול בכ-3% וכבש מחדש את רף ה-90 אלף דולר. זאת, לאחר שמוקדם יותר השבוע, נסחר המטבע הקריפטוגרפי סביב 81 אלף דולר. הביטקוין עדיין רחוק בכ-28% משיא כל הזמנים אליו הגיע בתחילת אוקטובר, אז נסחר סביב 126 אלף דולר. מאקרו

בארה"ב, נתוני אבטלה שפורסמו אתמול העלו כי התביעות הראשוניות לאבטלה היו מעטות מן הצפוי בשבוע החולף. 216 אלף אמריקאים הגישו בקשות לאבטלה, לעומת 222 אלף בשבוע שלפני כן, כאשר ב-CNBC מציינים כי הקונצנזוס בשוק היה 225 אלף תביעות. בוול סטריט ג'ורנל ציינו כי הנתונים מעידים על מצב של "Low-Fire, Low-Hire" - כלומר, אין הרבה פיטורים, אך גם אין הרבה גיוסי עובדים. עוד ציינו כי תביעות האבטלה המתמשכות דווקא מראות על עלייה הדרגתית, כאשר הנתון לשבוע שעבר עמד על 1.96 מיליון - קרוב לרמה הגבוהה ביותר מזה ארבע שנים.

תחזית

מניית ענקית מחשוב הענן אורקל צנחה בכ-40% משיאה בחודשיים האחרונים, על רקע החששות מפני הערכות שווי מנופחות בוול סטריט, אבל עבור אנליסטים רבים בוול סטריט, היא עדיין הזדמנות השקעה נדירה.

המניה קפצה אתמול, לאחר שבדויטשה בנק אישרו מחדש את המלצת הקנייה שלהם על המניה, וציינו כי מחירה הנוכחי מהווה "נקודת כניסה אטרקטיבית". אנליסט הבנק, בראד זלניק, קבע למניה מחיר יעד של 375 דולר - המשקף אפסייד משמעותי ביותר של כ-90%. מדובר במחיר יעד גבוה יותר מזה שאנליסטים שנסקרו על־ידי LSEG קבעו למניה, עם מחיר ממוצע של כ-345 דולר.

זלניק התייחס להערכות השווי המתוחות בוול סטריט, וציין "המניה נסחרת כעת במכפיל עתידי של 27 לפי הקונצנזוס לרווח למניה בשנת 2026 (עליו מכבידות העלויות הראשוניות של הרחבת עסקי ה-AI)". לדבריו, על רקע הערכות השווי הגבוהות, משקיעים פחות מתלהבים כעת להקצות את כספם על בסיס מה ש"לא ניתן להדגים בכאן ועכשיו".

זלניק הוסיף כי "בעוד שאנו לא מקלים ראש בסיכונים הפיננסים והתפעוליים, לעמדתנו אלו ללא ספק מתקזזים על־ידי ההזדמנות הממשית מאוד - צבר ההזמנות של OpenAI מייצג החזר השקעות סולידי, ממשיך להתקדם כמתוכנן, ומאשש את המנהיגות של אורקל בפריסת תשתיות ענן ל-AI בקנה מידה רחב". לטענתו, יחס הסיכון־סיכוי של אורקל "נוטה מאוד לאפסייד, ולנוכח הנסיגה [במניה], מציג נקודת כניסה אטרקטיבית למשקיעים כאשר מסתכלים על התמונה הרחבה של עסקי החברה".