מחריף המאבק בין יבואני הרכב לרשות התחרות ומשרד התחבורה סביב הניסיונות של הרגולטורים לעכב חידוש רישיונות יבוא ליבואני רכב, מנימוקים תחרותיים. לגלובס נודע כי בימים האחרונים קיבלו מספר יבואנים גדולים זימונים לשימוע במשרד התחבורה, לאור המלצות רשות התחרות שלא לחדש את רישיונות היבוא שלהם, שתוקפם צפוי לפוג בקרוב, מנימוקים של הקטנת הריכוזיות.

● הנתונים מגלים: הישראלים קונים פחות מכוניות חשמליות

● לפני עשור הוחלט להאיץ את מיזמי התחבורה. מה קרה בפועל?

הרשות פרסמה עד כה שתי המלצות שלא לחדש זיכיונות יבוא למותגי רכב, שאותם מחזיקים יוניון מוטורס וטלקאר. ואולם, נוסף על כך מגבשת כיום רשות התחרות המלצות ביחס לחידוש רישיונות היבוא ואי-מתן רישיונות למותגים חדשים של עוד מספר יבואני רכב, בעיקר סביב מותגים סיניים.

המאבק צפוי להתנהל באמצעים מנהליים ומשפטיים, ובמקביל נראה כי הוא עשוי להתרחב גם לזירה הבינלאומית. לגלובס נודע כי בימים האחרונים קיבלו מספר יבואנים מיצרני רכב סיניים, שעימם הם עובדים, בקשות ל"הבהרות של המצב".

יצוין כי כל מתן זיכיון יבוא של מותג רכב סיני ליבואן בישראל, או העברה של זיכיון כזה לגורם אחר, כרוכים בקבלת אישור רשמי ממשלתי בסין.

נוסף על כך, המחלקה המסחרית בשגרירות סין בישראל מעורבת באופן פעיל בחיבור בין יבואנים ישראלים ליצרניות רכב סיניות שמעוניינות לייצא לישראל. חיבור זה כבר הניב בעבר כמה מזיכיונות היבוא הדומיננטיים בענף.

שלוש מהיצרניות הסיניות ששמן פורסם בשבועות האחרונים כמועמדות לאי-חידוש הרישיון הן בבעלות מלאה או חלקית של ממשלת סין. מדובר ב-GAC, שמיובאת על ידי יוניון מוטורס, וב-SERES וב-DFSK, שמייבאת טלקאר.

"שעת כושר בלתי חוזרת"

דוח מבקר המדינה בנושא התחרותיות בשוק יבוא הרכב, שפורסם בחודש שעבר, המליץ למדינה להגביל את מספר הזיכיונות של יבואנים עם נתח שוק של 5% ומעלה.

זאת לנוכח "ההזדמנויות שנוצרו נוכח השינויים בענף הרכב וחידוש הרישיונות ליבואנים הגדולים, שהם במידה רבה שעת כושר בלתי חוזרת לזמן רב".

באותו דוח ציין המבקר דוגמאות לרישיונות יבוא של מותגי רכב בינלאומיים שיפוג תוקפם ב-2025, וביניהם עוד זיכיונות של יצרניות רכב, כולל חברות סיניות בבעלות ממשלתית.

ישראל היא כיום אחד משוקי היצוא הגדולים בעולם לרכב סיני בכלל, ולרכב עם הנעה "ירוקה" בפרט. בחודשים ינואר-אוקטובר עמד נתח השוק של כלי רכב מתוצרת סין בישראל על כ-34% מכלל המכירות. ממשרד התחבורה נמסר, כי "מסיבות משפטיות אי אפשר להתייחס כרגע לנושא". 

מסלול עוקף טורקיה: קורולה סדאן הייבריד חוזרת לישראל

חברת יוניון מוטורס חזרה לשווק בישראל את קורולה סדאן הייבריד, שייבואה מטורקיה הופסק לפני כשנתיים בעקבות האמברגו הטורקי.

קורולה סדאן הייבריד / צילום: יח''צ

המכונית מגיעה כעת ישירות מהמפעל של טויוטה ביפן, בתקינה אמריקאית. זאת, בעקבות הטלת מכסים על כלי רכב יפניים שמיובאים לארה"ב. המכונית עצמה נותרה ללא שינוי מבחינת עיצוב וממדים, וגם מערכת ההנעה ההיברידית המוכרת לא השתנתה, עם מנוע בנזין 1.8 ליטר, מנוע חשמלי וסוללה קטנה בהספק משולב של 138 כ"ס. צריכת הדלק הממוצעת היא 18.9 ק"מ לליטר. רשימת האבזור שונה מזו של היוצאת. המחיר, כ-160 אלף שקל.

נחתה בישראל: מרצדס CLA החשמלית

חברת כלמוביל החלה לשווק השבוע בישראל את מרצדס CLA החשמלית החדשה, המכונה CLA EQ. המכונית שומרת על העיצוב של סדרת ה-CLA, אולם היא ארוכה ב־4 ס"מ מגרסת הבנזין, וניצבת על בסיס גלגלים ארוך יותר ב־6 סנטימטרים. תא המטען האחורי שלה הוא בנפח 401 ליטר פלוס ויש עוד תא של 101 ליטר מלפנים.

המכונית ניצבת על פלטפורמה חשמלית חדשה בטכנולוגיה של 800V, שתומכת בטעינה אולטרה-מהירה ומתאפיינת בנצילות אנרגטית גבוהה.

מרצדס CLA חשמלית / צילום: יח''צ

דגם הבסיס מצויד במנוע אחורי בהספק 224 כ"ס עם סוללה של 58 קילוואט-שעה וטווח נסיעה של עד 542 ק"מ בהתאם לגרסה. הבאה בתור היא גרסת ה-250 עם מנוע אחורי בהספק 272 כ"ס וסוללה של 85 קילוואט-שעה, שמאפשרת טווח של עד 793 ק"מ בהתאם לגרסה, הטווח הארוך בישראל.

הדגם הבכיר, 300, מצויד בשני מנועים בהספק משולב של 354 כ"ס וסוללה של 85 קילוואט-שעה עם טווח של עד 772 ק"מ. כל הגרסאות מגיעות עם רמת אבזור ובטיחות גבוהה כולל חלון גג, ריפוד עור ועוד. המחיר מתחילים ב-300 אלף שקל לגרסת הבסיס ועד כ-440 אלף שקל לגרסת ההנעה הכפולה ברמת האבזור הגבוהה.

הקרוס־אובר פלאג־אין הייבריד הזול בישראל: BYD ATTO2

חברת שלמה מוטורס, יבואנית BYD, החלה לשווק את דגם הפלאג-אין המלא הזול ביותר בישראל. הדגם הוא גרסה חדשה של הקרוס-אובר הקומפקטי ATTO2, ששיווקו החל לאחרונה בגרסה חשמלית מלאה.

אורכו של הרכב 4.33 מ', רוחבו 1.83 מ', גובהו 1.67 מ', בסיס הגלגלים שלו באורך 2.62 מ' ונפח תא המטען 425 ליטר.

BYD ATTO2 / צילום: יח''צ

להנעה אחראים מנועי בנזין וחשמלי בהספק משולב של 213 כ"ס וסוללה של 18 קילוואט-שעה עם טווח חשמלי של עד 90 ק"מ ב-WLTP. הרכב מגיע עם אבזור מקיף שכולל ריפוד עור מלאכותי, מושב נהג חשמלי, מצלמה היקפית ועוד. הוא מוצע במחיר השקה של כ-150 אלף שקל, וישראל מקבלת את הרכב עוד לפני סין. הפלאג-אין מצטרף לגרסה החשמלית המלאה של הרכב, עם טווח של עד 430 ק"מ, שהושקה לפני מספר ימים במחיר 149 אלף שקל.