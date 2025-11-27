מה גורם למניית דוראל לזנק בחדות בבורסת ת"א?

מניית דוראל מזנקת ב-16% ביום המסחר, בעקבות פרסום הדוח שלה לרבעון השלישי של 2025. למרות הפסדים בשורה התחתונה, דוראל מדווחת על עלייה של יותר מ-50% בהכנסות, ומגוון רחב של פרויקטים עתירי הון בארה"ב, עם צפי לביקוש גבוה במיוחד. היא גם מגדילה עוד יותר את החשיפה לשוק האנרגיה האמריקאי הרותח, בעזרת קניית מניות מהמנכ"ל האמריקאי שלה ניק כהן בתמורה ל-70 מיליון דולר. למעשה, מי ששם את כספו על מניית דוראל לפני 6 חודשים בלבד כבר הכפיל את השקעתו.

דוראל אמנם הפסידה 427 מיליון שקל ב-9 החודשים הראשונים של השנה, לעומת רווח של 114 מיליון שקל ב-9 החודשים המקבילים אשתקד, אך רוב הרווחים בשנה שעברה נבעו מהחזרי מס דרמטיים בשווי 214 מיליון שקל. בנוסף, הדולר החלש העיב על הכנסותיה מעיקר הפעילות שלה, שהיום נמצא בארה"ב.

מהצד השני, הכנסות דוראל ממכירת חשמל מזנקות ביותר מ-50%, עם התקדמות וחיבור של פרויקטים נוספים בישראל ובארה"ב, ועם צפי דרמטי מאוד להמשך: היא מחזיקה בארה"ב מתקנים סולאריים בשלבים מתקדמים, בעלי הספק של 8 ג'יגהוואט, משולבים עם 2.5 ג'יגהוואט-שעה אגירה, שיספיקו לקבל את הטבות המס שבוטלו לאחרונה בתקציב האמריקאי. למעשה, דוראל מדווחת שעד 2029, הפרויקטים שלה (שלא כולם בבעלותה המלאה) יגיעו ל-EBITDA של לא פחות מ-850 מיליון דולר בשנה.

הגדלת החשיפה לשוק האמריקאי

"דוראל מקימה היום את שני הפרויקטים הכי גדולים בארה"ב - למשל, פרויקט באינדיאנה, בגודל של ת"א, השליש הראשון שלו כבר רץ והנותרים בשלבי הקמה. זה פרויקט של 1,600 מגה־וואט, שיודע לתת צריכת חשמל לכ-500 אלף איש", סיפר מנכ"ל דוראל יוני חנציס בוועידת ישראל לעסקים. "היתרון של החברה האמריקאית שלנו זה להיות יזם, לדבר אמריקאית שוטפת ולממן ולהקים. בפרויקטים כאלה גדולים, ברור שיש יתרון לגודל".

הוא סיפר גם על פרויקטי-ענק שכבר הושלמו כמו "אינדיאנה צפון. כשמסתכלים בגוגל ארת' על תמונות הלוויין, רואים שדה עם פאנלים שלא רואים את הקצה שלו, וזה עובד בשבילך. תפעול פרויקט סולארי זול לאין שיעור יותר מכל אלטרנטיבה".

השוק האמריקאי נחשב צמא במיוחד לאנרגיה, בשל הצפי להקמת חוות שרתים רבות ותיעוש-מחדש של הכלכלה. על פי תחזיות שדוראל פרסמו במקביל לדוח שלהם, הביקוש לחשמל בשוק האמריקאי צפוי לזנק ב-178% עד 2050, והאנרגיה הסולארית היא זו שמובילה את האנרגיה החדשה שנכנסת לשוק האמריקאי. פרויקטי הענק שהיא מובילה בארה"ב צפויים אם כן להיות רווחיים במיוחד, ויחד עם הבשלת הטכנולוגיה של פאנלים סולאריים משולבי אגירה - האנרגיה הסולארית מצליחה להתגבר יותר על הבעיות הקלאסיות שהעיבו עליה בעבר, כמו קושי בהתאמה בין שעות השמש לשעות שיא הצריכה בהן החשמל הוא היקר ביותר.

מהלך משמעותי נוסף של דוראל הוא הגדלת שיעור הבעלות בחברה האמריקאית שלה, שהיום מוחזקת במשותף עם ענקית הפנסיה ההולנדית ATG והמשקיעה המוסדית הישראלית מגדל, יחד עם המנכ"ל המקומי ניק כהן. כהן, שהחזיק 22% ממניות החברה האמריקאית, מוכר 10% ממניות החברה בתמורה ל-70 מיליון דולר, עם אופציה למכירה בעתיד של 5% נוספים. בכך, חברת האם דוראל בישראל מגדילה את אחזוקתיה בחברה האמריקאית שלה מ-26% ל-36%, ובכך הופכת לבעל המניות הגדול ביותר בה (עוקפת את ATG). מטרת מהלך זה, בנוסף ל"פגישה עם הכסף" מצד כהן, היא להגדיל את החשיפה של דוראל לשוק האמריקאי הצומח.

תשואה של 110% בחצי שנה

מניית דוראל מזנקת בחודשים האחרונים, ומגיעה לתשואה של 110% ב-6 החודשים האחרונים בלבד ו-133% בשנה האחרונה. זאת, לאחר שחוותה בעיקר ירידות בין 2021 ל-2023. החברה מחפשת דרכים נוספות להשיג מזומן, ואף שוקלת הנפקה בארה"ב לצורך כך.

בשיחה עם גלובס בוועידת ישראל לעסקים, המנכ"ל חנציס לא אישר באופן מפורש את הדברים, אך אמר ש"הנפקה זה אמצעי. דוראל LLC צפויה להשקיע 2 מיליארד דולר בפרויקטים בשנים הקרובות. לכן, צריכים כל הזמן לגוון את מקורות ההון. הנפקה זו אחת החלופות שנבחנת כל הזמן.

"אחרי כניסת טראמפ והחוקים החדשים, השוק האמריקאי קיבל בהירות שהוא היה צריך, אך יש עוד אפשרויות שנבדקות מלבד הנפקה". אלו יכולות להיות למשל הכנסת שותפים פרטיים, או לחילופין גיוס הון. עלויות ההון הן חלק ניכר מהסיבה להפסדים בדוחות האחרונים, ועד היום חברת הבת האמריקאית גייסה מעל 3 מיליארד דולר בהון ובחוב.

מנכ"ל דוראל יוני חנציס מוסיף כעת ש"תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2025 ממחישות את הצמיחה והתנופה בפעילות החברה. הגדלת ההחזקה ב-Doral LLC היא מהלך אסטרטגי שמחזק את הנוכחות שלנו בארה"ב, בתקופה של פיתוח מואץ וביקושים גוברים לחשמל ירוק. אנו מקדמים הקמה של ארבעה פרויקטים גדולים בהספק של כ-GWp 1.2, חתמנו על הסכמים מרכזיים לפרויקטים אינדיאנה מרכז ו-Cold Creek והוספנו 4.3 GWp ו-2.2 GWh לצבר הפיתוח המתקדם שמצטרפים לצבר של כמעט 8 GWp שהבטיחו או צפויים להבטיח זכאות מלאה להטבת מס".

גם בישראל, הוא אומר "אנחנו בעיצומה של תקופת עשייה רחבת היקף, עם הספק מותקן של כ-700 MWp ואגירה של כ-1,500 MWh, וכן צבר משמעותי נוסף שצפוי להתחבר בשנים הבאות. המהלכים האלה משקפים את החתירה התמידית של דוראל למצוינות בכל הגזרות - וכך נמשיך הלאה".