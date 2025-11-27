הנפקת חברת המזון סוגת מתקרבת אל הישורת האחרונה. החברה, שבשליטת קרן פורטיסימו, צפויה לגייס בתקופה הקרובה כ-300 מיליון שקל, לפי שווי של 850 מיליון שקל (לפני הכסף). ההנפקה, אותה מובילה חברת החיתום של ווליו בייס, צפויה לשמש את סוגת למימון והרחבת פעילותה העסקית, ופירעון הלוואות בהיקף של 80-120 מיליון שקל.

● דוחות שופרסל: המכירות בחנויות זהות נפלו בחדות

● דוח ראשון למחלבות גד לאחר ההנפקה: עלייה במכירות לצד ירידה ברווחים

עם השלמת המהלך, צפויה קרן פורטיסימו להמשיך ולשמש בעלת השליטה עם החזקות של 57%, ששווין צפוי לעמוד על כ-658 מיליון שקל. פועלים אקוויטי, זרוע ההשקעות של בנק הפועלים, צפויה להחזיק במניות בהיקף של כ-164 מיליון שקל (14%). מנכ"ל החברה, גיא פרופר, יחזיק במניות בהיקף של כ-16.7 מיליון שקל (1.5%), ואילו היתר יוחזקו על ידי הציבור (26%).

יתר חברי ההנהלה הבכירה צפויים להחזיק גם הם במניות החברה לאחר ההנפקה, כאשר רמי דנון, המשמש בשש השנים האחרונות כמשנה למנכ"ל וסמנכ"ל הכספים של סוגת, יחזיק במניות בהיקף כספי של כ-5 מיליון שקל (0.4%). שלושה חברי הנהלה נוספים, ערן דולב (סמנכ"ל מכירות), רועי וויזר (סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי) ועופר רוקני (מנהל חטיבת המלח), יחזיקו מניות בהיקף של כ-2.1 מיליון שקל כל אחד.

כבר לא רק שימורים וסוכר

סוגת, אחת מחברות המזון הבולטות במשק הישראלי, מחזיקה בנתח השוק הגדול ביותר בשורה ארוכה של מוצרים ובראשם מלח - תחום בו היא מוגדרת כמונופול עם נתח שוק של כ-91% במלח מיוחד, ונתח של כ-76% במלח באריזות נייר (סלית). בנוסף, לחברה נתח שוק משמעותי גם בתחומים כמו סוכר (56%), אורז (53%), קטניות (37%) ושמן (25%).

החברה היא למעשה פרי של מיזוג בין שתיים מחברות המזון הוותיקות במשק - מלח הארץ וסוגת. בתחילת שנת 2019 רכשה קרן פורטיסימו של יובל כהן את מלח הארץ, הפועלת מאז שנת 1922 בתחום הייצור והיבוא של מלח, מידי שרי אריסון תמורת 160 מיליון שקל. בהמשך אותה שנה רכשה פורטיסימו באמצעות מלח הארץ את סוגת, העוסקת מאז שנות ה־60 ביבוא וייצור מגוון מוצרים (סוכר, דגנים, קטניות וקמח). זאת, מידי חברת המסחר הבריטית מאן תמורת 60 מיליון דולר. באוגוסט 2021 מכרה פורטיסימו 20% ממניות סוגת לידי פועלים אקוויטי, זרוע ההשקעות הריאליות של בנק הפועלים, לפי שווי חברה של 750 מיליון שקל.

אלא שבשנים האחרונות, תחת פורטיסימו, ביצעה החברה שורה של רכישות אסטרטגיות בהיקף של יותר מ-300 מיליון שקל, שהרחיבו את פעילותה בצורה משמעותית. המהלך הראשון של החברה תחת הניהול החדש היה לרכוש את הפעילות הקמעונאית של שמן תעשיות תמורת 163 מיליון שקל. המהלך הזה הפך אותה לחברה בעלת נתח השוק הגדול ביותר בתחום השמנים בארץ (25%), באמצעות המותגים עץ הזית ומילמור, המהווים תחום הפעילות הגדול ביותר שלה.

שנה לאחר מכן רכשה סוגת את פעילות חברת אגס ירוק, המייצרת ומשווקת טחינה וחלווה, תמורת 88 מיליון שקל. בין היתר, מוכרת החברה את מוצריה תחת המותג "אל-ארז", המחזיק בנתח שוק של כ-14% בארץ, לצד פעילות ייצוא של המותג לאירופה וארה"ב.

בתחילת שנת 2023 רכשה סוגת את השליטה (50%) בחברת התבלינים הוותיקה, העוסקת בייצור ויבוא של תבלינים, ממרחים ושמן זית, תחת המותג "פרג", תמורת 40 מיליון שקל. שנה וחצי לאחר מכן, בחודש יולי 2024, רכשה סוגת את השליטה (50%) בחברה ותיקה נוספת, קפה אל נח'לה, הפועלת בתחום הקפה, התבלינים והפיצוחים. אל צבר החברות הללו הצטרפה השנה גם יבואנית מוצרי הפופקורן "פופסטאר", שנרכשה על-ידי סוגת תמורת כ-17 מיליון שקל.

ההכנסות ירדו, אך הרווח קפץ

את תשעת החודשים הראשונים של 2025 סיימה סוגת עם הכנסות של כ־716 מיליון שקל, קיטון של כ־1% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. בשורה התחתונה דיווחה החברה על רווח נקי של כ־24 מיליון שקל, קפיצה של כ־81% ביחס לתקופה המקבילה ב־2024. זאת, הודות לשיפור משמעותי ברווח הגולמי והתפעולי.

החברה צופה כי תסיים את 2025 עם הכנסות של 944 מיליון שקל, נתון דומה לזה שנרשם אשתקד, ונמוך בכ־2% מבשנת 2023. בחברה מציינים כי היציבות בהכנסות נבעה מההתמקדות בהקטנת היקפי המכירות של מוצרים בעלי שיעור רווחיות נמוך יותר. במבט קדימה, בחברה סבורים כי בשנת 2026 היא תשוב למסלול צמיחה, עם הכנסות מוערכות של כ־977 מיליון שקל.

תוצאות החברה ותחזיותיה קדימה מסבירות במידה רבה את העניין של המשקיעים בחברות המזון. בדומה למחלבות גד, שנכנסה כאמור לאחרונה לבבורסה, גם בסוגת מציגים בשנים האחרונות (בהנחה שיעמדו בציפיות של עצמם לשנה הקרובה), צמיחה עקבית ממוצעת של 7% לשנה, שנובעת בין היתר מהעליות במחירי המזון כמו גם מהגידול בצרכי האוכלוסייה. זאת, לצד העובדה שמדובר בחברות רווחיות מאוד, שמצליחות להגדיל בצורה עקבית את השורה התחתונה.