מחלבות גד, שהחלה להיסחר בספטמבר בבורסה בת"א, פרסמו הבוקר את הדוח הרבעוני הראשון לאחר ההנפקה, והציגו גידול במכירות לצד ירידה ברווחים. זאת בין היתר ברקע מבצע עם כלביא, במהלכו השוק המקצועי היה סגור, וכן בעקבות ראש השנה במהלכו היו מספר ימים בהם החנויות נסגרו.

המכירות ברבעון השלישי גדלו בכ-4.2% והסתכמו בכ-185 מיליון שקל, לעומת כ-177.5 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנה הקודמת, בעקבות גידול של כ-3.8 מיליון שקל בתחום הקמעונאי, וגידול של כ-3.7 מיליון שקל בתחום המקצועי. העלאת המחיר שנרשמה ביוני בשיעור ממוצע של כ-1.5% סייעה אבל פיצתה באופן חלקי על ההתייקרויות במחירי חומרי הגלם.

הרווח הגולמי ירד והסתכם בכ-49.7 מיליון שקל, לעומת כ-51.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בחברה מסבירים את הירידה בעיקר כתוצאה מעלייה במחיר החלב הגולמי ורכיביו, במחירי חומרי גלם אחרים ומוצרי יבוא בהיקף של כ-4.4 מיליון שקל מול הרבעון השלישי של השנה הקודמת. הרווח התפעולי ירד גם הוא, והסתכם בכ-15.7 מיליון שקל, לעומת כ-19 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי הסתכם ב-11.3 מיליון שקל לעומת כ-13 מיליון שקל ברבעון השלישי של השנה הקודמת. הדירקטוריון החליט על חלוקת דיבידנד בסך כ-15 מיליון שקל.

"החלב החדש"

בתחילת החודש השיקה מחלבות גד בשיתוף עם חברת רימילק מוצר ששמו "החלב החדש" - משקה שמבוסס על חלבוני חלב שאינם מן החי, המותססים בטכנולוגיה שמדמה ייצור חלב על ידי פרה ומיוצר על ידי חברת רימילק באמצעות יצרן משנה בספרד. המוצר משווק תחילה לשוק המקצועי בלבד ובתחילת שנת 2026, ישווק גם לשוק הקמעונאי. בנוסף, רכשה את פעילות חברת פרה פרה מידי אחיו של המייסד והיו"ר עזרא כהן המפיצה את המוצרים בירושלים.

"השלמנו הנפקה מוצלחת ואנו ממשיכים להתקדם בקצב צמיחה מואץ תוך הגדלת נתח השוק ל-5.9% מול 5.6% ברבעון המקביל (עפ"י סטורנקסט), גם השוק המקצועי חזר לצמוח לאחר מלחמת 'עם כלביא'", אמר עמיר אהרון, מנכ"ל מחלבות גד. "במהלך הרבעון מחיר המטרה עלה והשפיע על עלות המכר, ואנו מבצעים התאמות ניהוליות שמבטיחות את שיפור הרווחיות ברמה השנתית.

"אנו ממשיכים ליישם את התוכנית האסטרטגית - כניסה לעולמות ה Wellness עם השקת 'החלב החדש' במסגרת שיתוף הפעולה עם רימילק, ההשקה המתוכננת של מותג FEEL GAD והכנת הקרקע למפעל החדש. כלל הגורמים הללו מעניקים לנו ביטחון בפוטנציאל הצמיחה וביכולתנו לעמוד ביעדים שהצבנו לשנים הבאות".

מחלבות גד, שנוסדה בשנת 1982 היא יצרנית החלב והגבינות הרביעית בגודלה בארץ והמובילה בגבינות מיוחדות. לקוחות החברה הן מהשוק הקמעונאי, בעיקר רשתות מזון ומהשוק המוסדי, מסעדות ובתי מלון. החברה פועלת ממפעל יצור מרכזי בבת ים ומשווקת מגוון רחב של גבינות איטלקיות, בלקניות, גבינות מיוחדות וקשות, מעדנים, קינוחים ורטבים.

מחלבות גד נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב החל מחודש ספטמבר 2025. בעלי השליטה הם עזרא כהן המייסד, היו"ר ובעל השליטה בחברה (כ-39%), קרן ההשקעות גרין לנטרן, מגדל ביטוח ודיסקונט קפיטל מחזיקים בכ-30% ממניות החברה והיתר בידי הציבור.