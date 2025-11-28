ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
ישראל במלחמה | סיקור שוטף

דיווחים בסוריה: "עימותים בין צה"ל לתושבים בבית ג'ן"

בתקשורת הסורית מדווחים על שני הרוגים ומספר פצועים בעקבות תקיפה מהאוויר • מנהיג איראן, עלי ח'אמנאי: "ארה"ב לא ראויה שהרפובליקה האיסלאמית תפנה אליה או תהיה איתה בקשר" • דיווח: איראן העבירה בשנה האחרונה לחיזבאללה מאות מיליוני דולרים באמצעות בתי עסק שונים בדובאי • במחסום המנהרות: חייל צה"ל ירד מאוטובוס וירה בשב"ח שנמלט מכוח מג"ב לאחר שחשב כי מדובר בפיגוע • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס 07:03
תקיפה בדמשק, סוריה (ארכיון) / צילום: ap, Omar Sanadiki
תקיפה בדמשק, סוריה (ארכיון) / צילום: ap, Omar Sanadiki

עדכונים שוטפים

05:55 - הדיווחים מסוריה ממשיכים: לפחות 2 הרוגים בתקיפת חיל האוויר הישראלי, לאחר העימותים על הקרקע בין הכוח של צה"ל לבין המקומיים

05:35 - דיווחים בסוריה: כוחות צה"ל נכנסו לבית ג'ן, הרוג ופצועים מתקיפת מסוק ישראלי

אירוע חריג התרחש במהלך הלילה (בין חמישי לשישי) מעבר לגבול עם סוריה, כך מדווחת התקשורת המקומית. לטענת המקומיים - הכוח הישראלי נסוג מתוך העיירה והתבסס בגבעת באט אל-וורדה שנמצאת בפאתים.

בערוצי הטלוויזיה בסוריה נאמר שכוח צה"ל הגיע לעיירה בית ג'ן על מנת לעצור אדם, מה שהוביל לעימותים בין המקומיים לכוחות הצבא.

עוד נטען שבמהלך האירוע מסוק ישראלי תקף בפרברי העיירה, מה שגרם למותם של שני בני אדם ולפציעתם של כמה נוספים. לכתבה המלאה

22:46 - מנהיג איראן, עלי ח'אמנאי, על רקע דיווחים כי איראן ניסתה לאחרונה לחדש את שיחות הגרעין עם ארה"ב: "זו ממשלה שלא ראויה שהרפובליקה האיסלאמית תפנה אליה או תהיה איתה בקשר"

22:04 - דיווח בוול סטריט ג'ורנל: איראן העבירה בשנה האחרונה לחיזבאללה מאות מיליוני דולרים באמצעות בתי עסק שונים בדובאי באיחוד האמירויות, שמאפשרת לעקוף את הסנקציות על איראן. הדיווח מתאר דרך פשוטה להעברת סכומי עתק לארגון הטרור: "כספים מופקדים אצל דילר בדובאי ונמשכים מיד על ידי דילר בלבנון"

21:22 - אירוע חריג במחסום המנהרות: חייל צה"ל ירד מאוטובוס - וירה בשב"ח שנמלט מכוח מג"ב לאחר שחשב כי מדובר בפיגוע. מצה"ל נמסר: "האירוע מתוחקר"

פורסם לראשונה ב-N12