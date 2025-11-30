למרות התנגדות הייעוץ המשפטי: חוק השידורים בדרך לוועדה מיוחדת

השאלה המרכזית שעמדה בפני קידום "חוק השידורים" של שר התקשורת שלמה קרעי ככל הנראה הוכרעה. ועדת הכנסת תדון בהקמת ועדה מיוחדת שתדון בחוק, ובכך תעקוף את ועדת הכלכלה בראשות ח"כ דוד ביטן, שמתנגד לסעיפים רבים בחוק.

● היועצת המשפטית לכנסת מתנגדת להקמת ועדה מיוחדת לחוק השידורים

● איזו ועדה תטפל? השאלה שתקבע את גורל רפורמת השידורים

עבור הצעת החוק, שעברה בקריאה ראשונה, מדובר בשלב קריטי. הוועדה שמעצבת את החוק לקראת קריאה שנייה ושלישית היא זו שקובעת הלכה ומעשה אילו סעיפים יהיו בפנים ואלה לא. מי שהוזכרה כמועמדת העיקרית לעמוד בראשות הוועדה המיוחדת היא ח"כ גלית דיסטל-אטבריאן.

אם הוועדה אכן תקום, המכשול העיקרי שייוותר בדרך להליך החקיקה השנוי במחלוקת הוא משפטי. היועצת המשפטית לכנסת, עו"ד שגית אפיק, שלחה מכתב לחברי ועדת הכנסת שבו היא מביעה התנגדות להקמת ועדה מיוחדת, והביעה את עמדתה לפיה ועדת הכלכלה היא המוסמכת והמתאימה לדון בהצעת החוק.

נזכיר כי מדובר בהצעת חקיקה ממשלתית, שספגה ביקורת משפטית רבה, וכי מדובר במצב חריג שבו ההצעה מקודמת חרף הפגמים שעליהם הצביע הייעוץ המשפטי לממשלה.

ערוצי 14 ו-i24 ירוויחו

המרוויחים הישירים מהחוק הם הערוצים 14 ו-i24NEWS, בזכות הורדת חסמים וחובות רגולטוריות ביחס לתנאי הרישיון שלהם. ערוץ i24NEWS יוכל לשדר בדומה לכלל הערוצים ולא רק ב-OTT (טלוויזיה על גבי אינטרנט), וערוץ 14 יוכל להוריד עלויות כלכליות שמושתות עליו.

גם בין אלה שמרבים להגיע לדיוני הוועדות, ישנו חשש. לדברי בעז אקרמן, לוביסט ציבורי בלובי 99, "הצעת חוק השידורים, שבבסיסה היא רפורמה חשובה ונצרכת, קודמה בממשלה בהליך מחורר ורצוף פגמים וכשלים, ובהתאם היא תזיק יותר מאשר תועיל. הפקעת סמכויות ועדת הכלכלה, על-מנת לקדם את החקיקה בוועדה ה'נוחה' לממשלה ולשר התקשורת בפרט, עלולה לאפשר הליך חקיקה מהיר ונטול ביקורת מספקת, אינה עניינית, ופוגעת קשות בהפרדת הרשויות בין הכנסת לממשלה".

פגיעה בערוצים 12 ו-13

המפסידים הוודאיים הם ערוצי הברודקאסט קשת 12 ורשת 13. הסיבה: הרפורמה שומטת את הקרקע מאחורי המודל הכלכלי שלהם ומשנה את הכללים בכל הקשור לרייטינג. שני הערוצים יידרשו לחשוף סודות מסחריים, ויהיו לטענתם חשופים למניפולציות. נוסף על כך, החוק מצמצם את ההפרדה בין חברות החדשות לערוצים המסחריים, מה שמעלה את החשש מפני התערבות בעלי עניין בתכנים חדשותיים.

סעיף נוסף בחוק שספג ביקורת הוא החלפת הרשות השנייה ומועצת הכבלים והלוויין בגוף חדש, שחבריו ימונו על-ידי שר התקשורת, והם אלה שיעצבו את שיטת מדידת הרייטינג החדשה. החשש הוא מפני יצירת שיטה שתיטיב עם ערוצים מסוימים ותפגע באחרים מסיבות פוליטיות.

לפי ההצעה, הרשות החדשה תדרוש מספקי התכנים לפרסם באתריהם את התפלגות נתוני הצפייה לפי ערוצי החדשות בזמן אמת. קרעי טוען כי כך יתגלו נתוני האמת בצפייה, אך בשוק אומרים כי בפועל ניתן יהיה לבצע בהם מניפולציות והטיות, כמו למשל כיוון מאסיבי של ממירים על ערוץ מסוים, מבלי שבאמת אנשים צופים בו.

ההצעה צפויה להיתקל בקשיים רבים מצד הפלטפורמות - הוט, סלקום, yes ופרטנר. לפי גורמים בכירים בשוק ששוחחו עם גלובס, ההצעה בעייתית, שכן מדובר בנתונים גולמיים ולא רלוונטיים ללא ניתוח ואנליזה. "זה קניין של החברה, הנתונים האלה משמשים בהיבטים המסחריים, וזה מהווה סוד מסחרי של החברה", אומר גורם בכיר בשוק. זאת, חרף העובדה שהמהלך מציע גם סוכריה ל-yes ולהוט, שיוכלו לשלב פרסומות בצורה נרחבת בהשוואה למצב הנוכחי.

לצד זאת, המועצה יכולה להטיל קנסות ועיצומים כספיים על גופי שידור בגין הפרות שונות - עד 1% מהכנסות השנתיות של הגוף המפר. הביקורת היא שחלק מההוראות עמומות ולא ברורות, למרות שהשר קרעי אמר שלא רוצה להתערב בסוגיה.

בחוות-הדעת של המכון הישראלי לדמוקרטיה ועמותת "הצלחה" נכתב כי "יש לקבוע כללים להבטחת רציפות כהונה, לקצר את תקופת ההשלמה בעת התפטרות או הדחה, ולבטל את סמכות השר והממשלה להעביר חברי מועצה מתפקידם", והם אף מתנגדים שיו"ר ועדת האיתור יהיה מנכ"ל משרד התקשורת, ומציעים ששופט בדימוס יכהן בתפקיד.

ביטן עלה למתקפה

ח"כ ביטן כבר התבטא בעבר בסוגיה ואמר כי "לא תהיה ועדה מיוחדת לתקשורת… יש לשר חוסר הבנה גדול מאוד בהפרדת רשויות". בשבת, לאחר שנראה היה שוועדה מיוחדת הופכת לעובדה מוגמרת, סיפר ביטן בתוכנית "פגוש את העיתונות" בערוץ 12 כי אנשי לשכת ראש הממשלה פועלים בנושא, למרות שיש לראש הממשלה הסדר ניגוד עניינים שמונע ממנו לעסוק בנושא אופן ישיר.

לדבריו, בדברי ההסבר לחוק ניתנו כבר הסמכויות לוועדת כלכלה, וההליך הנוכחי פגום מהיסוד לאור ההתנגדויות הרבות בשוק. בנוסף, נטען כי הוועדה החדשה מהווה פגיעה בהפרדת הרשויות והפיקוח הפרלמנטרי של הכנסת, וכי מחפשים בליכוד "יס מן" להעביר את החקיקה כפי שהיא.