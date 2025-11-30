רשות החשמל פרסמה שימוע למכרז למכירת הספק של 500 מגהוואט של חשמל זול למספקים פרטיים, כך שיתאפשר להם להגדיל את מספר הלקוחות תוך שמירה על ההנחות שהם מציעים למשקי הבית. אך בפועל, חלק ניכר מהמכרז יכול להגיע בכלל לספקים עסקיים. יחד עם האפשרות לסחור בחשמל שייקנה והעליה הצפויה במחירי החשמל הקבועים, בשוק חוששים שספקולנטים וספקי חשמל עסקיים "ישתלטו" על רוב החשמל שיוצע, והספקים יאלצו לצמצם את ההנחות שהם מציעים לצרכנים, שהיום מגיעות עד 6.5%. במקביל, גם חשבון החשמל שעליו מוצעת ההנחה צפוי לעלות.

● רשות החשמל משנה את הכללים, וההנחות לצרכנים בסכנה

● דוחות חברות האנרגיה מגלים: מחסור בטורבינות מעכב הקמת תחנות כוח

כל הספקיות עדיין הפסדיות

הרפורמה הצרכנית בחשמל יצאה לדרך בינואר 2024, וקיבלה משנה תוקף ביולי 2024 כאשר גם מונים רגילים (לא חכמים) יכלו להצטרף אליה. היא מאפשרת לספקי חשמל פרטיים כמו בזק, סלקום וסופרגז לרכוש חשמל מיצרנים פרטיים במשא־ומתן עצמאי, ואז למכור אותו לצרכנים במחיר מופחת.

היום, הספקים הפרטיים מוכרים לצרכנים חשמל בהנחה קבועה של 5%-7%, ובשעות השפל שבהן החשמל זול במיוחד - ההנחה יכולה להגיע עד 21%. מרגע שהתחרות נפתחה גם למונים רגילים, נרשם זינוק דרמטי בהצטרפות לספקים הפרטיים ולהנחות שהם מציעים. נכון לחודש אוקטובר 2025, מספר הלקוחות הגיע כבר למעל 300 אלף משקי בית ועסקים.

ובכל זאת, מדובר בשוק שעדיין בחיתוליו וכל החברות בו עדיין הפסדיות. זאת בשל מחסור בחשמל זול שניתן לקנות באופן פרטי, יחד עם התחייבות להנחה על כל תעריף החשמל. בזק, שהיא ספק החשמל הפרטי הגדול ביותר בישראל, עם יותר מ־80 אלף לקוחות, הפסידה 20 מיליון שקל על אספקת חשמל פרטי מינואר עד ספטמבר 2025, לעומת הפסד של 6 מיליון שקל בלבד בתקופה המקבילה ב־2024. רוב הספקים הפרטיים כלל לא מפרסמים לציבור את הפסדיהם ממגזר זה.

ספקים עסקיים ירצו כמה שיותר מהמכרז החדש

ההפסדים נגרמים מכך שאין לספקים הפרטיים מספיק מקורות זולים לחשמל זול. הם יכולים לקנות אותו מתחנות הכוח הפרטיות הקונבנציונליות החדשות שנבנו מאז הרפורמה בחשמל מ-2018, או משדות סולאריים שהוקמו. תחנות הכוח שהופרטו מתחנת החשמל נמצאות מחוץ למשחק, והן מחויבות לספק את מלוא החשמל שלהן ל"בריכה" המרכזית של משק חשמל, ולא למכור אותו לספקיות הפרטיות. כי אם הן ימכרו חשמל זול לספקיות, זה ייקח חשמל זול מהמערכת - מה שיעלה את מחיר החשמל לכל מי שאין לו ספק פרטי.

אך משום שהספקיות הפרטיות מתחננות לעוד אפשרויות לחשמל זול מצד אחד, רשות החשמל נעתרה ואפשרה לקנות חשמל זול - ישירות מהמערכת במכרז. כלומר, במקום מו"מ מול היצרניות, כל ספק יציע הנחה על החשמל שהוא יקנה, ומי שיציע את ההנחה הכי קטנה יזכה בכמות גדולה יותר. המכרז הראשון יהיה על הספק של 500 מגהוואט, שיספיקו לבערך 250 אלף משקי בית, לעומת 300 אלף היום. אלא שבפועל, השוק העסקי צמא לאנרגיה זולה לא פחות, ומספקים עסקיים ירצו לקחת כמה שיותר מהנתח הזה ולמכור אותו לעסקים - שישמחו לקחת אפילו אחוזי הנחה בודדים על החשמל. אך למשקי הבית יהיה יותר קשה לשכנע לעבור ספק בשביל הנחה של אחוזים בודדים.

"סופרפאוור" מצליחה לקנות חשמל בשוק הפרטי בינתיים, הספקיות ממשיכות לנסות להשיג חשמל זול מכל כיוון אפשרי: סופרפאוור (לשעבר אלקטרה פאוור, נסחרת כסופרגז פאוור) הודיעו על קניית חשמל בהספק של 65 מגהוואט משדה סולארי של "צבר סולאר" בהתחייבות ל-20 שנה החל מסוף הרבעון השני של 2026. בכך, העסקה מצטרפת ל-400 מגהוואט שסופרפאוור חתמה עם יצרני חשמל, בעיקר שדות סולאריים, בהיקף של 6 מיליארד שקלים. זו "דרך המלך" עבור המספקים להשיג חשמל זול שאותו ניתן לגלגל ללקוחות, אך היא רחוקה מאוד מלהספיק. קראו עוד

השאלה הגדולה שעומדת בפני רשות החשמל

כמה מהחשמל יגיע למשקי הבית וכמה לעסקים? בשלב הזה אף אחד לא יודע, לרבות לא בשוק וברשות החשמל. את זה נדע רק אחרי המכרז הקרוב בפברואר. אחריו, במהלך קיץ 2026, ייצא מכרז על 500 מגהוואט נוספים. לאחר מכן, כנראה בשנת 2027, רשות החשמל מתכננת לפרסם מכרזים ל-1,000 מגהוואט נוספים בהתאם להתפתחות התחרות במשק.

ביקורת נוספת שנשמעת היא על כך שהחשמל הזול שיימכר במכרז יהיה סחיר. כלומר, גם ספקולנט שאין לו שום צורך בחשמל המדובר יכול לקנות את הזכויות עליו, ולאחר מכן לנצל את המחסור בשוק ולמכור אותו הלאה. אך זו בעיה שקשה להימנע ממנה, והדרך האפקטיבית ביותר היא כנראה להגדיל כמה שיותר את הכמות הנמכרת.

בעתיד, כך מקווים, יקומו מספיק יצרני חשמל פרטיים בישראל כך שכל שיטת המכרזים תתייתר, והחשמל ייסחר בישראל כמקובל ברבות ממדינות המערב, בסחר ישיר בין היצרנים, ספקים פרטיים והצרכנים בשוק - בלי צורך בהקצאה ובהתערבות ממשלתית. אך כיצד ינוהל השוק ב"דור הביניים" בין שוק חשמל ריכוזי בשליטת חברת החשמל לבין שוק חשמל תחרותי ומשוכלל? זו השאלה הגדולה שעומדת כעת בפני רשות החשמל, ובקרוב תהיה לנו אינדיקציה לכך עם פרסום תוצאות המכרז הראשון בחודש פברואר.